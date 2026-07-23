iReportér je podle ředitele ČT drahý. Televize využije stovky diváckých videí měsíčně

Při nedávném výjezdním zasedání Rady České televize v Ostravě došlo na nečekané téma. V samém závěru se radní Lucie Plíšková zeptala generálního ředitele Hynka Chudárka na budoucnost projektu iReportér. Obrátili se na ni prý dlouholetí iReportéři, kteří se obávali, že projekt skončí.
Generální ředitel poté uvedl, že Česká televize vypověděla současnou smlouvu s dodavatelem diváckých videozáznamů a do konce roku běží výpovědní lhůta. „Důvodem byla zaprvé naprosto neadekvátní finanční náročnost projektu a ruku v ruce s tím velice malá využitelnost pro vysílání České televize,“ prohlásil Hynek Chudárek.
Projekt podle něj nemusí úplně skončit. „Potřebujeme připravit půdu a už jednáme o nových podmínkách,“ poznamenal ředitel. Televize chce snížit cenu. „Je to prostě drahé,“ tvrdil generální ředitel.
Provozovatel platformy, společnost Natočvideo, hodnotí využitelnost služby jinak. Její ředitel Jakub Liška v odpovědích pro Lupu uvedl, že Česká televize odvysílá průměrně 500 příspěvků iReportérů měsíčně. Jejich souhrnná stopáž podle něj dosahuje přibližně 30 minut týdně.
Generální ředitel radním nesdělil náklady projektu ani měřítko, podle kterého považuje jeho využitelnost za velmi malou. Konkrétní částku nezveřejnil ani dodavatel.
Jednání o další podobě iReportéra má začít v září. „Před výpovědí s námi nikdo zmíněná témata nekomunikoval a jednání neprobíhala,“ sdělil Liška. Firma se chce se zástupci České televize sejít v nejbližší době.
Natočvideo zatím nepotvrdilo, zda nabídne nižší cenu nebo omezený rozsah služeb. Podobu případného nového kontraktu chce nejprve projednat s televizí.
Liška věří, že projekt bude pokračovat. „Z našeho pohledu funguje velmi dobře a do budoucna bychom ho rádi spolu s Českou televizí dále rozvíjeli. Jeho silnou stránkou je, že se do vysílání může zapojit prakticky každý — jednotliví diváci, instituce, obce a spolky, školy, sportovní kluby i neziskové organizace — a podílet se tak na vysílání veřejnoprávní České televize. Velký potenciál vidíme do budoucna také ve vzniku nových samostatných formátů až po širší zapojení iReportérských videí do stávajících pořadů ČT a větší zapojení na digitálních platformách ČT,“ napsal Lupě ředitel Natočvideo.
Jedním z témat nadcházejících jednání má být neexkluzivní provoz platformy. Systém by potom mohl využívat také další partner na českém mediálním trhu. Natočvideo chce zároveň otevřít jednání o obchodním využití projektu.
Dodavatel příspěvky přijímá, kontroluje i třídí
Natočvideo podle Lišky zajišťuje technický chod celé platformy, schvaluje příspěvky a rozděluje je mezi jednotlivé redakce České televize. „Snažíme se projekt v ČT rozvíjet, aby tam, kde to je možné, byla videa od iReportérů součástí stávajících pořadů ČT,“ vysvětlil Jakub Liška.
Pro vybrané pořady připravuje sestřihy z diváckých videí. S dramaturgy konzultuje možnosti jejich využití, konečné rozhodnutí však zůstává na České televizi. Partnerem dodavatele je vedoucí projektu iReportér v České televizi Roman Ondrůj.
Podobně spolupráci popisoval na jednání Rady ČT generální ředitel: „Divák něco natočí, někam to pošle, tam se to musí zpracovat, upravit a sestříhat. Potom se to dává do vysílání.“
Součástí služby je rovněž komunikace s několika tisíci registrovaných přispěvatelů. Firma pracuje s celou komunitou i s jednotlivými autory. Tato činnost by musela být zohledněna také při případném převodu projektu do interního provozu televize.
iReportéři podle údajů Natočvideo posílají denně v průměru 130 až 150 videí. Za měsíc jich přichází více než 3000. Ve vysílání tak podle údajů firmy skončí přibližně každý šestý zaslaný příspěvek.
