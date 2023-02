Ivan Bartoš chce z Brna udělat národní centrum pro open source. Přípravy už se rozjely

Minulý týden se v Bruselu konal The EU Open Source Policy Summit 2023 pořádaný Evropskou unií, který předcházel tradiční komunitní akci FOSDEM zaměřené na otevřený a volný software. Eurounijní akci svým proslovem zahájil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš, který jako předseda Pirátů open source dlouhodobě podporuje. Bartošův tým také během nedávného předsednictví Česka v Radě EU uspořádal open source konferenci v Brně. Vznikla tam deklarace, která mimo jiné počítá s tím, že se z moravské metropole stane národní centrum open source.

V Brně by konkrétně měla vzniknout centrála označovaná jako Czech National OSPO. OSPO je obecně zažitá zkratka pro Open Source Program Office, což jsou jednotky, které si vytváří IT společnosti a veřejné instituce, aby udržovaly vztahy s open source komunitou. Otevřený software je totiž dlouhodobě klíčovou součástí softwaru využívaného na mnoha úrovních. OSPO mají zavedeny například giganti jako Apple, Google, Facebook nebo Amazon, což shrnuje report od The Linux Foundation.

Česká národní OSPO má propojovat různé aktéry, kteří se v Česku kolem otevřeného softwaru točí. Půjde o veřejnou správu včetně měst a krajů, akademický sektor a rozvíjející se open science, soukromý sektor (společnosti typu Red Hat, Prusa Research a mnohé další) a veřejnost včetně komunitních projektů typu OpenAlt či Linux Days. Udržovat se budou rovněž kontakty s dalšími OSPO.

„České OSPO bude znalostním hubem, nástrojem pro rozvoj digitalizace veřejné správy a akademického sektoru pomocí open source technologií, který podporuje používání, tvorbu a budování komunity ohledně open source,“ uvedli pro Lupu Lucie Smolka a Jiří Marek ze spolku Otevřená města, který se dlouhodobě zabývá nasazováním open source a má rozvoj českého OSPO na starost.





Spolupráce s DIA

Česká open source kancelář by také měla rozjet spolupráci s Digitální a informační agenturou (DIA), což bude nová státní organizace, která odstartuje prvního dubna a bude mít na starost digitalizaci a e-government. Spolupracovat se má i s Ministerstvem vnitra (code.gov.cz), Ministerstvem pro místní rozvoj (koncept chytrých měst), Ministerstvem průmyslu a obchodu a sekcí digitalizace na Úřadu vlády.

Aktuálně mají aktivity kolem českého OSPO na starost Otevřená města, kterým se open source daří rozšiřovat například prostřednictvím nástroje Cityvizor pro zobrazení veřejných financí.

„Do budoucna by bylo skvělé koordinovat rozvoj open source s DIA v oblasti jejího zaměření na státní správu a zaměření Otevřených měst na samosprávy. Detaily jsou zatím ještě v jednání. Dalším příkladem spolupráce se státem mohou být společné ekonomické a diplomatické mise, protože open source je konec konců zejména o spolupráci a využívání existujících zdrojů – a tyto myšlenky získávají na evropské i mezinárodní úrovni čím dál větší podporu,“ popsali dále zástupci Otevřených měst.

„Otevřená města slouží jako testovací prostředí. Tato organizace sdružuje již 19 samospráv napříč Českem. Z pohledu počtu institucí se jedná o poměrně malé číslo z celkových přes šest tisíc samospráv, nicméně počet obyvatel, na které má činnost Otevřených měst dopad, dosahuje téměř tři miliony.“

Kromě propojování aktérů se počítá také s poskytováním prostoru pro diskusi technologických, procesních i právních témat spojených s praktickou implementací open source v různých sektorech, primárně veřejné správě a akademickém sektoru. Dále se má propagovat používání otevřených technologií v Česku, poukazovat na jejich benefity a být národním kontaktním místem pro spolupráci s obdobnými iniciativami v mezinárodním prostředí, zejména Evropské unii.

Postupný náběh

Česká národní OSPO už je v této fázi součástí sítě podobných kanceláří pro veřejný sektor, kterou organizuje Evropská komise. Ta má také vlastní open source kancelář v rámci Generálního ředitelství pro informatiku (EU DIGIT). Pracovat se má rovněž s open source strategií Evropské komise.

Czech National OSPO by měla být neziskovou organizací, přesná podoba ale ještě nebyla definována. Většina přípravných fází je realizována na dobrovolnické bázi. Ještě letos se bude podávat žádost o podporu z projektu Interreg AT-CZ, kde je na tři roky připravených šest milionů. V plánu je získat také další menší granty. Součástí jsou i zdroje partnerů brněnské open source deklarace, jejichž seznam je na webu.

„Máme v téhle oblasti (open source) velmi dobře našlápnuto. Česko je hnízdem talentu pro open source. Odvádí se tu skvělá práce na úrovni neziskové sféry, lokálních samospráv, univerzit i firem. Hubem open source je Brno,“ shrnul vicepremiér Bartoš.

V Brně mimo jiné sídlí vývojové centrum open source a linuxové společnosti Red Hat spadající pod IBM patří mezi největší na světě. Aktivit je ale více, včetně těch akademických, vývojového centra SUSE v Praze, veřejných projektů typu Golemio (Operátor ICT) a dalších.