 »  Jak na videokonference? Aplikace spojí i desítky účastníků, jsou za peníze i zdarma

Nejprve připojení. Jsem optimista, proto věřím, že i relativně slabší rychlost připojení pro videokonference a webmeetingy stačí. Distanční práce má dva základní požadavky: stabilitu a upload.

Stabilita je důležitá! Pracovat na internetu, který se z nějakých důvodů přerušuje, kolísá nebo trpí jiným neduhem, to vás nebude bavit. V průběhu porady se budete připojovat a odpojovat, lidé nebudou mít trpělivost na vás čekat a v důsledku toho stejně nic neuděláte.

Základní postup je připojit se kabelem přímo do domácího routeru. Když to není možné, sedněte si tam, kde má domácí Wi-Fi router dostatečný signál. Kontaktujte svého poskytovatele, jestli nemůže linku ověřit. Na dálkovém dohledu mívají docela dobré možnosti diagnostiky. Zkuste se zamyslet, jestli jste příliš nešetřili na tarifu. Bohužel mívá velká část domácností aktivované slabé tarify kvůli ceně, v důsledku čehož bývá problém provozovat současně webmeetingy a pro děti seriály na IPTV platformě.

S tarify souvisí další pravidlo pro videokonference a webmeetingy. Potřebujete dostatečnou kapacitu nejenom směrem z internetu, download. Přes svoji webkameru a mikrofon generujete docela dost dat, které je potřeba posílat na server s videokonferenční službou. Dva megabity uploadu asi stačit nebudou.

Poslední zlaté pravidlo. U některých služeb jako server slouží částečně zařízení, ze kterého organizujete meeting. Peer to peer služby jsou na tomto principu založené. Organizovat setkání většího týmu na slabém připojení jde jenom velmi těžko. Potřebujete k tomu více prostředků i u moderátorova (učitelova, manažerova) počítače.

Konečně jsme se dostali k samotným programům. Všechny jsem osobně vyzkoušel a většinu z nich při různých příležitostech používám. Každá služba má své plusy a minusy, vybral jsem proto takové, které lze bez obtíží používat bez velkého školení uživatelů.

V každém PC s Windows máte nainstalovaný Skype. Dnes už je v majetku Microsoftu, který jej dále rozvíjí jako základní komunikační webovou platformu. Funguje obvykle skvěle. Umí spojit až 50 účastníků s videem najednou. Dokonce není potřeba mít uživatelský účet, Skype umí používat pozvánky formou odeslání linku s pozvánkou. Na stránce https://www.skype.com/cs/free-conference-call/ vytvoříte unikátní odkaz, který rozešlete mailem. Vždy bude volat aplikaci Skype ve vašem PC, nepovedlo se nám ho donutit pracovat ve webovém prohlížeči. Přitom ho Skype používat umí.

Proč je to nevýhoda? Pravidla v rozličných podnikových systémech neumožňují používat libovolné volně dostupné programy. Je to logické a správné, jenomže některé partnery pro poradu používat Skype nedonutíte. Ne, že by se spojit nešlo, jde to – ale požadavek je na co nejjednodušší ovládání. Můžete sdílet obrazovku svého počítače se všemi účastníky konference, sdílet soubory posíláním přes okénko chatu.

Je dostupná aplikace pro iOS i pro Android, připojíte se i z tabletu nebo telefonu. To je důležité zejména u škol. Mnoho dětí nemá laptop nebo stolní PC, tablety jsou jejich běžnou výbavou. Skype je proto ideální pro školní zařízení, která nemají možnost narychlo využívat placené řešení Microsoftu, MS Teams. Hodně škol má nakoupené řešení Office 365 pro školy, MS Teams je součástí. Je to spolehlivé a vhodné řešení, dříve Skype for Business. Mimochodem – Microsoft začátkem března dočasně uvolnil Teams zdarma. A hned toto pondělí se patrně kvůli návalu uživatelů služba potýkala s výpadky.

Hangouts, Meets

Největším konkurentem řešení Microsoftu je Google. Pokud máte neplacenou verzi účtu, máte dostupnou aplikaci Google Hangouts. Funguje velmi spolehlivě, také umožňuje sdílení obrazovky a chatování mezi účastníky. Chybí mu funkce přenosu souborů. To však Google nahrazuje svým volně dostupným online kancelářským balíčkem. Dokumenty v Google Drive lze kopírovat posíláním odkazů. Pro práci více lidí na jedné tabulce nebo textu je to skvělé řešení. Google aplikace fungují v prohlížečích, není proto třeba řešit potíže s instalací. Je možné, že pro sdílení plochy bude program požadovat instalaci rozšíření v Chrome.

