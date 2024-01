Ivan Kuckir (Photopea): Denně mám skoro milion návštěvníků, z Česka je jedno procento

Pokud ještě editor Photopea neznáte, tak vězte, že funguje ve webovém prohlížeči. Občas se mu říká „webový Photoshop“, protože poskytuje víceméně vše, co produkt od společnosti Adobe. Oproti Photoshopu ale Photopea můžete využívat zdarma. I kvůli tomu s ní denně pracují statisíce lidí na celém světě.

Rozhovor s Ivanem Kuckirem si můžete poslechnout zde:

„Díky tomu, že Photopea funguje přes web, sleduji počet návštěvníků. Nyní je jich denně téměř jeden milion,“ říká Ivan Kuckir, který před deseti roky začal editor programovat. Od víceméně zkušební verze se z Photopea stala plnohodnotná služba, kterou Kuckir postupně rozšiřuje.





Loni se v editoru objevila třeba funkce, která umožňuje výrazně měnit a dokreslovat obrázky pomocí prvků umělé inteligence. Kuckir v podcastu serveru Lupa vysvětluje, jak nástroj funguje. Popisuje třeba i vylepšenou funkci na odstranění pozadí.

Populární je editor i v Česku, byť podle Kuckira tvoří čeští návštěvníci jen jedno procento ze všech uživatelů. Právě díky nim se dostal na třetí místo v kategorii Globální projekty českých tvůrců v anketě Křišťálová Lupa 2023. Předstihl třeba i Josefa Průšu s jeho 3D tiskárnami nebo společnost Zásilkovna.

Nejvíc uživatelů je podle Kuckira z USA. Oblíbený je editor i v Asii, celkem je nyní přeložen téměř do čtyřiceti jazyků. Jedním z nich je i ruština. Kuckir, jehož rodina pochází z Ukrajiny (on sám v Česku žije od svých jedenácti let), v této souvislosti v podcastu popisuje, jak na začátku války na Ukrajině chtěl rusky mluvící uživatele upozornit, co ruští vojáci páchají.





„Jakmile Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak jsem se ruským uživatelů rozhodl zobrazovat banner k válce, který vedl na ruskou verzi BBC. Ta velmi dobře informovala o tom, co se na Ukrajině děje. Někdo mě ale asi udal, protože po měsíci mi přišel mail od ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor, podle kterého jsem porušoval ruské zákony, a hrozil mě zablokováním,“ vzpomíná Kuckir.

Jestli úřad výhrůžky splnil, ale netuší. Uživatelé z Ruska k němu dál chodí, zřejmě podle Kuckira využívají VPN.

V podcastu také popisuje, jak vývoj editoru funguje po finanční stránce. Víceméně celou dobu Photopea programuje sám a nedávno spustil i druhou webovou službu nazvanou Vektorpea. Ta je alternativou k editoru Adobe Illustrator. Zatím je ale podle Kuckira na začátku.

V našem podcastu, který běží od poloviny roku 2018, zpovídáme zástupce české e-commerce, IT scény, mediálních domů i osobnosti z dalších souvisejících oborů. Naposledy jsme mluvili třeba s Pavlem Vopařilem, šéfem e-shopu s nábytkem a bytovými doplňky Bonami, nebo se Sentou Čermákovou, výkonnou ředitelkou neziskové organizace Czechitas.

