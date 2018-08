 »  IPTV platforma jako reálná alternativa měření televizní sledovanosti a diváckého chování

Největší tuzemská IPTV platforma je bezkonkurenčně O2 TV provozovaná stejnojmenným mobilním operátorem. Podle v červenci zveřejněných údajů disponuje už 287 tisíci předplatiteli, což je nejen výrazně více, než vykazují ostatní IPTV platformy, ale také nesrovnatelně více uživatelů, než kolika disponuje peoplemetrový panel měřící televizní sledovanost.

Ten pro Asociaci televizních organizací realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Aktuálně je do výzkumu sledovanosti zapojeno necelých čtyři a půl tisíce osob z devatenácti set tuzemských domácností. Podle realizátora výzkumu jde o dostatečný počet i v mezinárodním porovnání a více zapojených domácností, než by bylo vzhledem k počtu obyvatel České republiky potřebné.

Velikost, nebo kvalita?

Právě kvalita panelu je podle realizátorů peoplemetrového měření tím hlavním argumentem, proč by měření sledovanosti mělo být realizováno právě touto metodou. Vzorek domácností musí plně reprezentovat všechny televizní diváky a má proto stejnou strukturu a stejné televizní chování jako televizní populace.

Proto v něm jsou v patřičně zastoupeni muži i ženy, všechny věkové kategorie, slabí i silní diváci a další charakteristiky respektující sociodemografické rozložení obyvatel České republiky. Díky tomu je pak podle Asociace televizních organizací možné naměřené výsledky zobecnit na všechny televizní diváky v České republice.



Autor: Nielsen Admosphere TOP 25 nejsledovanějších pořadů za červen 2018.

Vývoj charakteristik obyvatelstva a technologickou vybavenost domácností zkoumá kontinuální výzkum, podle kterého se následně upravuje i složení peoplemetrového panelu tak, aby reagoval na změny, ke kterým v delším časovém období přirozeně dochází. Doba účasti domácností v měření je různá. Některé jsou měřeny krátce, jiné i několik let.

Přesná demografická kopie tuzemských televizních diváků by měla zvýhodňovat peoplemetrový panel proti zákaznickým panelům IPTV operátorů. Ty sice nabízejí mnohem početnější diváckou obec a tím i přesnější data o jejich diváckém chování, ale zároveň neodpovídají sociodemografickým charakteristikám televizních domácností.

Sledují IPTV bohatší diváci?

Domácnosti, které jsou schopny si platit IPTV nebo jiné placené televizní platformy, jakými jsou satelit nebo kabel, logicky patří k lépe vydělávajícím skupinám obyvatel a v případě IPTV, která je podmíněna kvalitním internetovým připojením, se také bude jednat spíše o obyvatele větších měst.

Realizátoři peoplemetrového měření si narůstající konkurenci dynamicky se rozvíjejících internetových televizních služeb uvědomují a od letošního roku je součástí projektu měření sledovanosti televize nová digitální část nazvaná PEM D.

Ta prostřednictvím tzv. site-centric technologie zajišťuje měření televizního a jiného videoobsahu šířeného prostřednictvím internetu v rámci měření zapojených médií na všech digitálních zařízeních, jako jsou osobní počítače, tablety, chytré telefony, smart TV aplikace nebo prostřednictvím hybridní televize HbbTV.



Autor: Jan Brychta Jednu z nejpropracovanějších HbbTV aplikací nabízí FTV Prima.

Právě hybridní platforma HbbTV poskytuje televizím tolik potřebný zpětný kanál, díky kterému a taky díky nainstalovaným cookies mohou televizní stanice získat detailní data o divácích sedících před televizní obrazovkou i o jejich diváckých návycích. Zvyšující se penetrace hybridní televize bude množství těchto údajů dále navyšovat a jejich důležitost při tvorbě programmingu bude stále narůstat.

O2 TV: Víme přesně, jaké sporty lidi chtějí

Výkonný ředitel IPTV platformy O2 TV Sport Marek Kindnernay uznává, že díky připojení set-top boxů svých klientů k internetu O2 vidí přesná čísla sledovanosti jednotlivých programů a pořadů u všech domácností s aktivní O2 TV. Takto získané výsledky využíváme stále více. Na rozdíl od peoplemetrového měření Asociace televizních organizací máme k dispozici absolutní vzorek, víme přesně, kolik lidí sledovalo Novu, Českou televizi nebo Primu, vysvětluje Kindernay.



