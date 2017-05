 »  Isaac Asimov a AI, nespolehlivé fitness trackery a Steam neprospívá hrám

Google, nikoliv vlády, budují budoucnost, říká Ferhad Manjoo v Google, Not the Government, Is Building the Future a má docela pravdu. Podívejte se na stav, v jakém se dnes nachází politika. Dospěla do stavu boje sama se sebou a žádné řešení budoucnosti už v ní prostor nemá. Budoucnost ale nebuduje jenom Google, snaží se o to usilovně i Mark Zuckerberg, dost děsivým způsobem odpovídajícím jeho dětinskému a nezodpovědnému pohledu na svět.

Signál v metru zatím nebude, Dopravní podnik chce data o pohybu lidí. Dost neuvěřitelné. Chcete-li to říci otevřeně, tak je to nebetyčná drzost pražského Dopravního podniku, a pokud by k něčemu takovému došlo, jde o zásadní narušení soukromí zákazníků mobilních operátorů. A nejenom proto, že je DPP chce mít k dispozici online a neustále a nemění na tom nic ujišťování, že chtějí jen údaje o „počtu cestujících“. Celé je to navíc drzost i v tom, že pokrytí mobilním signálem mělo být v metru už dávno. Viz Signál v metru se odkládá. Dopravní podnik chce po operátorech data o pohybu lidí, jinak se nedohodnou.

Facebook nezvládá řešit závadný obsah, 10 sekund na hodnocení nestačí, stovky stran návodů, co je povoleno a co není, vyvolávají víc otázek než odpovědí. Zejména ohledně toho, jaké etické standardy vlastně Facebook uznává a proč některý děsivý obsah, výhrůžky a vyobrazení považuje za nezávadné, zatímco některé neškodné věci bez milosti maže a uživatele postihuje. Viz Revealed: Facebook's internal rulebook on sex, terrorism and violence, kde najdete řadu alarmující věcí, jako třeba to, že Facebook neřeší ne-sexuální zneužívání dětí. Volat po zastřelení Donalda Trumpa je nepřijatelné, ale volat po mlácení tlustých dětí už Pravidlům komunity vyhovuje. Ale hlavně zjistíte, že je vlastně nemožné, aby Facebook byl tím, kdo řeší, co je a co není povoleno. Vše navíc narostlo do tak obludných rozměrů, že to celé vypadá na neřešitelný problém. Částečně ale i z důvodu toho, že Facebook se stále odmítá chovat způsobem odpovídajícím jeho zásahu, tedy jako zodpovědná mezinárodní firma, která musí řešit přítomnost i odpovědnost v jednotlivých zemích.

TELEgraficky

GPU-Z 2.1 je venku ■ Grunnex kupuje portál Dota2.cz ■ Fidget Spinner porn? Vážně ■ RIP Imzy ■ Rand Fishkin má Instagram ■ Mark Zuckerberg bude náš konec ■ Fidget Spinner ■ Uber v Itálii částečně povolený

WEBDESIGN, INTERNET

Evan Williams stvořil Twitter a myslí si, že je internet pokažený, a tak trochu ukazuje, že idealismus nikam nevede. Notabene takový, který je založený na představě, že když dáte lidem možnost svobodně mluvit, že to vyřeší všechny problémy. New York Times v ‘The Internet Is Broken’: @ev Is Trying to Salvage It přináší rozhovor, který rozhodně stojí za přečtení. Byť se Evan mýlí v tom, že před Twitterem (a Blogger.com) nebylo možné svobodně komunikovat a publikovat. To totiž přinesl internet samotný, Twitter a další jsou jenom pomůcky, které to usnadňují. Jedna věc ale trochu děsí, Evan stále chce svět změnit, předělat. Nutno dodat, že se to pokouší přes Medium.com a zatím nedošel nikam. Hlavně proto, že pokračuje ve stejném idealismu a naivitě jako předtím.

BBS, předchůdci dnešního internetu, pamatujete? V The Lost Civilization of Dial-Up Bulletin Board Systems vzpomínají se sentimentem a nostalgií, pochopitelnou, protože tyhle časy byly skvělé. Všechno to začalo v roce 1978 s CBBS a dnes stále stovky BBS fungují. Chcete-li vědět kde, zkuste Telnet BBS Guide.

Beam je teď Mixer. Microsoft přejmenoval herní streamingovou platformu a vyráží do boje proti Twitch či YouTube. Viz Introducing “Mixer”. Proč došlo k přejmenování, moc jasné není.