Google Meet jako součást placeného balíčku v G Suite odstraňuje některá omezení bezplatné varianty. I u základního programu podporuje nejméně 100 účastníků hovoru. Pro takové, kteří se chtějí koordinovat se svým týmem, ve kterém nemají placenou verzi Google účtu, mám dobrou zprávu. Stačí, když má placenou verzi G Meet moderátor.

Dokonce není nutné všechny účastníky videomeetingu nutit zakládat si účty v síti této globální americké společnosti. Pracuje i v anonymním okně bez nutnosti zdržovat se s registrací. To je důležité, ne každý partner má zájem ukládat na servery mimo svůj dosah své osobní údaje.

Nezanedbatelnou výhodou je možnost připojit se do konferenčního hovoru i mimo datové připojení. Při generování pozvánky dostanete telefonní číslo, do kterého může účastník mimo datovou síť zavolat za český tarif. Automatu vyťuká číselný kód místnosti a ten jej do porady připojí. Skvělé s handsfree do auta, skvělé na cesty s malým datovým balíčkem. Takové funkcionality přirozeně nabízí i MS Teams, za peníze se dá telefonovat i na Skype.

Messenger a Workplace

U třetího multiplatformního giganta, Facebooku, se dlouho nezdržím. Volání přes jeho aplikace je možné, Messenger ale neumí při sdílení obrazovky skupinové hovory. Doslova skvělá je FB aplikace Workplace. Představte si svůj soukromý Facebook, ve kterém jste pánem každého vlákna a diskuze. Dá se využít jako skvělé fórum v uzavřeném týmu – ale pro práci z domova to není nijak klíčové.

Výše zmíněné aplikace jsou bezesporu vynikající, pokud máte alespoň nějaké zkušenosti se základním nastavením zmíněných služeb. Mnohdy je nejjednodušší otevřít záložku ve webovém prohlížeči s uloženou adresou, zkopírovat ji do mailu, poslat účastníkům schůzky a mít jistotu úspěchu bez volání si, kam má kdo co napsat, aby „se to spustilo“. Do jedné jsou k dispozici v české jazykové variantě.

Jitsi Meet

Sice v angličtině, ale absolutně bez registrace využívám služby Meet.jit.si a Whereby.com. Díky intuitivnímu ovládání není žádná velká jazyková znalost potřeba, každopádně doporučuji provést před používáním malé školení.

Jitsi Meet na svém odkazu meet.jit.si nabídne jeden řádek k pojmenování místnosti, a to je všechno. Má skvělé funkce, využitelné i pro jednosměrnou komunikaci. S využitím YouTube služby pro online streamování máte možnost přenášet v přímém přenosu videohovor dalším uživatelům do internetu. Líbí se mi malá, ale důležitá vychytávka. Stejně jako ve škole můžete zvednout virtuální ruku a hlásit se o slovo. Debata lze moderovat, iniciátor hovoru může vypínat mikrofony a jiné kombinace vychytávek.

Není to sice tak dokonalé jako v Adobe Connect, ale používat tento jednoduchý odkaz nic nestojí. Maximální počet současně spojených videohovorů nelze dohledat. Máme vyzkoušeno 20 účastníků. To myslím většině z nás bohatě stačí. Pro iOS a Android je k dispozici jednoduchá intuitivní aplikace.

Whereby a další

Whereby je služba podobná Jitsi Meet. Pro 4 účastníky je bezplatná, za relativně drobné peníze měsíčně se dá rozšířit na 12 účastníků, přičemž není problém službu dále rozšiřovat. Oproti konkurenční službě se dá bezplatně připojit pouze malá porada. Tak proč ji využívat?

Bezplatná konkurence je postavená na open source kódu. Při poradě techniků na téma „jaké použijeme typy SFP modulů pro instalaci“ je úplně lhostejné, kdo by mohl výsledek porady zachytit. V případě Whereby vím, že jde o službu důvěryhodné norské společnosti s pravidly EHS. Norsko se podřizuje unijním pravidlům, i když není členem EU, včetně GDPR.

Existují samozřejmě další služby, které ale chtějí instalovat svého klienta a jsou v angličtině. Cisco Webex se svou HW základnou, skvělý je Zoom s možností bezplatného připojení až 100 účastníků, možností moderování a připojením ke konferenci přes národní telefonní číslo. Bezesporu existují i další kvalitní služby. Snad jsem ale nezapomněl na žádnou masově dostupnou a vyzkoušenou službu, která vám pomůže udržet pracovní projekty v době karanténních opatření.

Nám všem přeji hodně štěstí, stabilní připojení a tu nejlepší antivirovou ochranu.