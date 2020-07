Jak nám Google nepovolil vydání hry Attentat 1942 a jak jsme se to snažili řešit

Co to znamená obchodně pro naše mobilní vydání hry a jak přesně to zasáhne prodeje mobilní verze, se samozřejmě špatně odhaduje. Ovšem podle letošních prodejů Attentatu 1942 na Steamu jsou hráči Německa spolu s hráči z USA naprosto klíčoví pro prodeje v zahraničí, a to výrazně. Pokud mobilní verzi pro Android nebudeme moci na Google Play Store uvést při spuštění na německém trhu, samozřejmě nám to zkomplikuje vydání.

V pátek jsme do Googlu posílali další odvolání s dalšími zdroji, vysvětlením, o čem naše hra je, referencemi a nesouhlasem s tvrzením, že obsahuje zakázaný obsah. Dnes (v pondělí 20. července) ji Google zamítl s tím, že už nám není schopen poskytnout k dané věci více informací. Tím se nám v podstatě uzavřela oficiální cesta, kterou tento problém s Googlem můžeme komunikovat.

Po zaslání k review procesu po několika dnech od obou obchodů přišla zpráva o nedovoleném obsahu a omezení prodeje v určitých krajinách (u Apple to bylo Německo, Rakousko a Švýcarsko, u Googlu pak Německo, Rakousko, Francie a Rusko). Proč zrovna Francie a Rusko, je nám záhadou.

Google i Apple mají review procesy ve svých digitálních obchodech Google Play a App Store, v rámci kterých se aplikace a obsah jejího profilu dá k review ještě před vydáním. Vývojář má možnost k tomuto kontrolnímu procesu přidat své poznámky a podobně, ale zatím to na nás působí, že se tyto poznámky moc nečtou.

Uvedení Atentátu 1942 na německém trhu ve verzích pro počítače a Macy náš kolega rozepisoval v článku na webu Gamasutra.

Každopádně bez ohledu na stav schvalovacích procesů na daných platformách obsah Attentatu 1942 nijak upravovat nebudeme, stejně jako jsme to neudělali pro PC a Mac verzi.

Prozatím je přímým dopadem to, že jsme se rozhodli vydání hry odložit, ať máme trochu více času situaci vyřešit. Nicméně bez ohledu na situaci naši mobilní verzi příští týden vydáme. Pokud se na současné situaci nic nezmění, hru v první vlně vydáme na Google Play mimo dané země. Nebude tedy dostupná v Německu, Rakousku, Francii a Rusku. Stále ale doufáme, že se to do příštího týdne podaří zvrátit.

Co se týče finančních dopadů, němečtí hráči spolu s těmi americkými jsou pro nás letos v prodejích zdaleka nejdůležitější zahraniční trhy. Pokud bychom nakonec v Německu a dalších zemích nevyšli, bezesporu nás to finančně do nějaké míry zasáhne. Zároveň je nejasné, jestli to nebude mít například vliv na naši viditelnost v obchodě Google Play. Viditelnost na digitálních platformách je přitom v mobilním byznyse klíčová.

Na druhou stranu Google Play představuje jen jednu z několika digitálních platforem, na kterých hru prodáváme. Hráči z Německa, Rakouska, Francie a Ruska si už teď aplikaci mohou pořídit skrze řadu jiných kanálů. Je tedy fér říct, že finančně to pro nás není nijak ohrožující.

Celá věc má pro nás ale i morální rovinu. Německo je náš soused, kulturně blízká země, s níž sdílíme obrovskou část historie. O ní je taky Attentat 1942 i jeho pokračování Svoboda 1945. Bylo by proto velmi nešťastné, kdyby Attentat 1942 na tamním trhu dostupný nebyl.

Ten hlavní problém tedy je, že nám stále není jasné, proč se hra založená na historickém výzkumu nemůže prodávat v zemích, o kterých pojednává. Doufáme, že brzy získáme konkrétnější stanovisko.

To, že se Google i Apple snaží kontrolovat, zda obsah, který poskytují skrze své platformy, neporušuje zákony nebo nastavená pravidla, mi přijde v pořádku. Taková kontrola by ale neměla probíhat plošně bez toho, aby se vzal v úvahu kontext každé aplikace. Chápeme, že je to náročnější. Ale jinak bude docházet k takovým paradoxním situacím, jako je ta s Attentatem 1942, kdy protinacistickou hru systém vyřadí, protože zmiňuje nacismus a mluví o historii, která se běžně vysílá v televizi a o níž vychází knihy.

Apple App Store nás při předběžném schvalování také v některých zemích zamítl a nabídl nám prostor k vyjádření. Následně po našem vysvětlení tento zákaz odvolal.

To, jakým způsobem má Google nastavena svá pravidla schvalování aplikací, neumíme nyní na základě naší zkušenosti zodpovědět. Zpětná vazba z Google Play nám nebyla schopna vysvětlit, co konkrétně na naší hře v daných zemích vadí. To je na celé situaci nejvíce frustrující. Opakované obecné vyjádření, že problematické je odkazování k nacismu, nám moc vodítek nedává. Sami jsme zvědaví na další informace, které se nyní pokouší získat české zastoupení Googlu.