SOFTWARE

Minecraft už neumožní krmit papoušky čokoládou, reaguje tak na vlnu protestů, že učí děti krmit papoušky nebezpečným jídlem. Čokoláda je pro skutečné papoušky podobně jedovatá jako pro psy a některá další zvířata. Viz ‚Minecraft‘ Is Patching the Game So Kids Won’t Poison Their Pet Birds.

Isaac Asimov na téma umělá inteligence. Jeden z posledních rozhovorů, pořízených v roce 1991:

Jak opustit (ukončit) Vim editor? Je to k neuvěření, ale na Stack Overflow tohle heslo překročilo jeden milion zhlédnutí. Přitom ukončit (opustit) program by nemělo být něco, na co takové množství lidí nedokáže přijít. Viz Stack Overflow: Helping One Million Developers Exit Vim, a pokud nevíte jak, tak zmáčknout Esc a pak použít „:q“ nebo „:quit“ (ano, ta dvojtečka tam bude potřeba, samozřejmě psát budete jen to, co je v uvozovkách. Ale How to exit the Vim editor? je v zásadě dost napínavé čtení.

HARDWARE

Fidget Cube pomáhá při obsedantním/kompulzivním chování, které možná dost dobře znáte. Cvakání tužkou, poklepávání nohou, praskání bublinkové folie a řada dalších věcí. Zajímavé čtení například v Your Fidget Spinner Is (Maybe) Making You Smarter.

Facebook chce pokořit telco trh s routery. Ve hře je 350 miliard dolarů (taková je hodnota trhu), ale také další zásah do svobod a soukromí. Viz Inside Facebook's plan to eat another $350 billion IT market, kde se dočtete i o založeném Telecom Infrastructure Project. A také o zásadně problematické aktivitě Internet.org, kterou Facebook ještě stále chce prosadit.

Váš fitness tracker vám nejspíš pěkně lže, co se kalorií týče. Zjistili to v medicínském centru Stanfordské university a výrobci těchto zařízení s tím, samozřejmě, nesouhlasí. Co se energetického výdeje týče, jsou trackery mimo v průměru o 27 procent, rekordman dokonce o 93 procent. Co dobře funguje (s chybou pod 10 procent), je měření tepu. Mezi ty, co měří nejlépe, se dostaly hodinky od Applu a Fitbit. Viz Your fitness tracker could be way way off.

MARKETING A KOMUNIKACE

Farma generující falešné recenze a hodnocení mobilních aplikací? Představujte si snad, že tohle je nějak řešitelné virtualizací nebo emulací? Nevypadá to, viz Guy Gets Inside A Chinese Click Farm And Holy Crap, That's A Lot Of Phones a původní Reddit A Russian man visited a Chinese click farm. They make fake ratings for mobile apps. He said they have 10,000 more phones vedoucí na video na Twitteru.

Z odhalenibabise.cz se vyklubal prodej triček se sloganem. A tak trochu i napálení novinářů, kteří vše bez ověření spojovali s účtem Julius Šuman na Twitteru (s tím účtem, který zveřejnil nahrávky Přibila a Babiše). A jak tak říkají komentáře, tak slabota, trapná parodie i nechutný byznys. Celé to má ale ještě další pokračování. MerchMaster.cz (provozovatel platformy, kde se trička prodávala) se dušuje, že tu stránku jim založil „anonymní“ uživatel a že zvažují „podstoupení“ (ano, opravdu podstoupení) právních kroků. Celé je to tradičně s velkým otazníkem, jestli tohle prostě není klička v okamžiku, kdy se zjistilo, jak špatně akce dopadla. Věřit můžete, věřit nemusíte, tohle bude potřeba sledovat. Tedy pokud to opět nevyšumí do ztracena.

Piráti, co ukradli Piráty (z Karibiku), byli prý hoax. Přišel s tím Bob Iger, šéf Disney. Viz Disney's Bob Iger says the film hack threat was a hoax, kde se píše něco o tom, že hacknuti nebyli, ale že to prý brali velmi vážně. Ale že také nevěřili, že hacknutí je reálné. No, pořád to může být i tak, že to celé byl marketingový tah společnosti Disney.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

To, co hledáte, odhaluje i vaše nejperverznější tajnosti. Říká to článek Google data reveals your most perverted secrets a ukazuje řadu velmi zajímavých příkladů – třeba zvláštní posedlost mužské populace googlit informace o velikosti přirození. Skutečnost je ta, že málokdo, kdo na internetu hledá informace, si uvědomuje, kdo všechno může z těchto střípků těžit. Google či Seznam v první řadě, ale je tu množství dalších hráčů, ať už jsou to sociální sítě, nebo telekomunikační operátoři či inzertní systémy.

