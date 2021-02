Jak Košík.cz staví robotický sklad: Digitální dvojčata produktů, automatické dopravníky a jednotné boxy

Online obchod Košík.cz za loňský rok vyrostl na více než dvojnásobek a nyní odbavuje střední desítky tisíc objednávek týdně. Růst se mu podařilo udržet a nyní se stabilně pohybuje vysoko nad úrovní rekordu z loňského března.

Výrazný nárůst objednávek ale přivedl firemní sklad v Horních Počernicích až k limitu kapacity. Situaci se firma mimo jiné rozhodla řešit investicí do automatizace, která ušetří lidskou práci a umožní současnou 2D skladovací plochu rozšířit i do výšky a přeměnit ji tak na 3D skladiště. Než se to ale podaří, bude muset Košík zvládnout spoustu technologických výzev.

„Není to jako v automobilce, kde můžou materiál rozvážet robotické vláčky a rovnou je podávat na automatickou linku. To u nás úplně nejde, protože tu máme stovky lidí, přičemž každý dělá něco trochu jiného,“ vysvětluje manažer logistiky Košíku Tomáš Morava při procházce skladem. Všude kolem nás jsou vysoké regály doslova napěchované zbožím. „Obrátku máme v řádu jednotek dní, nikoliv týdnů. To znamená, že během pár dní kompletně vyprodáme celý sklad,“ dodává.

Příjem zboží zatím roboti nezvládnou

V přední části skladu se nachází příjem zboží s rampami pro kamiony dodavatelů. Každá paleta hned po příjezdu dostane čárový kód a tím se dostane do systému. Poté se zboží ujmou kontroloři, kteří palety rozbalí a prověří, zda je dodané zboží v pořádku. Následně ho pracovníci s vysokozdvižnými vozíky a paleťáky rozvezou do jednotlivých částí skladu.



Autor: Karel Choc, Lupa.cz Příjem zboží ve skladu Košík.cz

Trvanlivé zboží, nápoje, drogérie a další věci, které nepodléhají rychlé zkáze, zůstávají v regálech zabírajících zhruba první polovinu skladiště. Ovoce, zelenina a mléčné výrobky putují do velkého „domku“ zabírajícího asi čtvrtinu druhé části haly. Je v něm mrazírna a chladírna.

„Logistiku komplikuje fakt, že tu máme zhruba 15 tisíc druhů zboží mnoha různých kategorií vyžadujících zvláštní zacházení. Mýdla nebo šampony můžou v regálech ležet neomezenou dobu, ale pečivo, zelenina nebo hlavně banány musíme přijmout od dodavatelů a poslat k zákazníkům během velice krátké doby, jinak se zkazí,“ říká Morava. Právě zmíněné banány prý celý proces komplikují zdaleka nejvíc, protože nemůžou být ani v chladu, ani v teple.

Příjem zboží od dodavatelů zatím probíhá zcela manuálně a firma ani nepočítá s tím, že by tento proces mohla v blízké době zautomatizovat. Práce je to na stroje příliš nepravidelná a rozmanitá.

„Máme vyšší stovky dodavatelů, přesný počet závisí na sezóně. A příjem hodně závisí na tom, jak mají dodavatelé nastavené vlastní procesy, které moc neovlivníme. Zautomatizovat příjem je tak pro nás mnohonásobně těžší než zautomatizovat expedici, kdy ten proces od příjmu objednávky po doručení nákupu zákazníkovi je zcela v naší režii,“ vysvětluje Morava. O částečnou automatizaci se stará alespoň centrální systém, který na základě údajů o stavu zásob a ručně nastavených limitů pomáhá určit, které zboží už je potřeba doobjednat u dodavatelů.

Digitální dvojčata

Ve stínu regálů kousek od vykládkových ramp se krčí nenápadné zařízení, od kterého si Košík slibuje vydatnou pomoc při zavádění změn ve zbytku skladu. Jedná se o 3D skener s váhou Cubiscan. „V určité fázi jsme si řekli, že abychom mohli digitalizovat sklad, budeme potřebovat digitalizovat položky na úroveň jejich ‚digitálních dvojčat‘,“ vzpomíná Morava na důvody pořízení Cubiscanu.



Autor: Karel Choc, Lupa.cz Cubiscan ve skladu Košík.cz.

Firma sice má od dodavatelů údaje o rozměrech nebo váze zboží, ale tyto informace nemusejí být stoprocentně přesně. „Měli jsme tu v minulosti dle dat ze systému třeba jeden a půl metru dlouhou minerálku nebo dvě a půl tuny těžký hamburger,“ říká s úsměvem Morava.

Cubiscan umí jednotlivé položky změřit, zvážit, vypočítat objem a vyfotit aktuální podobu produktu. Všechny položky musí jednočlenná obsluha dávat do skeneru ručně a pak pomocí madla přesunout rameno skeneru kolem produktu. Následně potvrdí údaje na displeji a na konci dne přenese flashku s naskenovanými položkami do počítače, odkud je nahraje do centrálního systému. Brzy by ale Cubiscan měl se zbytkem Košíku komunikovat přes Wi-Fi.

Zdigitalizované položky pak pomůžou firmě při výpočtu toho, kolik prostoru zboží zabere nejen ve skladu, ale do budoucna by systém mohl sám optimalizovat nakládku aut, protože zvládne vypočítat, zda se objednávka do auta prostorově vejde a zda ji auto uveze. „Cubiscan je navázaný i na dopravníky. Ty jsme pořídili nedávno a obsahují váhu. Díky tomu budeme moct dělat kontrolu správnosti objednávky během jejího vyřizování. Zaměstnanec dá objednávku do boxu, ten přijede po pásu na váhu, váha určí, zda objednávka odpovídá hmotnostně údajům v systému, a určí, jestli třeba něco nechybí nebo nepřebývá,“ odhaluje plány Košíku Morava.

