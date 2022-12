Jak na datovku: přehled o trestných bodech na kartě řidiče či žádost o voličský průkaz

V minulém díle seriálu Jak na datovku jsme si popsali nástrahy fikce doručení a v čem tkví jedna z podstatných nevýhod datových schránek oproti úřednímu psaní zaslanému klasickou poštou. Slíbil jsem, že dnešní díl pojmeme více optimisticky a podíváme se na výhody, k čemu všemu se dají datovky použít.

Svůj slib splním, ale předtím nemohu pominout, co se za poslední týden kolem datových schránek odehrálo. Tou zřejmě nejpodstatnější novinkou je schválení vládní novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, Poslaneckou sněmovnou, a to bez pozměňovacích návrhů.

Jak se lze dočíst ve stenozáznamu, opozice si dopředu spočítala, že její nápady na odsunutí povinných datových schránek pro všechny ve Sněmovně neměly šanci projít, a tak slovy Roberta Kralíčka (ANO) „neztrácela energii, aby koalici k něčemu přemlouvala“. Teď, kdy zákon prošel hladce Sněmovnou, upírají opoziční poslanci svou víru k Senátu. „Věřím, že Senát určitě tuto neshodu, nebo možná nerovnost napraví a přijde s mnoha pozměňovacími návrhy, které se nám vrátí potom do Sněmovny,“ poukázal Králíček na problematiku samostatně výdělečně činných seniorů, kteří mohou mít s používáním datovek a jejich ovládáním velké problémy.

Opozice doufá ve vrácení novely Senátem

Pan poslanec dost možná patří ke čtenářům tohoto seriálu; když jsme minule mluvili o datovkách jako o Pandořině skříňce, která se před víkendem z pochopitelných důvodů neotevírá, stejnou terminologii převzal ve svém vystoupení i on sám: „Já se opravdu bojím toho, že tímto zákonem otvíráme Pandořinu skříňku, a je otázkou, jestli třeba někdo ze Senátu nenavrhne tu dobrovolnost pro eseróčka, OSVČ a další nepodnikající právnické osoby,“ uvedl Králíček a připomenul zajímavou věc. Podnikatelské odbory se dopisem obrátily na Sněmovnu s výzvou, že by dobrovolnost datových schránek měla být zvážena u všech, tedy i u právnických osob, pro které už řadu let platí.

Nahlíženo realisticky, závěrečným hlasováním ve Sněmovně se mění rozložení míry pravděpodobnosti variant, které nyní mohou nastat, přičemž ale platí, že zatím žádná není vyloučena. Srovnejme si je od nyní nejpravděpodobnější:





Senát a později ani prezident nebudou mít k návrhu výhrady a zákon schválí, resp. prezident podepíše ještě v průběhu prosince, aby ve Sbírce zákonů mohl vyjít letos a částečně suspendoval účinky novely zák. č. 261/2021 Sb. Potom se nepodnikající fyzické osoby nemusejí obávat, že by jim v novém roce přihlášení přes Identitu občana nedobrovolně založilo datovou schránku (pokud si o ni už dříve sami dobrovolně nepožádali). Podnikatelé z řad fyzických osob a všechny právnické osoby bez výjimky v prvních třech měsících schránku povinně dostanou. Senát ani prezident sice nebudou mít k návrhu výhrady, ale zákon nestihne ve Sbírce vyjít ještě letos, ale vyjde později. Podnikatelé a právnické osoby na tom budou stejně, těm OSVČ, resp. statutárům, kteří ještě datovku nemají, přijde do konce března obálka se žlutým pruhem a přihlašovacími údaji. Zato u fyzických osob nepodnikajících nastane koalicí nezamýšlená a nežádoucí situace, kdy těm lidem z této kategorie, kteří se do účinnosti novely stihnou přihlásit k některé službě přes Identitu občana, bude schránka zřízena (a následně si ji budou moci deaktivovat) a těm ostatním ne. Senát nebo prezident budou mít k návrhu výhrady. Senát zákon vrátí zpět Sněmovně s pozměňovacími návrhy, prezident může uplatnit právo veta. Pak je jasné, že novela včas platit nezačne, což bude mít totožné následky jako u předchozího bodu. Koalice ve Sněmovně má dostatečnou většinu na to, aby Senát, případně veto prezidenta přehlasovala.