Autor: Karel Choc Marek Kindernay

O2 TV Sport také přesně ví, jaké sporty lidi zajímají. Častokrát jsme dost překvapeni. Mě třeba po dlouhodobém angažmá na Nově překvapila aktuálně nízká sledovanost nočních přenosů americké NHL, je jasné, že tahle horečka už je za námi. Naopak překvapivě vysokých čísel dosahují přenosy ze zápasů UFC nebo turnajů v šipkách. Ale zájem je i o motorismus a další sporty, rekapituluje Kindernay.

Data? Náš největší poklad

Jako operátor placené televize ale O2 rozhodně neplánuje nabízet získaná dat dál. To určitě ne, vždyť je to náš největší poklad. Sledovanost malých kanálů je při klasickém peoplemetrovém měření zatížena velkou chybou kvůli jejich nízké penetraci. My víme naprosto přesně, co kdo sleduje, kdy přepíná, kolik vidí reklamy a takové údaje rozhodně nikomu dávat nebudeme, vysvětlil v rozhovoru pro server DigiZone tehdejší ředitel O2 TV David Duroň.



Autor: Karel Choc David Duroň

Podle získaných údajů staví O2 TV programové akvizice, sleduje potenciál některých segmentů, a naopak vidí trendy, které končí. I když do nich třeba konkurence nadšeně investuje, my jasně vidíme, že už jsou za zenitem, argumentuje Duroň.

S pomocí diváckých dat také O2 hledá nové žánry, které v České republice ještě nejsou rozšířené, jako třeba e-sporty. Není to sice sport ve smyslu klasického sportu, ale má úplně jinou strukturu diváků, než mají tradiční sporty, uvedl Kindernay. Přenosy z počítačových turnajů také začaly vysílat i plnoformátové stanice.

Naopak ale O2 nevyužívá divácká data pro stavbu programových balíčků na míru. Přesně tuto cestu jsme opustili. Nabízeli jsme až 47 tarifních kombinací, což byl neúnosný zmatek, kdy bylo těžké dokonce i zákazníkovi vysvětlit, co si vlastně objednal. Nechceme nabízet základ a k němu doplňující balíčky. Už v základu je víceméně něco od všeho, co nabízíme, tedy sport, filmy i dokumenty. V nejvyšším balíčku je pak úplně všechno, vysvětlil Duroň.

U Kuki vede Výměna manželek

Vlastní statistiky příležitostně vydávají i menší IPTV operátoři, jako třeba internetová televize Kuki, která byla spuštěna v roce 2014 a je společným projektem firem SMART Comp, která na trhu působí pod značkou netbox, a firmy Planet A známé pod značkou AIM. Její službu využívá více než osmdesát tisíc zákazníků a dalších 150 partnerských operátorů po celé republice.



Autor: Bohumil Herwig GUI platformy Kuki.

Mezi její nejsledovanější pořady patří reality show jako Výměna manželek a Prostřeno. Sleduje je sedmdesát procent konzumentů Kuki. Sekundují jim se šedesátiprocentní sledovaností seriály Ordinace v růžové zahradě, Ulice a Modrý kód. Na Kuki sleduje alespoň jeden z těchto seriálů každý druhý uživatel. Trend sledovanosti se mění pouze při velkých sportovních událostech, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa v hokeji a fotbale.

Po skončení sportovních akcí se uživatelé opět vrací ke klasickým seriálům díky funkci zpětného přehrávání. Podle údajů platformy Kuki ale osmdesáti procentům uživatelů vadí, že v přehrávačích provozovaných soukromými stanicemi jsou reklamy ještě častější než v běžném televizním vysílání. I proto si pořizují placenou televizi přes internet.

IPTV pomohl konec geoblokace

Obliba IPTV platformy podle vedoucího OTT služeb platformy Kuki Vladimíra Tovarňáka skokově vzrostla v dubnu letošního roku, kdy padlo omezení pro sledování českých programů v zahraničí.

Nejsledovanější pořady na Kuki Termín Průměrný počet uživatelů, kteří sledovali Kuki (v procentech) Výměna manželek (Nova) březen 26 % Prostřeno (Prima) červen 22 % Ordinace v růžové zahradě (Nova) 5.–8. června 25 % Ulice (Nova) 4.–8. června 27 %

Oblíbenost sledování televize a preference se liší napříč různými skupinami: Vůbec největší počet klientů máme mezi rodinami s dětmi. Důvodů je hned několik – mají připojení k internetu, chytrou televizi, chytrý telefon, notebook nebo tablet a svůj čas musí přizpůsobovat dětem, rekapituluje Tovarňák. Televizní zpravodajství na internetu podle něj čas od času sleduje až osmdesát procent Čechů.