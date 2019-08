 »  Jak nedělat PraSEO aneb 6 nejčastějších SEO chyb u českých e-shopů

Další zásadní strategickou chybou je špatná, nebo dokonce nulová znalost zákazníka. Poznat zákazníka je zejména pro e-shopy těžké, také my na to narážíme. Nákupní proces probíhá prostřednictvím webových stránek a jen zřídka dochází k osobnímu kontaktu. Nicméně základem pro SEO a vlastně pro celý obsahový marketing je vědět, kdo je náš zákazník a jaké otázky řeší během rozhodovacího procesu o nákupu našeho produktu. Jen tak mu můžeme poskytnout informace, které vyhledává a které ho skutečně zajímají. Nikoli informace, o nichž se pouze domníváme, že by zákazníka mohly zajímat. Ilona Filípková, manažerka marketingu, INTERNET CZ

To pak vede k tomu, že rozšiřuje mýtus, že SEO je něco navíc, nějaká zbytečnost nebo podvod. Ano, pokud se praktikuje prasácké SEO, je to pravda, ale podle mne to ani SEO není. Pak se samozřejmě není čemu divit, když tyto metody nefungují, copywriteři a vývojáři se brání podobné změny implementovat.

musíme zjistit, jak lidé nazývají to, co prodáváme,

musíme zjistit, které dotazy hledají více, které méně,

toto zjištění musíme promítnout do struktury webu a pro potřebné fráze mít vytvořené stránky.

Je třeba totiž držet základní logiku SEO a fungování vyhledávačů. Pokud chcete, aby se vaše stránka objevovala ve výsledcích vyhledávání, obsah, který lidé hledají, musí daná stránka obsahovat.

Není to žádná „raketová věda“ ani nic extrémně složitého, ale hodně se na to zapomíná a majitele e-shopů pak zaskočí, že jim „to SEO“ nefunguje.

Technické problémy

Indexace

Můžeme si říkat, jak je ten obsahový marketing super, jak si kdo vyhraje se vstupní stránkou a jak božské odkazy získáme. Stejně vždycky skončíme u toho, že bez toho, aby stránky byly správně zaindexovány, jsou všechny tyhle sexy věci zcela k ničemu. Když zjistíte, že indexace probíhá špatně, potřebujete mít štěstí, když náhodným klikáním po webu odhalíte vzor, které stránky nejsou zaindexované.

Jak zjišťovat indexaci

Pokud potřebujete ověřit indexaci jednotlivé URL, jediný správný postup je operátor info: , který podporuje Seznam. U vyhledávače Yandex a na Bingu se stejně používá operátor url: , na DuckDuckGo stačí URL dát do uvozovek a na Baidu funguje kombinace operátorů site: a inurl: .

Použití operátoru info: , který funguje na Seznamu a bohužel už nefunguje na Google (na odkazu najdete alternativní postup pro Google), je jednoduché: stačí do vyhledávače napsat info:https://www.testovanadomena.cz/testovana-url/ . Tady je příklad u mého webu https://www.pavelungr.cz/skoleni/:



Autor: Pavel Ungr

Jak zjistit počet indexovaných stránek domény

Roky tady s námi je také operátor site: . Bohužel roky s námi je i vize, že zobrazuje přesný počet stránek, které má vyhledávač v indexu pro danou doménu. To není pravda. Zobrazuje odhad vyhledávače, kolik asi, zhruba, plus/minus, od oka, by tam asi mohlo být URL. Může se to dost lišit, lidé z Google to číslo označují jako „rough approximation“. Přesnější čísla se dozvíte u Seznamu v Seznam Webmaster Tools:



Autor: Pavel Ungr Indexace v Seznam Webmaster

A tohle je indexace v Google Search Console: Index Google > Stav indexu. Může to vypadat třeba takto:



Autor: Pavel Ungr

Seznam.cz zobrazuje výsledky bez náhledů stránky a u operátoru site: chybí počet URL vůbec. Stále však existuje řešení.