Z toho vyplývá, že za současného stavu věcí a rozložení sil v zákonodárném sboru by bylo naivní doufat, že se pro spolky, nadace, SVJ a pro živnostníky něco změní. Tato skupina by se měla už nyní začít duševně připravovat na to, že příští daňové přiznání budou muset podat elektronicky. Ledaže by si s touto povinností pospíšili tak, že by berním úředníkům své přiznání v papírové podobě odevzdali ještě předtím, než budou mít datovku aktivní. Pokud to v tomto termínu nestihnou, hrozí jim pokuta 1000 korun. Tu však – oproti dřívějším letům – už berňák nepředepisuje mechanicky. Po novele daňového řádu v ust. § 247a odst. 2 platí, že finanční správa musí napřed daňový subjekt vyzvat k odstranění vad podání, a teprve neuposlechnutí této výzvy je sankcionovatelné pokutou.

O co se nyní hraje, je míra (ne)jistoty u fyzických osob nepodnikajících. Zda ti, kteří o datovku nestojí, ji použijí právě jednou na odeslání žádosti o její znepřístupnění, anebo si stát tuto potupnou proceduru ušetří. Jestli zvědavostí vedený náhled na informativní výpočet budoucího důchodu, klidně s použitím mojeID nebo Bankovní identity, způsobí, že stát ušetří za dopisy, pokud vám bude něco chtít.

Stát datovkami šetří, ale o úspory se nepodělí

Mimochodem, v tomto směru lze laskavé pozornosti čtenáře doporučit rozhovor šéfa eGovermentu ministerstva vnitra Romana Vrby pro Lidovky jako odstrašující příklad toho, jak nemá vypadat PR státu.

Jmenovaný státní úředník povinné datovky pro všechny vnímá jako trend, příchod něčeho, co má státu ušetřit spoustu peněz. „Stát není e-shop, který vám po svém spuštění nabídne mikrovlnku za polovic nebo jiné slevy,“ říká v jedné z odpovědí Vrba.

Je příznačné, že něco takového zaznívá právě od lidí, kteří mají rozvoj eGovermentu na starosti. S tímto nastavením a uvažováním se nelze divit, že eGoverment v hlasování veřejnosti získal letos anticenu Křišťálové Lupy. Stát tím jinými slovy říká: nutím vás do povinného používání datových schránek, abych nemusel utrácet za stále zdražující služby České pošty nevalné kvality, ale z této mé úspory nebudete mít nic než dobrý pocit, respektive slevu 20 % a maximálně 1000 Kč ze správního poplatku v případech, kdy je vaše žádost podána na předepsaném elektronickém formuláři.

To je strašně málo, porovnáme-li to s dřívějškem, kdy stát motivoval občany, aby s ním komunikovali elektronicky, a to e-mailem se zaručeným podpisem. Paradoxně tehdy (i nyní!) byli lidé ochotni investovat několik set korun ročně do kvalifikovaného certifikátu od jedné ze tří certifikačních autorit a dodnes (ačkoliv mají k dispozici bezplatnou alternativu v podobě datové schránky) tuto variantu používají.