Google začne těžit data z plateb přes platební karty, viz Google starts tracking offline shopping – what you buy at stores in person. Ten titulek je dost silně mimo, protože Google neumí (a hned tak nebude umět) zjistit, jaké konkrétní zboží lidé nakupují, a propojení „klikl na inzerát → někde něco zaplatil“ je poměrně divoká konstrukce, která jenom někdy povede k výsledku. Zajímavá je ale informace o tom, že Google má přístup k 70 % transakcí přes platební karty v USA. Nemůžete chtít lepší ukázku enormního zájmu o data z platebních karet. Nepochybně správně chápete, že tady vzniká další zásadní zásah do soukromí lidí.

Příslib milionu dolarů z dědictví po zavražděném africkém politikovi vede k dost neuvěřitelnému příběhu popsaném v Zmanipulovala ho e-maily, slíbila mu milion dolarů. Nyní sedí český důchodce ve vězení za pašování drog. Dost těžko se chápe, jak někdo může naletět na klasické nigerijské spamy, tedy příslib závratných částek pocházejících z různorodých dědictví či mrtvých bankovních účtů. Tenhle příběh je ale ještě horší, tady scam použila narkomafie.

Senzory a otisky prstů lze zmást „univerzálním otiskem“. Alespoň to zjistili výzkumníci z New York University a Michigan State University. Jejich zkoumání tvrdí, že lze sestavit umělé „univerzální otisky“, které odemknou prakticky cokoliv v 65 procentech případů. Viz That Fingerprint Sensor on Your Phone Is Not as Safe as You Think a nutno dodat, že nejde o prakticky ověřenou záležitost.

Google čelí žalobě bývalého zaměstnance ohledně budování kultury tajností a strachu. Zakazuje prý předávání informací médiím a zaměstnanci mají hlídat své kolegy. Celé se to týká i rok staré aféry okolo ukončení produktů společnosti Revolv, kterou koupila společnost Nest. Tehdy uniklé maily se měly stát předmětem interního honu na jejich původce. Viz An internal Google email shows how the company cracks down on leaks.

Hacknuté Spotify a uniklá hesla? Ne tak rychle, jde o výmysl, jak už to tak nově poměrně často bývá. Prostě někdo vezme několik velkých úniků (což jsou stovky milionů kombinací hesel a e-mailů) a vypustí je jinak setříděné. V případě údajného úniku ze Spotify jde opět pouze o kompilát hesel, která už byla někde použita. Skupina hackerů jménem The Leak Boat v pondělí měla zveřejnit 9000 účtů ze Spotify (ve skutečnosti 6000 a už jsou z GhostBin smazané), které je v řadě případů možné použít pro přihlášení do Spotify. Nejde však o únik ze Spotify, ale o e-maily a hesla, která pocházejí z jiných úniků a jejichž vlastníci používají na více webech stejné heslo. Viz Spotify Hacked? Thousands Of Accounts’ Login Credentials Released By The Leak Boat.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

LinkedIn ruší API pro skupiny, tedy jednu z poměrně užitečných věcí, kterou ještě LinkedIn mělo. Oznámení o rušení je navíc přeloženo do češtiny automatickým překladačem a je doslova hrůzné. API pro osobní profil a stránku prozatím zůstává zachováno, ale tam už došlo k tak zásadnímu omezení dosahu, že vůbec nemá smysl uvažovat o tom, že byste to nějak intenzivně využívali. Skupiny samotné zůstávají funkční, ale ti, kdo je udržovali při životě dodáváním obsahu přes (například) Buffer, rozhodně nezačnou vše vkládat ručně.

Facebook slibuje, že potlačí spamovací a závadné titulky. Opět. A opět to dopadne tak, že to budou jenom prázdné řeči nebo krytí pro další omezení dosahu. Viz You won’t believe why Facebook will block this headline a oznámení od Facebooku v News Feed FYI: New Updates to Reduce Clickbait Headlines. Připomeňme, že do boje proti otravným titulkům Facebook vyrazil v srpnu 2016 a mimo spousty silných řečí se vlastně nestalo vůbec nic. Respektive stalo se to, že algoritmus selhal a Facebook manuálně začal označovat weby, ze kterých přichází příspěvkový spam.

