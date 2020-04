 »  Start CNN Prima News se blíží. Co o chystané stanici víme?

Jistou představu o této dramaturgii je možné si udělat podle speciálního pořadu Karanténa, který v posledních týdnech Prima zařadila do večerního vysílání svého hlavního kanálu. Rozhovory o koronaviru v něm doplňovaly odlehčené formáty, například vtipná videa, jak se lidé snaží v karanténě zabavit nebo jak se s ní vypořádávají známí sportovci. Také na CNN Prima News má jít o mix seriózních a odlehčujících informací. Chybět nebude ani dění v regionech.

Česká CNN se zaměří na trochu jinou cílovou skupinu diváků a chce jim nabídnout svižné, srozumitelné a zábavnější pojetí zpravodajského servisu. „Naším cílem je poskytovat co nejširšímu okruhu diváků maximálně objektivní české zpravodajství na světové úrovni,“ neskrývá ambice Marek Singer.

CNN poskytla českému týmu know-how a trénink, protože při licencování značky dbá na dodržování svých redakčních standardů. „Zkuste si to představit asi tak, že to bude i nadále zpravodajství televize Prima, ale se standardy CNN,“ přiblížil Singer v už citovaném rozhovoru. Protože je CNN Prima News komerční stanice, na rozdíl od ČT24 bude do vysílání zařazovat reklamy. „Není mým zadáním informovat všechny a o všem,“ podotkl ředitel.

„Chtěli bychom, aby možná více, než tomu byli diváci na Primě zvyklí, získali díky CNN Prima News určitý vhled do toho, co se děje okolo ČR, a kontext, neboť máme pocit, že lidem trošku chybí nadhled,“ řekl v loňském rozhovoru pro Lidové noviny ředitel Primy Marek Singer.

Prima díky spolupráci se CNN získává také přístup k obrazovým materiálům ze zahraničí a v jejím vysílání se už teď objevují redaktoři CNN z různých míst světa. A naopak česká redakce bude do celosvětové sítě dodávat informace o dění v našem regionu.

Dokumentární tvorbu zastoupí třeba akviziční pořad Close Up (Zblízka), což je půlhodinový formát distribuční firmy Prime Entertainment Group. Každý díl sleduje jednu hollywoodskou celebritu a její běžný život. Pořad má 105 dílů, natáčel se od roku 2017 a objeví se v něm například Angelina Jolie, Brad Pitt, Meryl Streepová nebo Bruce Willis.

Před rokem televize Prima překvapivě oznámila, že po půlročním vyjednávání uzavřela dohodu s mezinárodní zpravodajskou stanicí CNN a chystá českou verzi tohoto kanálu. Do startu CNN Prima News už nezbývá mnoho času, měla by podle různých náznaků začít vysílat nejspíš v polovině dubna. Oficiálně ale žádný termín dosud nepotvrdila. Její PR oddělení se omezilo na suché konstatování, že detaily oznámí v nejbližších dnech „jedinečnou formou“.

Česká CNN bude stejně jako všechna ostatní média ze skupiny Prima vysílat z moderní budovy v pražských Strašnicích, kam se televize přestěhovala na přelomu roku. Nové prostory už byly částečně k vidění právě v pořadu Karanténa.



Autor: TV Prima

Celková plocha studia je téměř 300 metrů čtverečních. Prostoru dominuje moderátorský pult se zabudovanou LED obrazovkou, hned za ním je jeden z několika velkých studiových LED panelů. Studio má jako jediné v zemi dvě patra, z horního bude možné vysílat a také vstupovat živě do programu. Barevnost studia odpovídá logu CNN Prima News, tedy modrá, červená a bílá. Za návrhem stojí Jaroslav Holota z kreativního studia Ungroup.



Autor: TV Prima Studio CNN Prima News

Nová jména i staří známí

V Karanténě se jako moderátor publicistiky poprvé představil Libor Bouček. Ve vysílání CNN Prima News bude součástí týmu připravujícího několikahodinový ranní blok. Má mít na starosti jeho přípravu a moderování. Ranních zpravodajských relací by se měl ujmout Jaroslav Brousil, který dříve působil na Nově.

Vůbec prvním oficiálně potvrzeným jménem v týmu CNN Prima News byla Markéta Fialová, která kvůli tomu skončila v pořadu Střepiny na konkurenční Nově. Na Primě se podílí na trénování redakčních kolegů, kteří přišli z novin nebo rádií. Radí jim s vystupováním před kamerou.

Markéta Fialová bude mít také vlastní talk show Silný hlas, a to každý všední den ve 12.30. Moderátorku ve studiu pravidelně doplní komentátoři, kteří se vyjádří k aktuálním událostem. „Bude to živě vysílaná zpravodajsko-publicistická talk show založená na velmi zajímavých a výrazných osobnostech, které stojí za to si poslechnout,“ prohlásila moderátorka v rozhovoru pro Blesk. V upoutávce na pořad se objevuje například komentátor Jan Sedmidubský známý z Českého rozhlasu.

