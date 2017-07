 »  Jak Praha 10 utratila desítky milionů za sotva funkční Wi-Fi zdarma

Koncem září tohoto roku městská část Praha 10 po řadě let přestane platit 442 860 korun s DPH měsíčně za provoz bezplatného internetového Wi-Fi připojení (Praha 10 bezdrátová), které radnice označovala za „styčný komunikační kanál mezi úřadem a občany“. Nechybělo mnoho, aby služba, jejíž technické parametry byly tak nedostatečné, že připojení sotva fungovalo, mohla běžet i nadále.

Praha 10 v listopadu roku 2009 podepsala smlouvu s pražskou společností NGI Service na základě vypsané veřejné zakázky z června stejného roku. Za Prahu 10 vše podepsal tehdejší místostarosta Antonín Weinert, který o funkci přišel v roce 2012, když radnice v jeho gesci investovala stovky milionů do Key Investments, jež následně zmizely v nenávratnu. I přesto pražská ČSSD Weinerta v roce 2015 dosadila do představenstva holdingu Pražské plynárenské.

Praha 10 od té doby firmě NGI Service platila více než 5 310 000 korun ročně (dohromady to tak bude více než 40 milionů), která výměnou za to v městské části provozovala přes 20 Wi-Fi vysílačů (mapa pokrytí) v několika ulicích. Od konce roku 2009 se zadání Prahy 10 nijak neměnilo a síť tak do dnešního dne běží na zastaralých technologiích. Smlouva například vyžaduje pásmo 2,4 GHz a standard 802.11b/g.

Požadavky nebyly akceptovány

V praxi takové připojení často skoro nefunguje. Z běžného mobilního zařízení se na ulici hned u vysílače sice dá s trochou štěstí připojit, samotný přístup k internetu už ale k dispozici není. Praha 10 nabízí přehled o vytížení jednotlivých vysílačů a podle grafů není nijak veliké.



Autor: Jan Sedlák Typická hláška při pokusu i připojení k Wi-Fi zdarma na Praze 10

NGI Service uvádí, že se od začátku projektu přihlásilo 20 622 registrovaných uživatelů. Ve špičce kolem šesté odpoledne údajně mělo síť využívat 900 až 1100 unikátních uživatelů, kolem šesté ráno pak 200 až 300.

Praha 10 o nedostatcích sítě věděla. Ve zprávě o současném stavu ICT na Praze 10 mimo jiné stojí: „Aby bylo možno službu Wi-Fi pro občany Prahy 10 poskytovat na úrovni a v kvalitě odpovídající roku 2017, je nutno parametry služby zásadně modifikovat směrem ke zvýšení kvality a rozšíření poskytované služby. Tyto požadavky byly opakovaně projednávány s poskytovatelem služby. Bohužel z jeho strany nebyly návrhy akceptovány.“



Autor: Jan Sedlák Wi-Fi zdarma na Praze 10

ICT má na Praze 10 v gesci Ivana Cabrnochová (Strana zelených). Ta byla do roku 2014 místostarostkou Prahy 10 a nyní je zastupitelkou. Další zastupitelka, Jana Komrsková, která se aktivně o Wi-Fi na Praze 10 zajímala, Cabrnochovou požádala, aby jí byly poskytnuty zápisy z jednání s dodavatelem (tedy NGI). „Bylo mi sděleno, že tyto zápisy neexistují, protože není povinnost je dělat,“ řekla Komrsková Lupě. Radnice Prahy 10 na dotazy Lupy nereagovala.

Nenápadné vypovědění smlouvy

„Radnice ústy svého mluvčího, pana Vítka Nováka (toho si přivedla dřívější starostka Prahy 10 Radmila Kleslová – poznámka redakce), opakovaně proklamovala, že se jedná o jeden ze styčných komunikačních kanálů mezi úřadem a občany a odmítala smlouvu o zajišťování veřejné Wi-Fi sítě vypovědět, nebo ji alespoň revidovat. Argumenty, že stávající parametry smlouvy jsou technologicky zastaralé a praktické fungování služby je nereálné, byly bagatelizovány jako nepodstatné,“ dodává dále Komrsková.

Kompletní smlouva Prahy 10 o poskytování služeb elektronických komunikací (PDF)

Praha 10 s provozem Wi-Fi sítě evidentně počítala i nadále. Teprve nedávno například vylepila po lavičkách v městské části poutače upozorňující na digitální služby radnice a právě i na bezplatnou internetovou síť.

Smlouva s NGI Service nakonec byla zrušena k prvnímu červnu letošního roku a nyní běží tříměsíční výpovědní lhůta. Praze 10 hrozilo trestní stíhání za nehospodárnost a Komrsková také letos v březnu podala podnět na ČTÚ kvůli neexistujícímu zabezpečení dat o uživatelích (údaje registrovaných uživatelů vlastní město).

Nehospodárnost

O nehospodárnosti lze skutečně mluvit. Například Praha 11 rovněž rozjela bezplatné Wi-Fi pro občany, ovšem i díky spojení s existující komunitní sítí jsou roční náklady necelých 160 tisíc (a nikoliv dost nad pět milionů). O Wi-Fi na Praze 11 jsme psali.

Další problémy lze vyčíst ze zmiňované smlouvy. Dodavatel negarantoval rychlost připojení, pouze podle základní definice „spodní hranice vysokorychlostního připojení“, tedy 768 kB/s. Praha 10 také platila za provoz, energie či za prostory pro vysílače. Na oplátku nevyžadovala žádné zásadní garance dostupnosti.

Praha 10 oficiálně projekt Wi-Fi hájila dostupností informací a vzděláváním, proto k síti přistupovaly i základní a mateřské školy. „Zavedením této služby by se postupně měly rozšířit počítačové znalosti a dovednosti mezi všemi věkovými kategoriemi. Občan využívající tuto službu má neomezený přístup k běžným informacím, možnost internetové komunikace a vzdělávání. Na oblast vzdělání je kladen zvláštní důraz a stává se hlavním pilířem tohoto projektu.“