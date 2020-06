 »  Ivan Sýkora (Cisco): Přes WebEx jsme v dubnu odbavili 21,8 miliardy minut videokonferencí

O současných trendech ve videokonferencingu, dopadech koronaviru, bezpečnosti, ale také konkurenci jsme mluvili s Ivanem Sýkorou, který v české pobočce firmy Cisco zastřešuje oblast technologií pro spolupráci.

Google v květnu zareagoval na rychle rostoucí popularitu Zoomu uvolněním prémiové cloudové videokonferenční služby Meet, která byla do nedávna dostupná pouze v placené verzi G Suite, zdarma. Meet byl koncipovaný jako přímá konkurence obdobné služby WebEx od Cisca. Jak takový krok vnímáte?

Cisco je stále firma, která drží minimálně – konkrétní číslo záleží na použité metrice – 50 % světového konferenčního trhu v placeném segmentu, což se dlouhodobě nikomu nepodařilo zlomit. To je trnem v oku mnoha jiných vendorů (nebudu jmenovat).

Důvod, proč takto Google zareagoval, ale to samé platí například pro Facebook, nebyl útok na pozici Cisca, ale reakce na vendora, kterého jste zmiňoval vy. Zoom přitom zcela zjevně adresuje free segment a Google tím v podstatě odkrývá karty a ukazuje, co je pro něj skutečně důležité. Abych odpověděl na otázku z úvodu, nevnímám to tedy jako nebezpečí pro WebEx.

Uvedu příklad. Když jsme na trh uváděli WebEx board, což je interaktivní tabule, která je součástí kolaborační videokonferenční jednotky, která se skládá z různých komponent, předběhl nás Google s obdobným produktem o měsíc. Navíc jej záměrně nabídl za poloviční cenu než Cisco. O jejich úspěšnosti příznačně vypovídá povědomí trhu. Slyšel jste někdy, že má Google takovéto zařízení? Je zde velká pravděpodobnost, že ne.

Google se dnes nezaměřuje na firemní prostředí, protože to neumí. Nepodařilo se to ostatně ani Facebooku, který měl podobnou ambici. Nemalujme si iluzi, že je jednoduché oslovit firemní segment. Ano, tyto velké korporace na jedné straně jsou schopné adresovat velkého zákazníka, ale ne v prostředí normálního firemního fungování. To, že jsme toho schopni my, je do velké míry dáno tím, že na to máme doslova armádu partnerů.

Jedna věc je totiž přijít s produktem a být schopný ho nainstalovat klientům, ale tím to nekončí. Vy musíte být schopný také takový produkt dlouhodobě supportovat. Pokud si někdo myslí, že to vyřeší callcentrem, tak je na velkém omylu, takto to v praxi nefunguje. I čistě softwarové firmy musí být schopné po celý cyklus podporovat svůj kód a není to jednoduché a leze to do peněz. Myslím, že naše výhoda ve firemním segmentu je ta, že máme obrovské množství partnerů, kteří jsou velmi dobře vyškolení v použitých architekturách, a jsou tak schopní dávat zákazníkům nějakou přidanou hodnotu.

Nebál bych se tedy toho, že když Google otevře nějakou službu, ohrozí tím naši pozici. Naopak bych dokázal i docela ocenit, kdyby Google otevřel službu na otevřených standardech. Vy jste se například připojil do WebExu přes prohlížeč pomocí WebRTC, ale stejně tak si do něho zavoláte SIP telefonem, přes H.323 nebo třeba z klienta Skype for Business. Jinými slovy my nijak neomezujeme konkurenci, naopak otevíráme naše prostředí i pro konkurenční jednotky. Cílem je, aby uživatel viděl, slyšel, ale nemusel řešit z jeho pohledu zcela podružné technické detaily. Na jedné straně to určitě otevírá nějaký prostor pro konkurenci, ale my sázíme na to, že se nám nakonec vrátí to, že neuzavíráme koncového uživatele v nějakých umělých mantinelech. Google, Facebook a vlastně všichni, kdo mě teď napadají, přitom naopak zůstávají zavření.

Jak se během pandemie zvýšil provoz WebExu?

Odpověď má dvě roviny. Cisco má collaboration segment postavený na dvou nohách. Jedna je on premise, tedy skutečně to, co si zákazníci provozují u sebe a mají odpovědnost za ten provoz, a oproti tomu stojí cloudová část, kterou provozujeme pro ně a kde máme nad daty plnou kontrolu. Já mohu mluvit jen za tu duhou část. Od února do března jsme každý měsíc celosvětově zaznamenali zhruba dvojnásobný nárůst provozu. V únoru se konferencemi přes WebEx strávilo přes 6,7 miliardy minut a proběhlo 37 milionů hovorů se 161 miliony návštěvníků (pozor, nemusí korespondovat s unikáty), v březnu to bylo 14,3 miliardy minut, přes 73 milionů konferencí a 350 milionů návštěvníků a v dubnu již 21,8 miliardy minut, 96 milionů meetingů a přes 509 milionů návštěvníků.