Vše, co chcete vědět o Warner TV. První pořady a jak ji naladit

V úterý 2. dubna v 11.30 hod. zahájí vysílání stanice Warner TV pro Českou republiku. Úplně prvním pořadem bude pilotní díl seriálu Smallville, který vypráví o dospívání Supermana v Kansasu. Seriál bude s českým dabingem, tak jako veškerý další program této stanice.

Aktuální hity světové televizní tvorby neočekávejte. Smallville je víc než dvacet let starý seriál. Program Warner TV je úmyslně sestavený tak, že v něm nejsou žádné novinky. Majitel stanice, americká firma Warner Bros. Discovery, chce vytěžit svůj bohatý archiv. „Warner TV je kanál, který uvádí filmové trháky a oceňované celosvětově uznávané seriály,“ popsal nabídku obchodní ředitel pro český trh Václav Paleček.

S nejznámějšími seriály typu Sex ve městě se ve vysílání Warner TV momentálně nepočítá. Fanoušci je najdou v placené streamovací aplikaci Max. Práva na každý pořad vyhodnocují Warneři zvlášť. Někdy se jim vyplatí přepustit práva na vysílání jiné české stanici, někdy ho dají na Warner TV a jindy ho dočasně dají do aplikace. „V posledních čtyřech nebo pěti letech jsme zjistili, že ne všechno, co dáme na streamovací platformu, tam musí zůstat navždy,“ poznamenal regionální ředitel Warnerů Jamie Cooke.

Neexistuje ani jednotná strategie, jak dlouhá doba musí uplynout, než se ve volném vysílání Warner TV objeví například filmy, které jsou teď v kinech. „Máme tu partnery, kterým prodáváme licence na obsah, takže se budeme snažit najít nějakou rovnováhu mezi tím, co chceme poskytovat partnerům, a mezi tím, jak nejlépe oslovit naši cílovou skupinu na tomto kanále,“ dodal Cooke.





Televizní stanice si na sebe musí vydělat z reklamy. Ve vysílání Warner TV proto budou reklamní bloky. Po roce vysílání by chtěla dosáhnout podílu na sledovanosti zhruba jedno procento. Potom vyhodnotí, co funguje a co změní.

Skupina Warner Bros. Discovery u nás doteď provozovala jenom placené kanály typu Eurosport. Vstupem do volného vysílání chce získat další diváky a představit jim svou nabídku. Česká licence na Warner TV sice nevylučuje zařazení sportovních pořadů, ale teď se s nimi nepočítá. „Ani jsem nevěděl, že tam takovou možnost máme,“ přiznal regionální ředitel Jamie Cooke. „Ale ve firmě fungujeme tak, že si necháváme otevřené možnosti,“ dodal.

Programové schéma

Programová strategie české Warner TV je podobná jako na jiných trzích. Přes den opakuje starší seriály, většinou víc dílů po sobě. Hlavní večerní vysílací čas vyhradila filmům.

Prvním filmem v úterý 2. dubna bude 2001: Vesmírná odysea, slavný snímek Stanleyho Kubricka z roku 1968. Studio Warner Bros. se sice proslavilo také animovanými seriály pro děti, česká Warner TV ale takový obsah vysílat nebude. Její cílovou skupinou jsou mladší dospělí diváci.

První den vysílání – úterý 2. dubna 2024

11.30 Smallville (2001) S1E1 Sci-fi seriál 12.25 Smallville (2001) S1E2 Sci-fi seriál 13.25 Hranice nemožného (Fringe, 2008) S1E1 Sci-fi seriál 15.05 Hranice nemožného (Fringe, 2008) S1E2 Sci-fi seriál 16.05 Super drbna (Gossip Girl, 2007) S1E1 Středoškolský seriál 17.00 Super drbna (Gossip Girl, 2007) S1E2 Středoškolský seriál 17.55 Hranice nemožného (Fringe, 2008) S1E3 Sci-fi seriál 18.55 Hranice nemožného (Fringe, 2008) S1E4 Sci-fi seriál 20.00 2001: Vesmírná odysea (2001: A Space Odyssey, 1968) Film, režie: Stanley Kubrick 22.45 Blade Runner: Konečná verze (Blade Runner: The Final Cut, 1982/2007) Film, režie: Ridley Scott 00.45 Restaurant: Impossible (2019), S14E1 Reality show

Středeční ráno začne v 5.20 hod. britskou dokumentární sérií Jak to dělají? (How Do They Do It?), přes den se zopakuje úterní vysílání a večer následuje psychologické drama Francise Ferdinanda Coppoly Lidé deště z roku 1969. Od 21.55 hod. navážou dva díly seriálu Policajti z L.A.

Podobným principem se budou řídit i další vysílací dny. Reprízy obsahu z předchozího dne doplní nové díly a večerní filmy. V noci budou dokumenty a reality show.

Webová stránka www.warner-tv.cz s programem vysílání bude oficiálně aktivní od 2. dubna.

Filmy ve vysílání Warner TV – první týden

Úterý 2. 4. 2024 20.00 2001: Vesmírná odysea (1968) Úterý 2. 4. 2024 22.45 Blade Runner: Konečná verze (1982/2007) Středa 3. 4. 2024 20.00 Lidé deště (1969) Čtvrtek 4. 4. 2024 20.00 Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko (2011) Čtvrtek 4. 4. 2024 22.30 Nepovedený večírek (2001) Pátek 5. 4. 2024 20.00 Zrodila se hvězda (1976) Sobota 6. 4. 2024 20.00 O Schmidtovi (2002) Sobota 6. 4. 2024 22.25 Poltergeist (1982) Neděle 7. 4. 2024 20.00 Batman (1989) Neděle 7. 4. 2024 22.30 Šéfové na zabití 2 (2014) Pondělí 8. 4. 2024 20.00 Před soumrakem (2004) Úterý 9. 4. 2024 20.00 Westworld (1973) Úterý 9. 4. 2024 21.45 Čas po čase (1979)

Na další týdny jsou v plánu například tituly Majestic, Batman se vrací, Žena ve vodě, Pitva mimozemšťana, Madisonské mosty, Astronaut, série Superman nebo Beetlejuice. Ze seriálů to kromě Smallville, Super drbny a Hranic nemožného budou ještě Rosswell: Nové Mexiko a Policajti z L.A.





Jak naladit Warner TV

Warner TV naladíte po celé republice zdarma přes anténu v DVB-T2, a to v Multiplexu 23. Je to stejná síť, ve které je třeba Nova Cinema nebo TV Seznam. Stanice je na pozici dříve označené jako Test-4. Před ostrým startem bude vysílat zkušební smyčku.

Orientační mapa pokrytí celoplošného DVB-T2 Multiplexu 23 Autor: Český telekomunikační úřad

Warner TV bude v terestrickém vysílání ve standardním rozlišení obrazu.

Kdo bude chtít kvalitnější obraz, musí využít některého z operátorů placených televizních nabídek. Tam bude Warner TV ve Full HD. Televize se domluvila na distribuci s většinou firem, s dalšími jedná.

Warner TV uvidí zákazníci T-Mobile (Magenta TV), Vodafone TV, SledováníTV, Grape SC, PODA, Elsat, Antik TV, GoNet, DWP a FixPro. V jednání jsou Skylink, Telly a O2 TV.