Nejčastější problém v indexaci, se kterým se setkávám, je problém ve filtraci.

Filtrace

Filtrace je součástí drtivé většiny e-shopů, které jsou často vyřešeny špatně, byť je to velice důležitá část. Už roky (od roku 2015) o tom přednáším a stále se zdá, že dobrých řešení není příliš. A to ani u balíčkových či profesionálních řešení. Proto jsem sepsal tento článek, jak filtraci neboli fasetovou navigaci řešit správně z pohledu vyhledávačů.

Co je to filtrace a proč je důležitá

Filtrace je způsob, jak třídit obsah v dané kategorii podle nějakých parametrů. Asi ho všichni znáte z Heureky. Také se jim říká fasetová navigace.



Autor: Pavel Ungr

Filtrace je pro SEO důležitá, protože kombinace filtrů vytváří cenné vstupní stránky (často i pro důležité long-taily), které bychom jinak museli řešit vytvářením množství dalších statických stránek. Ty už ale máme nyní vyřešené pomocí filtrů. Jedná se například o kombinace základních frází s barvami (černé pánské tričko), rozměry (pánské tričko L) nebo značkami (pánské tričko adidas) nebo jejich kombinacemi (černé pánské tričko adidas xl). Potíž je v tom, že filtrace je často řešená formulářovými prvky v kombinaci JavaScriptem nebo javascriptovými frameworky. A s těmi mají stále vyhledávače obtíže a nedokážou je projít. A na rendering ze strany Google se nedá ve všech případech spolehnout (a asi nikdy to tak nebude).

Kvůli tomu pak stránky pro fráze jako černé pánské tričko, pánské tričko L, pánské tričko adidas, černé pánské tričko adidas xl nejsou dostupné vyhledávačům a tím pádem nejsou indexovatelné. Přitom řešení je jednoduché – připravit filtraci po technické stránce správně, aby je vyhledávače dokázaly projít. V následujících odstavcích si řekneme, jak na to.

Nejčastější chyby u filtrace

URL se u filtrů nemění, stránky vzniklé filtrací mají stejné obsahové prvky (titulky, meta description, nadpis, úvodní text), filtry nefungují s vypnutým JavaScriptem, všechny kombinace filtrů jsou povolené vyhledávačům.

Duplicity u vyhledávačů

Duplicita je častý problém u e-shopů. Různá CMS generují tuny URL a parametrů, o kterých samotní majitelé e-shopů a někdy i vývojáři nemají tušení. Proto je třeba duplicity řešit. Nejčastěji pomocí kanonizace nebo přesměrování.

Google i Seznam vyjádřili, které kombinace v URL jsou pro ně duplicity a které ne a co je třeba přesměrovávat. Překvapením je, že Google je mnohem striktnější a Seznam zase benevolentnější. Tedy ve stručnosti:

Oba vyhledávače jsou OK s lomítky na konci nebo bez – u domén.

Pro oba vyhledávače je třeba přesměrovávat HTTP na HTTPS protokol.

Pro Google je duplicita, pokud máte variantu s a bez WWW. Pro Seznam ne. Proto je třeba přesměrovávat (301).

Pro Google je duplicita, pokud máte variantu adresáře/kategorie s a bez lomítka. Pro Seznam ne. Proto je třeba přesměrovávat (301).

Kanonizace

Co je přesměrování, je docela jasné. Co je vlastně ta kanonizace? Elegantní řešení na duplicitu stránek, které chceme nechat přístupné pro uživatele. Duplicita je velmi častý problém mnoha webů, zejména těch větších, jako jsou e-shopy. Její řešení je v SEO zásadní záležitost a jednou z možností je právě kanonizace pomocí tagu canonical . Oba české vyhledávače jej podporují víceméně stejně, takže není důvod jej nepoužívat. Podívejme se na všechny možnosti.