Při mimořádných událostech se počet záběrů zvyšuje. Silný vítr, déšť nebo jiné kalamity mohou přinést materiály z mnoha částí republiky současně. Rekordem je podle provozovatele více než 500 videí během jediného dne.
Příspěvky se neobjevují jen v televizním vysílání. Česká televize je zveřejňuje také na sociálních sítích, na účtech jednotlivých pořadů a na kanálu iReportér na YouTube.
Diváku, natoč to
Natočvideo uvádí jako příklad širšího využití letošní spolupráci s pořadem Peče celá země. Diváci na výzvy porotců poslali 327 videí. Ta podle údajů firmy dosáhla na sociálních sítích pořadu celkem 790 589 zhlédnutí.
Sestřihy ze soutěžních příspěvků se po dobu vysílání objevovaly také v Dobrém ránu. Obdobné zapojení diváků chce dodavatel po dvou letech zopakovat v letošní sérii StarDance.
Z příspěvků veřejnosti vzniká rovněž minutový pořad Místo iReportéra. Diváci v něm představují zajímavá místa ve svém okolí. Běží ve všední dny v hlavním vysílacím čase před pořadem Počasí na ČT1. V internetovém archivu České televize je dostupných 100 dílů, podle Lišky je připravena čtvrtá série.
Modernizovaná podoba platformy funguje od listopadu 2024. Podle dodavatele rozšířila využití iReportérů ze zpravodajství do dalších pořadů a na internetové platformy. Redakce tak mohou pracovat také s kulturními, sportovními, cestovatelskými nebo komunitními příspěvky.
Také samotná Česká televize popisovala projekt ještě před rokem jako běžnou součást svého vysílání. V tiskové zprávě z června 2025 uvedla, že během předchozího měsíce odvysílala přes 710 videí zaslaných veřejností.
Příspěvky se tehdy objevily ve zpravodajství, předpovědi počasí, Studiu 6, Dobrém ránu, pořadech Sama doma a Polopatě, ArtZóně nebo Křesťanském magazínu.
Smlouvu prověřili auditoři
Natočvideo odmítlo kvůli smluvní mlčenlivosti popsat strukturu ceny. Obecně podle Lišky pokrývá technický chod platformy a navazující služby, včetně zpracování příspěvků, jejich distribuce a komunikace s iReportéry.
V registru smluv lze vyčíst, že minulá mnohaletá smlouva mezi Natočvideo a Českou televizí byla v hodnotě 11,5 milionu korun. U smlouvy z listopadu 2024 hodnota uvedena není. „Je ale potřeba dodat, že jde o maximální hodnotu rámcové smlouvy, tedy o strop čerpání za celou dobu její platnosti, nikoliv o skutečně zaplacenou částku. Nelze ji proto vydělit počtem měsíců a získat tím měsíční platbu — reálně čerpaná cena je zlomkem této maximální hodnoty,“ poznamenal Jakub Liška.
Smlouva byla součástí vzorku kontraktů, které na Chudárkův pokyn prověřovala externí auditorská společnost. Natočvideo předalo auditorům požadované podklady, podrobné výsledky však podle Lišky nedostalo.
Česká televize zveřejnila v květnu souhrnné závěry prověrky. Podle nich auditoři ve zkoumaném vzorku smluv nenalezli nehospodárně nastavené ceny, nadbytečná plnění ani služby, které by televize fakticky nevyužívala.
Nešlo by to interně?
Členy rady Martina Chalupského a Vlastimila Ježka na zmíněném ostravském zasedání překvapilo, že projekt vůbec zajišťuje externí firma. Oba se přiklonili k tomu, aby Česká televize zvážila vlastní technické a personální řešení.
Předseda rady Karel Novák varoval před ukvapeným závěrem. Externí dodavatel může být podle něj levnější než vlastní tým zaměstnanců. Management proto musí porovnat náklady obou možností.
Generální ředitel Hynek Chudárek ostatně připustil, že nezná přesné licenční ani technické parametry platformy. Televize musí nejprve zjistit, jaká práva náleží dodavateli a zda by mohla dosavadní systém převzít. Pokud ne, musela by vyvinout jiné řešení.
O výsledku jednání by se rada mohla dozvědět v prosinci. Pokud se obě strany nedohodnou, několik tisíc registrovaných iReportérů už nebude moci prostřednictvím současné platformy posílat své záběry do vysílání České televize. Archivované materiály a práva k již zaslaným příspěvkům podle Lišky zůstanou veřejnoprávní televizi.
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