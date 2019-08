 »  Jak na zvýšení návštěvnosti firemního blogu českého e-shopu v Německu

E-shop VašeČočky.cz asi není potřeba nikomu v české marketingové kotlině představovat. Není snad konference, na které by o jejich success story něco nezazněla zmínka. Ale o jejich německé mutaci webu 321Linsen.de už tak často řeč nebývá. Přečtěte si, jak se 321linsen.de podařilo dosáhnout zvýšení návštěvnosti blogu o 3 474 % v meziročním srovnání 2017/2018.



Dejte si práci s budováním autoritativní domény

V době Medic updatů a bojůvek proti fake news je víc než kdykoliv jindy důležité pracovat na důvěryhodnosti domény. Obzvlášť pokud podnikáte v segmentu, na který se ochránci online práva a pořádku zaměřují více než na jiné. Co to konkrétně znamená?

Offpage stránka věci

Získávejte kvalitní odkazy a upřednostňujte kvalitu před kvantitou. V rámci německého trhu jsme nešli pouze cestou placených článků, ale získávali jsme neplacené odkazy z velkých webů jako Wikipedia nebo Wikihow, sponzorovali jsme zvířata v zoologických zahradách, oslovovali školy pro zrakově postižené s nabídkou sponzorství nebo jsme nabízeli cosplayerům barevné čočky zdarma.



Onpage stránka věci

VašeČočky.cz se na spolupráci domluvily s optometristou Danielem Szarvasem, který jim pomáhá verifikovat informace v článcích a upevnit jejich pozici na vysoce konkurenčním trhu s kontaktními čočkami a brýlemi. A pokud čerpáte informace do článku z odborných pramenů třetích stran, zmiňte své zdroje a odkažte na ně. Nutno podotknout, že webu 321linsen.de se vyhnul i srpnový tzv. Medic update Googlu, který se zaměřoval právě na YMYL weby (Your Money Your Life – pojem z pokynů Googlu; jde o weby, které mohou mít dopad na zdraví, finance nebo bezpečnost uživatelů – pozn. redakce).



Autor: Martina Habartová Odborné zdroje, ze kterých pocházejí informace z článku o nošení kontaktních čoček při diabetu

Sledujte konkurenci a (Google) trendy

Že je obsah králem, se traduje už od roku 1996, a tak poradny, blogy a článkové sekce má prakticky každý e-shop. Jak mezi těmi hromadami obsahu vyniknout.

Důkladně si proklepněte weby konkurence a sepište si, co se vám u ní na obsahu líbí, o čem píše a co byste na základě toho mohli vy u sebe zlepšit. Proč vymýšlet znovu kolo, když už ho za vás někdo vymyslel.



Udělejte si revizi analýzy klíčových slov. Pokud jste podnikání nerozbíhali před rokem, máte klíčovky nejspíš staršího data a od té doby už se mohly objevit nové trendy, longtaily a vůbec příležitosti, které vám teď nenápadně unikají.

Vypátrejte klíčová slova, na která se zobrazují featured snippety (tzv. vybrané úryvky – konkrétní informace z webu, které se ve výsledcích vyhledávání Googlu zobrazují ve speciálním boxu – pozn. redakce) a podívejte se na to, jak vypadají. Nedokázali byste napsat lepší texty? Konkrétně 321Linsen.de se se 2 články zobrazují ve 20 featured snippetech.



Autor: Martina Habartová Stoupající návštěvnost jednoho z článků po nasazení na web, celkem se jedná o téměř 7 500 návštěv za půl roku. Vývoj má i nadále stoupající tendenci.

Budujte in-depth content a prošpikujte články různými typy obsahu. Pryč jsou doby, kdy na blog stačilo napsat pár odstavců textů, nacpat do něj dostatek klíčových slov a pak už si jenom mnout ruce nad rostoucí křivkou návštěvnosti. Obzvlášť pokud se pohybujete ve vysoce konkurenčním segmentu. Je proto důležité držet krok s dobou a články chystat tak, aby zaujaly ke čtení uživatele a namlsaly roboty vyhledávačů pátrající po tom nejlepším obsahu na dané téma. Doporučujeme používat seznamy, tabulky, infografiky, videa a další formy atraktivního obsahu.



Autor: Martina Habartová Příklad různého typu a formátu obsahu v článku na blogu 321linsen.de

Nemusíte tvořit kvanta textu, občas stačí vyhrát si se starším obsahem a aktualizovat ho. Proč sepisovat fungl nový článek na novou URL, když už máte starší, prolinkovaný článek na URL, která už nějakou historii má a vyhledávače ji mají zaindexovanou. Podívejte se do své aktualizované verze klíčovky a vytipujte si topic clustery (tzn. oblasti témat, která se vážou k jednomu tématu). Zkontrolujte, jestli jste o něm už psali a jestli obsahuje všechny dohledané fráze.



Autor: Martina Habartová Vliv úpravy článku v červnu na jeho návštěvnost

Využijte speciální příležitosti, které zákazníci vyhledávají. U 321linsen.de se v tomto případě osvědčilo vytvořit stránku k Black Friday. Ta se začala umisťovat vysoko ve vyhledávačích, přivedla nezanedbatelné množství návštěv.

Publikujte pravidelně

Známe to všichni. Do přípravných prací na blog se jde s nadšením, ale následnou pravidelnou publikací už je svízel. Pokud chcete na blogu publikovat články častěji a pravidelně, měli byste si vytvořit publikační plán. Jinak na konci roku zjistíte, že je Silvestr za dveřmi a vy jste pod tíhou dalších úkolů a povinnosti odkládali publikaci dalšího článku tak dlouho, že u posledního je v lepším případě červencové datum.

Co by v takovém publikačním plánu na blog nemělo chybět?

Kdy se bude článek publikovat? Měsíc, týden, přesné datum… záleží na vás.

Měsíc, týden, přesné datum… záleží na vás. K jaké oblasti se téma článku vztahuje? Užitečné, obzvlášť máte-li na webu více kategorií.

Užitečné, obzvlášť máte-li na webu více kategorií. Co by mělo být tématem článku? Ale nemusí se nutně jednat o přesný nadpis.

Ale nemusí se nutně jednat o přesný nadpis. Potřebujeme k článku kontrolu/vyjádření odborníka? Pamatujte na Medic Update.

Pamatujte na Medic Update. Jaká klíčová slova má článek obsahovat? Řiďte se relevancí a hledaností.

Řiďte se relevancí a hledaností. Máme už na webu podobné články? Vyhněte se kanibalizaci.

Vyhněte se kanibalizaci. Kde se copywriter může při psaní inspirovat? Vyberte si benchmarkový content.

Vyberte si benchmarkový content. Jaké grafické prvky má článek obsahovat? Bude tam i infografika?



Tip: Než začnete článek psát, mrkněte se do SERPu, jaké výsledky se na daná klíčová slova obsahují a pokuste se odhadnout, co si Google myslí o intentu uživatelů, kteří je hledají. To vám pomůže pochopit, jak máte článek pojmout.

Konzultujte články s native speakerem

Jednou věcí je při provozování webu překlad textů, druhou je jeho lokalizace. V ideálním případě byste měli mít pro každou zemi, pro kterou texty řešíte unikátní obsah zkontrolovaný rodilým mluvčím té které země. Za naši praxi s optimalizací webu v zahraničí už jsme se setkali s bezpočtem případů, kdy klient žil v domnění, jak mu překladatelská agentura/překladatel/známý, který žil dlouho v cizině skvěle přeložili web, ale rodilý mluvčí by se při pohledu na obsah webu zděsil a utekl.