Automatická linka se staví půl roku

Od Cubiscanu se přesouváme ke zmíněným dopravníkovým pásům. Jezdí po nich červené boxy, přičemž co box, to jeden nákup. Linka vypadá jednoduše, ale zprovoznění jednoho kusu údajně trvá asi půl roku. „11 týdnů trvá výroba u dodavatele, pak projekt, instalace, zprovoznění, prostě není to jen tak,“ popisuje Morava. Dopravníkový pás u suchého zboží firma zprovoznila teprve minulý týden, ale už teď pracuje na tom, aby mohla pořídit další.

Boxy po lince míří k místu kompletace, kde zaměstnanci dávají zboží do tašek a probíhá poslední kontrola, zda je objednávka kompletní. Následně tašky další zaměstnanci naloží na vozíčky a odvezou je na konec haly, kam postupně přijíždějí řidiči v dodávkách a objednávky přebírají.

Hlasité pípání nás upozorňuje, že se právě otevřely dveře do chladicí části. Zapínáme bundy a vklouzneme dovnitř mezi ovoce a zeleninu. V dalších částech chladicího oddělení jsou mléčné výrobky, maso a uzeniny. Po zadní straně opět vede automatický dopravníkový pás, který vozí červené boxy, a ty postupně mizí v temném tunelu vedoucím k místu kompletace.

Ačkoliv to zní jako maličkost, i boxy mohou být symbolem postupující automatizace. „Ještě před pár měsíci jsme jich měli 15 druhů, ale postupně jsme je sjednotili, aby byly kompatibilní s linkami. Pro stroje je důležité, aby věc, se kterou manipulují, měla jednotné rozměry. Do toho jsme místo čárových kódů začali na boxy lepit QR kódy, čtečky je totiž dokáží přečíst rychleji,“ vysvětluje parametry páteře logistiky ve skladu Morava.

Málo lidí, ale dobře placených

Velký chladicí box by navíc měl vyrůst o další patro, protože stávající plocha skladu už Košíku přestává stačit. „Chceme z 2D plochy skladiště udělat 3D prostor, v čemž nám pomůže právě automatizace. Pásy budou vozit boxy mezi jednotlivými patry a tím uspoříme hodně lidské práce,“ říká Morava. Ideálem pak je, aby se denní výkon skladu mohl rozrůstat bez nutnosti nabírat další pracovníky.

A podle Moravy automatizace zlepší i pohodu zaměstnanců. „Naším ideálem je mít málo pracovníků, které ale zaplatíme nejlépe z celých Horních Počernic. Navíc, když vám do práce třeba v době špičky chodí lidé unavení z předešlého dne, tak logicky nepodají stoprocentní výkon. A automatizace jim v tomto uleví,“ vysvětluje.

Odcházíme z chladírny a míříme do poslední části skladu Košíku. Na vnitřní parkoviště čile přijíždějí kurýři s dodávkami. Přebírají jednotlivé nákupy, ty pak vyskládají do auta a systém jim mezitím už propočítá trasu jízdy mezi zákazníky. Systém jménem Gaia trasu průběžně přepočítává podle toho, jak chodí objednávky do bodu, kdy je plán jízdy optimální.

„Největší problém v tomto bodě ze systémového hlediska je, že jakákoliv anomálie znamená obrovské zdržení. Když se po zabalení do tašek něco rozbije, znamená to pro celý proces velkou komplikaci,“ vysvětluje Morava.

Jen automatické pásy nestačí

Na otázku, jaký je ideální stav robotického skladu, Morava odpovídá jednoznačně: firma se momentálně soustředí na automatické dopravníky a zlepšení softwarové stránky celého procesu. „Tomu se chceme určitě hodně věnovat. Chceme pomocí softwaru zefektivnit práci lidí na ploše, aby třeba pickeři měli optimalizované trasy po skladu a mohli kvůli vyřízení objednávky urazit menší vzdálenost. To zase míří ke stejnému cíli jako automatické dopravníky, vyřídit se stejným počtem lidí více objednávek,“ dodává Morava. Košík má teď ve skladu zhruba 50 interních a asi 350 externích zaměstnanců.

Návratnost se podle Moravy pohybuje v řádu měsíců, takže firma nepochybuje o tom, že se pořízení automatizačních prvků vyplatí. „Neřešíme, jestli ano, nebo ne, my víme, že automatizovat musíme. Spíš vymýšlíme, jaké technologie pořídit, jaké řešení zvolit, jak to postavit tak, aby se všechny prvky v nějakém bodě potkaly. A navíc musíme počítat i s tím, že to, jak tento byznys vypadá dnes, ještě neznamená, že tak bude vypadat i za půl roku,“ dodává. Co se celkové efektivity týče, každý pracovník by měl díky automatizaci vyřídit asi o 30 % více objednávek než v čistě manuálním režimu.

Nasazení stále populárnějších kolaborativních robotů, dronů nebo automatických vozíků ale podle Moravy v Košíku spíš zatím nehrozí. „Pohyb lidí i zboží po skladu je během celého dne dost nepravidelný, což efektivitu robotického řešení snižuje. Automatizace se vyplatí tam, kde může 24 hodin v kuse podávat optimální výkon, kdežto u nás by na 100 % jela třeba jen pár hodin ve špičce a návratnost takové investice se výrazně snižuje,“ uzavírá Morava.