Velké změny se podle bulvárních médií chystají v řadách hlasatelů zpravodajských relací. Za moderátorským pultem už se neobjeví Eva Perkausová, Matěj Misař, Roman Šebrle nebo Monika Leová. „CNN jde o to, aby byl člověk znalý, byl žurnalista, znalý všech témat. Pokud je někdo soudný jako já, ví, že k takové pozici je potřeba se dopracovat,“ řekla Leová pro Super.cz.

Podobně se vyjádřila Eva Perkausová. „Na projekt, jakým je CNN Prima News, si přes své moderátorské zkušenosti zatím opravdu netroufám. Cítím se ještě příliš mladá na to, abych splňovala přísná pravidla a kritéria, která práce na takovém zpravodajském kanálu vyžaduje,“ citoval ji server iDnes.cz.

Z dosavadních moderátorů Velkých zpráv by měli zůstat Karel Voříšek a Klára Doležalová. V denním vysílání CNN se mají objevovat Gabriela Lašková a Sandra Pospíšilová (Parmová), obě jsou ale těhotné. „Při prvním těhotenství jsem byla v práci skoro až do devátého měsíce a i tentokrát bych ráda pracovala, jak nejdéle to bude možné,“ řekla Pospíšilová pro Blesk.

Roman Šebrle se z hlavní zpravodajské relace přesune buď do sportovního vysílání, nebo do magazínu o celebritách Top Star. V tomto pořadu by měl naopak skončit Miroslav Šimůnek. Sportem na CNN Prima News má podle webu Expres.cz provázet mimo jiné Petr Vágner.

Do redakčního týmu CNN Prima News nastoupila řada zkušených novinářů. Šéfeditorkou zpravodajství je Andrea Trojková (Němcová), dalším z editorů je například Karel Škrabal. Dlouholetou praxi z televize, rádií i časopisů zužitkuje na CNN také Pavlína Wolfová. Investigativní tým vede Markéta Dobiášová, která do února pracovala v Reportérech ČT.

Z nováckého pořadu Střepiny přestoupil do české CNN Tomáš Vojáček. Na Primu v uplynulých měsících nastoupili redaktoři a editoři z Českého rozhlasu, ČT24, Seznamu i tištěných médií. Jsou mezi nimi například Pavlína Kosová, Michal Cagala nebo Nikola Bojčev. Ve sportovní redakci působí Martin Tomaides (dříve iSport.cz) nebo pětinásobný medailista z paralympiády, plavec Jan Povýšil.

Témata prostřednictvím příběhů

„Většina novinářů a producentů na Primě je zvyklá dělat jeden velký pořad denně, hlavní večerní zprávy, a k tomu několik menších pořadů během dne. Se startem CNN Prima News ale malé show skončí a oni budou dělat patnáct velkých pořadů každý den,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Info.cz britský konzultant Tim Lister. „To, co se nyní chystáme spustit, nemá s Velkými zprávami na Primě v sedm večer nic společného,“ dodal.

Složité problémy má CNN Prima News popisovat prostřednictvím příběhů běžných lidí. „Vše, co na Primě říkám novinářům a producentům, má jedno jasné poselství – jsme ve story-telling byznysu. A pokud na to byť na den zapomeneme, začínáme přicházet o diváky,“ zdůraznil zástupce CNN.

Na grafické výbavě stanice se podílí art director Petr Závorka, jehož dřívějším působištěm byla ČT24. Základní grafika vzešla z amerického studia Renderon, které spolupracuje se stanicemi CNN, FOX, ABC nebo NBC.

Marketingovým symbolem stanice se stal mikrofon s trojúhelníkovým nástavcem a sloganem Buďte u toho. Na to navazuje i kampaň, která připomíná významné světové i české události. Diváků se ptá, kde byli, když v Americe padaly věže Světového obchodního centra nebo když čeští hokejisté zvítězili na olympiádě v Naganu.

Charakteristickým prvkem vysílání CNN Prima News se mají stát znělky nahrané symfonickým orchestrem. „Každá znělka má spoustu podob – co se týče stopáží, aranží a různých modulací. Ale odhaduji, že celá hudební výbava projektu pro CNN Prima News jsou stovky a stovky stop, přestože těch pořadů jsou třeba jen desítky,“ vysvětlil spoluautor znělek Saša Smutný z platformy Soundsgate.

„Pro tu muziku je důležitá každá věc – jestli ten pořad poběží ráno, nebo během dne, jaký typ diváků se na to bude dívat, jak ta muzika poběží často, co nad ní bude za grafiku, co se v té grafice bude dít, jak na sebe ty pořady mají navazovat nebo jednotlivé charakteristiky těch pořadů. Důležitá je i základní filozofie toho kanálu. Jsou to stovky kritérií, muzika má ale tu výhodu, že dokáže pracovat úplně se vším,“ doplňuje Smutný.

CNN Prima News bude vysílat všemi tradičními způsoby. Naladí ji diváci pozemního digitálního vysílání DVB-T2, zákazníci satelitních operátorů, klienti kabelovek a uživatelé internetových televizí. Zařazení chystané stanice už výslovně potvrdily například internetová televize Kuki nebo Digi TV, lze však očekávat, že bude v nabídce všech důležitých provozovatelů.