MOBILNÍ APLIKACE

Nejvíce instagramovaná turistická místa v USA a na světě jsou vidět ve studii Most Instagrammed Tourist Attractions. Česko tam nehledejte a ty údaje o věku nejsou nijak vztaženy k datům v této studii, ale Instagramu jako celku (trochu to kazí reputaci studie, ale budiž). A vlastně to ještě trochu kazí to, že to není podle geolokace, ale podle hashtagů.

Nechcete být přidáváni do komunikací na WhatsApp či jinde? Smůla, nová doba přináší nové špatné věci a tvůrci WhatsApp (ale i Slacku) si myslí, že oni určují, co musíte dělat (nejenom co smíte dělat). Viz A design flaw in Slack and WhatsApp is creating a uniquely 21st-century etiquette problem, kde zjistíte, že autor článku si myslí, že musí nechat notifikace pro WhatsApp zapnuté, protože by mohl „přijít o něco důležitého“. Možná by se měl vrátit do doby, kdy jsme měli telefony v budkách a doma či v práci na stole. Pravdu má ale v tom, že automatické přidávání do skupin je od autorů aplikací zhůvěřilost.

SilverPush a ultrazvukové signály v mobilech se vrací. Podle zjištění týmu z Technické univerzy v Braunschweig existuje minimálně 234 aplikací pro Android, které tento kód obsahují. Řeč o něm byla už před dvěma lety, viz Další způsob, jak sledovat uživatele TV i internetu: vysokofrekvenční zvuky a asi se nebudete divit tomu, že tvůrci SilverPush tvrdí, že to není pravda.

E-KNIHY

36 e-knih o programování od O'Reilly Media můžete mít zdarma. Viz 36 eBooks on Computer Programming from O’Reilly Media: Free to Download and Read a vězte, že jsou tam skvělé věci týkající se Pythonu, Javy, C++, Swift a řady dalších věcí. Když už u toho budete, můžete ještě zabrousit do jiných oborů v Download 243 Free eBooks on Design, Data, Software, Web Development & Business from O’Reilly Media.

STARTUPY A EKONOMIKA

Kurz bitcoinu na počátku týdne překročil hranici 2000 USD. Viz History is Made: Bitcoin Prices Top $2,000 to Set New All-Time High a bitcoin se tak může těšit na nebývalý zájem (nejenom) médií. Růst kurzu je přikládán růstu obchodování v posledních měsících, ale také například regulace bitcoinu v Japonsku. Ve čtvrtek se už šplhal k 3000 USD.

Masivní obchodování s bitcoinem nepřežila Coinbase, která v průběhu čtvrtka moc nefungovala. Večer ve čtvrtek se omluvili na Twitteru a pro jistotu to bylo vypnuté komplet.

Valve není váš kamarád a Steam hrám neprospívá, tvrdí článek Valve is not your friend, and Steam is not healthy for gaming. K čemuž je nutné dodat, že nikdy žádná firma nebude ničí kamarád, protože cílem firmy je vydělávat peníze, a to bez sentimentu a všech těch problematických věcí. Tenhle článek je každopádně zajímavý pohled na Valve/Steam.

Open space kanceláře zabíjejí produktivitu, ukazuje věda. Studie 40 tisíc pracovníků ve 300 společnostech ukazuje na to, že haly plné lidí a stolů nefungují. Viz Open-Plan Offices Kill Productivity, According to Science a studie samotná viz Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices

INFOGRAFIKY

Marketing Technology Landscape (2017) je venku. Oproti předchozímu roku o 40 % větší, obsahuje celkem 5381 řešení od 4891 unikátních společností. Viz Marketing Technology Landscape Supergraphic (2017): Martech 5000.

Všechny možnosti cílení reklamy na Facebooku v jedné infografice? Via All of Facebook’s Ad Targeting Options (in One Epic Infographic) a je nutné dodat pár drobností. Některé formáty nejsou v Česku dostupné, některé další nejsou dostupné na Slovensku. Některé sice dostupné jsou, ale fungovat nebudou (například cílení na okolo 18 let věku zasáhne desítky tisíc dětí, kterým osmnáct není), některé špatně (malé vesnice vůbec, střední města jen obtížně, obecně cílení podle místa zásadně selhává).

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.