K jaké motivaci tehdy stát sáhl? Jednoduše správní poplatky odpouštěl, a to až do výše 1000 Kč, pokud bylo daný úkon možné vyřídit elektronicky. Vím o případech, kdy tímto způsobem bylo tehdy možné bezplatně zažádat o živnostenský list a ušetřit za poplatky ve specifických případech podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jestliže Roman Vrba v rozhovoru dodává, že „odpor vůči datovým schránkám nechápe“, lze jej odkázat třeba na minulý díl tohoto seriálu. Už to, že se datovky v mnoha ohledech nechovají předvídatelně jako v neelektronickém světě a komplikují lidem život nad rámec toho, nač byli zvyklí při poštovním doručování, může být pro mnoho z nich důvod si ji nepořídit. Pro jiné tím důvodem může být nabubřelost státních úředníků, kteří místo toho, aby přišli s tím, jak datovku učinit uživatelsky přívětivější a následně jak motivovat široké masy k jejímu používání například odpuštěním soudního či správního poplatku, dávají do novin rozhovory, kde považují odmítače používání tohoto nehotového a v mnoha ohledech nedomyšleného produktu eGovermentu bezmála za vyvrhely. A přitom stačí tak málo. Začít třeba tím, že všechny datové zprávy nebudeme považovat za doručené okamžikem načtení jejich seznamu, ale až stažením přílohy každé konkrétní zprávy. Jako v reálném světě se s obsahem zprávy jsme schopni seznámit až tehdy, co si ji vyzvedneme na poště a otevřeme obálku, nedává smysl, aby v elektronickém světě způsobovalo doručení už načtení jejich seznamu, což lze připodobnit k jednotlivým výzvám k vyzvednutí zásilky.

Datovkou lze prokázat, co jste zač

Nechci být jen škarohlíd, a proto se podívejme, na co dalšího kromě zasílání zpráv lze datovky využít. V prvé řadě to může být nástroj pro ověření vaší identity. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete používat Identitu občana (v rámci které se lze přihlásit například eObčankou, Mobilním klíčem eGovermentu, NIA ID, mojeID a Bankovní identitou), přihlásíte se přes své údaje k datové schránce.

Záměrně nepíšu ke své datové schránce. Ona to může být totiž jakákoliv datová schránka, ke které máte jako oprávněná či pověřená osoba přístup. Tedy například přes údaje k datové schránce právnické osoby se na portálu mojedaně dostanete ke všem svým daňovým informačním schránkám, a máte tak přehled o povinnostech vůči správci daně za všechny subjekty, za něž jednáte.

Možnosti přihlášení do portálu mojedaně Autor: Martin Drtina, Internet Info

Ostatně daňové přiznání také neposíláte tak, že byste finančnímu úřadu datovou zprávou posílali PDF s vyplněným formulářem, ale přes datovou schránku dochází pouze k ověření odesílatele a samotné odeslání dat probíhá ve formátu XML v rámci portálu finanční správy. Podobně se lze datovkou přihlásit i k ePortálu ČSSZ nebo k Portálu občana. Naopak o některou ze sociálních dávek na portálu jenda.mpsv.cz takto požádat nelze.

A požádat o výpisy z registrů, které o vás stát vede

Vedle ověřování identity lze s úspěchem datovku použít i na získání celé řady výpisů. Tam už není jedno, k jakému typu datovky se přihlašujete. S datovou schránkou fyzické osoby získáte Výpis údajů z registru obyvatel, Výpis o využití údajů z registru obyvatel, Veřejný výpis z registru osob. Z těch zajímavějších to pak je Výpis bodového hodnocení řidiče nebo Výpis z rejstříku trestů (ten lze ale získat i bez datovky přes online službu). Aktuálně lze například s datovou schránkou fyzické osoby zažádat o vydání voličského průkazu k prezidentským volbám. Z dalších žádostí lze tímto způsobem vyřídit žádost o vydání řidičského průkazu, ať už z důvodu uplynutí platnosti předchozího, změny osobních údajů, nebo z důvodu ztráty či odcizení. A také je možné požádat o osvědčení digitálního úkonu, což souvisí s takzvanou digitální ústavou neboli § 5 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Této novince se ještě na Lupě budeme věnovat podrobněji.

U právnických osob lze s příslušnou datovkou získat třeba užitečný Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Výpis z rejstříku trestů právnických osob, požádat o Výpis z insolvenčního, živnostenského nebo veřejného rejstříku. To jsou však výstupy, které lze získat i jinak, bez nutnosti mít datovou schránku.