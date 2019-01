 »  IT v roce 2018: Miliardové prodeje Red Hatu a GitHubu či kauza se špehovacími čipy v Supermicro

Zřejmě největší loňskou zprávou byla ta, že IBM za 34 miliard dolarů kupuje Red Hat. Big Blue si na to musí vzít půjčku, zastavuje zpětný odkup akcií a za firmu připlácí výraznou prémiovou cenu. Pro IBM jde tedy o vysoce strategickou věc. Prodeje Watsona a dalších moderních produktů nepřináší tolik, kolik se čekalo. Díky Red Hatu bude moci IBM rozjet strategii hybridního cloudu a těžit peníze zde.

Dalším výrazným obchodem je koupě GitHubu ze strany Microsoftu za 7,5 miliardy dolarů. Redmond tak opět potvrdil, že to se svým obratem směrem k open source myslí vážně. Některé uživatele zpráva poněkud popudila a šli si hledat alternativy, ovšem nakonec se nezdá, že by se situace nějak vyhrotila. Naopak, GitHub například začal vývojářům nabízet soukromé repositáře zdarma.

Změny potkaly také dalšího silného open source hráče – Micro Focus za 2,5 miliardy dolarů prodal SUSE do rukou EQT. SUSE si nyní libuje, že bude konečně plně samostatné a že dostane prostor se rozvinout. Více o tom v našem rozhovoru povídal zdejší šéf Miroslav Kořen.

Velice podivnou akvizicí je ta, kde Broadcom za 18,9 miliardy dolarů koupil CA Technologies. Výrobce čipů tak získává firmu, která převážně pracuje na vývoji softwaru pro mainframy. Objevují se první náznaky, že Broadcom chce CA využít pro jeho silné finanční zázemí a stabilní příjmy. Jaké to bude mít dopady, se uvidí. V Praze je jeden z hlavních vývojů CA, takže se to možná brzy dozvíme.

Další velký deal naopak Broadcomu nevyšel. Firma chtěla za 117 až 146 miliard dolarů koupit výrobce čipů Qualcomm. Transakci ovšem zarazil Donald Trump. V pozadí je boj o 5G a obavy, že obří nákup sníží investice do dalšího vývoje. Díky tomu by získala navrch Čína. Ta na oplátku zastavila obchod za 44 miliard dolarů, kdy Qualcomm chtěl převzít NXP Semiconductors. Celé se to zamotává i do sporů o Huawei.

Začátkem léta rezignoval šéf Intelu Brian Krzanich. Nesundala ho aféra kolem Meltdown/Spectre ani 7nm výrobní proces, ale vztah na pracovišti. O plnohodnotném nástupci se ještě rozhoduje. Je možné, že Intel povede Diane Bryant. Ta totiž asi po roce odešla z pozice provozní šéfky Google Cloudu a v Intelu už dříve vedla divizi datacenter.

V Google Cloudu skončila také Diane Greene. Ta sekci vedla a dříve řídila VMware. Místo Green nastupuje Thomas Kurian. Ten byl doposud stěžejní osobou v Oraclu, kde vedl produktový vývoj. Nepohodl se s Larrym Ellisonem. Kurian chtěl, aby software od Oraclu byl dostupný také na cloudech třetích stran, jako je AWS, Ellison ale chce vše nadále držet pouze na vlastním cloudu. Oracle Cloud ale příliš silný není. Firma už o něm nevede samostatné údaje ve finančních výsledcích. Z Oraclu už také migruje například Amazon.

Microsoft rozjel jednu z největších reorganizací, kterou si firma kdy prošla. Hlavní roli v ní převzaly cloudové produkty, zatímco Windows ustoupily do pozadí. Objevují se také první odhady, že by cloud někdy po roce 2020 mohl tvořit hlavní část byznysu Redmondu.

Moneta Money Bank rozjela kompletní transformaci svého IT. Součástí je také převod služeb do public cloudu. Moneta tak ukazuje, že i banky v Česku mohou jít tímto směrem. Více to v našem rozhovoru rozebírá CIO Vladimír Klein.