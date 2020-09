Jak definovat kryptoměny? Evropský rámec pro regulaci kryptoaktiv je za dveřmi

Když německá politička a současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen představovala v listopadu 2019 v Evropském parlamentu svůj program, došlo i na lepší podchycení blockchainových technologií. Evropská komise na to konto již v prosinci téhož roku předložila k veřejné konzultaci prvotní nástřel evropského „crypto-asset frameworku“, o kterém jsme se na Lupě několikrát zmiňovali.

Ten se nyní dostává do finální fáze a měl by být oficiálně představen veřejnosti ještě ve třetím čtvrtletí. Veřejná konzultace skončila v březnu s celkovým počtem 198 veřejných připomínek. Co tedy o regulačním rámci EU pro kryptoaktiva zatím víme?

Přesná podoba nových pravidel zatím není k dispozici, z dokumentů, které byly dostupné v rámci veřejné konzultace, ale vyplývá, že Evropská komise hodlá provést několik úprav, které budou mít značný dopad hlavně na finanční trhy a také na tradiční poskytovatele služeb v oblasti kryptoměn.

Za prvé je v plánu úprava směrnice (EU) 2014/65 (směrnice o trzích finančních nástrojů alias „MiFID II“). Změna má vytvořit pravidla, podle kterých bude možné okamžitě říci, kdy se kryptoaktiva právně kvalifikují coby finanční nástroje. Dojde také k ustanovení jednoznačné definice, která by měla zahrnovat všechny druhy kryptoaktiv (včetně například stablecoinů či security tokenů).

„Cílem je obsáhnout všechny možné druhy digitálních tokenů – platební tokeny, security tokeny, utility tokeny, ale také třeba stablecoiny a globální stablecoiny. Naším cílem je podchytit všechna přítomná i potenciální rizika, která tyto tokeny představují. Toho dosahujeme tak, že postupně sbíráme zpětnou vazbu z trhu,“ prohlásil během březnového setkání se serverem Lupa.cz k již skončenému konzultačnímu procesu Jan Ceyssens, vedoucí oddělení digital finance generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (DG FISMA) Evropské komise.

Dále by mělo následovat stanovení tříletého pilotního režimu pro tržní infrastrukturu založenou na blockchainu a DLT technologiích (širší definice blockchainu zahrnující „privátní blockchain“) a měl by být na základě výše zmíněné definice stanoven nový režim šitý na míru kryptoaktivům, na která se nyní nevztahují stávající nařízení (typicky platební tokeny“ a takzvané utility tokeny). Ten by se měl objevit ve formě nového nařízení o trzích s kryptoaktivy.

Jaké změny to přinese v praxi?

Dnes je například v jednotlivých zemích Evropy rozdílný přístup k tomu, zda se security tokeny kvalifikují jako klasické finanční instrumenty (podle současné definice v rámci MiFID II). Vytváří to jednak zmatek a nejistotu pro uživatele kryptoaktiv a na druhé straně prostor pro regulatorní arbitráž ze strany jejich vydavatelů. Problému se již dříve dotkl Evropský orgán pro cenné papíry (ESMA) a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), a to jmenovitě v doporučení ESMA o Initial coin offering a krypto-aktivech a ve zprávě EBA s radami pro evropskou Komisi ohledně krypto-aktiv. Ani jeden z dokumentů ale nemá právní platnost a jedná se pouze o doporučení.

Jak ukazuje praxe, ještě problematičtější se ukazuje právní nejistota pro napojení kryptoaktiv na oficiální finanční systém a plně regulovanou tržní infrastrukturu. Například tak v současné době nemohou na evropské půdě vznikat centrální depozitáře cenných papírů (CSD), které by umožňovaly obchodování a vypořádání kryptoaktiv na tradičních regulovaných finančních trzích. To má pro změnu za následek nemožnost a praktickou neochotu tradičních hráčů ve finančním sektoru se kryptoaktivy zabývat, respektive s nimi mít cokoli společného.

Právě pro ně (tedy například pro multilaterální obchodní systémy nebo zmiňované CSD) chystá Evropská komise již zmíněný tříletý pilotní program, který bude probíhat v jakémsi sandbox režimu. Zatím není jasné, co to bude přesně znamenat pro současnou tržní infrastrukturu, tedy například pro centralizované kryptoměnové burzy, které až na KYC/AML (AMLD5) nepodléhají stejným pravidlům a regulacím jako například tradiční MTF a CSD.

Co je ale jisté již dnes, že na provozovatele současné tržní infrastruktury čeká řada nových povinností, které byly dosud víceméně volitelné. Dohlížet na jejich plnění bude evropská ESMA ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány (u nás ČNB). Jedná se o zásady, které ve světě tradičních financí nejsou ničím novým, tedy například požadavky eliminující infrastrukturní riziko – segregace aktiv, zvláštní požadavky na zálohování a zabezpečení IT infrastruktury.