Co je kanonizace

Kanonizace, v kontextu SEO, je označení jedné URL (nebo i více URL) do jedné obsahové (též kanonické množiny) za duplicitní a označení jediné URL jako originální. Do určité míry vyhledávač dokáže dělat kanonizaci sám (typicky www.domena.cz a domena.cz atp.).

Výhody kanonizace

Pokud kanonizaci nastavíte správně a vyhledávač ji akceptuje, přenese (skoro) všechny signály z duplicitní URL na originální. Duplicitní URL se nebude zobrazovat v SERPu a originální posílí.

Kanonizace je JEN doporučení

Důležité: Označujte pomocí kanonizace jen dvě opravdu duplicitní URL. Vyhledávače tyhle dvě URL porovnávají, a pokud se jim to nezná, mohou vaši definici kanonizace vesele ignorovat. Sean Butcher ve svém experimentu jasně ukázal, co Google bere a co ne. Prostě pokud shoda není dostatečně velká, bude vás ignorovat.

Změna URL / přesměrování

Při každé změně URL, řešení duplicity, nepovedeném redesignu nebo přesunu webu správný konzultant a vývojář řeší přesměrování. Ačkoliv existuje více druhů přesměrování, pokud je naším cílem přesun hodnocení (ranku), dává smysl pouze přesměrování 301. Proč vlastně? 301 přesměrování je „Moved pernamently“. Trvalé přesměrování. Říkáte tím, že ta původní URL už neexistuje, tu klidně zapomeň, milý vyhledávači, a zapamatuj si tu novou. A moc prosím, buď tak hodný, přesuň hodnocení z té staré na tu novou. Takže teoreticky vám převede, řekněme, GTPR 4/10 na novou URL. Super. Takže budeme používat 301 vždy a všude a ono to bude fungovat. Anebo ne?

Dochází k převodu hodnocení URL?

Ano i ne. Dle mých zkušeností téměř nikdy nedává smysl měnit zavedené, zaindexované a nějak hodnocené URL a věřit, že 301 vše vyřeší. Typický špatný příklad je změna na tzv. „pretty URL“. Nedělejte to jen kvůli hezkým URL. Nikdy. Pokud už musíte URL měnit, vždy přesměrujete všechny URL 1:1 a zejména počítejte s tím, že k nějakému poklesu dojde. Pokud řešíte nějakou takovou změnu a chcete co nejvíc omezit negativní dopad, posilte web v tomto období co nejvíce linkbuildingem, ideálně se pokuste získat odkazy ze silných a autoritativních domén.

Google

Google je nám v tomto ohledu nakloněn. Opravdu se snaží převádět hodnocení a rychle indexovat nové URL. Ovšem převod hodnocení provádí pouze v případě, že je sám přesvědčen, že se jedná o přesměrování obsahově stejných nebo výrazně podobných stránek. Více se o tom dozvíte ve videu Matta Cuttse. Google je poměrně rychlý a reaguje v řádu dnů.

Seznam

Seznam je výrazně pomalejší. To víme a je to bohužel známá věc. To, co Googlu trvá hodiny nebo dny, Seznamu trvá měsíce. Jeho přístup k 301 přesměrování je jiný než u Googlu. Google vezme hodnotu URL a přenese ji na novou URL, jakoby to byla ta samá stránka. Seznam hodnotu převádí, ale se samotnou stránkou pracuje jako s úplně novou a její hodnotu dopočítává zcela znovu. Díky tomu tam může k jistým propadům – zejména z pohledu času – docházet.

Závěr

Tak co, poznali jste se? Kolika z těchto chyb trpí i váš e-shop? Je jich méně, nebo více? Pokud vás to téma zaujalo, nemusíte se bát, v dalším pokračování tohoto seriálu si projdeme nástroje, které vám mohou pomoct, a také i způsob, jak tyto chyby odstranit.