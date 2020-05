 »  Jak robot spamoval e-maily uživatelů Heureky a jak jsme to vyřešili

Uživatelé Heureky v době vypnutí vkládání nových příspěvků nemohli psát recenze na produkty z webu a příspěvky do poraden. Také nám po nasazení reCAPTCHA vznikla drobná chyba, kterou jsme přehlédli a nějakou dobu nešly přidávat odpovědi v poradně. Přišli jsme tak o několik příspěvků.

U několika e-mailových služeb jsme dosáhli na rate-limit, což zvětšilo prodlevu v odesílání celé fronty. Také jsme si teoreticky u poskytovatelů e-mailových schránek mohli poškodit reputaci – to je ale pouze spekulace.

V únoru začal na Heurece neznámý spammer hromadně přidávat recenze na produkty z formuláře na produktovém detailu. Jednalo se o text s odkazem na falešnou stránku, kde bylo plno reklam. Největší problém způsobily e-mailové notifikace, které uživatelům ohlašují novou recenzi na jimi sledované produkty. Bylo jich tolik, že zahltily e-mailové schránky našich uživatelů, e-mailové fronty na serverech, a dokonce to došlo tak daleko, že nás poskytovatelé e-mailových služeb začali rate-limitovat, což způsobilo nemalé komplikace.

A v neposlední řadě nás práce ohledně spammera zdržela od naplánované práce v našich sprintech.



Takto vypadaly notifikační e-maily a přeplněné schránky

Co bylo příčinou

Jakmile bylo po všem, všichni zúčastnění jsme si společně sedli a celý problém podrobně rozebrali.

Za předchozí roky v monolitu Heureky vzniklo spoustu přešlapů, které si neseme dodnes. V současné době celou starou Heureku přepisujeme do responzivního designu a spolu s tím se věnujeme i přepisu funkčních celků do mikroslužeb, kde všechny tyto přešlapy opravujeme nebo řešíme lépe. Není bohužel v našich silách všechno vyřešit najednou. Jde o postupný a dlouhotrvající proces a není tak divu, že občas tvrdě narazíme, jako nyní.

Hlavním problémem byly nezabezpečené formuláře ve starém monolitu, neměli jsme CSRF ochranu a CAPTCHA jsme měli jen pro nepřihlášené uživatele. Spammer si mohl vytvořit stovky účtu z jedné IP adresy, i zde chybí sofistikovaná ochrana. Rovněž byl problém, že jsme na přidávané příspěvky neměli žádné metriky nebo alerty, které by nás včas upozornily na nekalou aktivitu. V rámci oprav a úprav jsme se také hůře orientovali ve starém monolitickém kódu.

Co musíme opravit

Všechna místa, kde odesíláme e-maily v monolitu starou metodou, napojíme na naši jednotnou e-mailovou službu Mailservice, abychom měli plný přehled o tom, co odesíláme.

Vytvoříme samostatné e-mailové fronty pro kritické služby, jako jsou notifikace o nákupu v košíku, docházejícím kreditu a podobně tak, aby nebyly ovlivněny zaplněnou frontou notifikacemi o novém příspěvku. Vyřešíme priority a důležitosti jednotlivých e-mailů.

Vytvoříme kvalitní metriky a alertingy na rychlost přidávání příspěvků, abychom spammera odhalili rychle a automaticky. Přidáme i lepší metriky na úroveň SMTP serveru a uděláme alerty na úrovni naší jednotné služby na odesílání e-mailů.

Odhalíme v celém kódu Heureky další kritická místa, zejména tam, kde probíhají vstupy od uživatelů, aby se podobná akce nemohla opakovat.

Uděláme další úrovně zabezpečení všech formulářů.

Chybami se učíme a díky nim jsme lepší. Když se na to díváme zpětně, vypadá to jako školácká chyba. Spoustu věcí bychom dnes udělali jinak. Ale na to bychom bez tohoto incidentu nejspíš nepřišli.

Vyzkoušeli jsme si krizovou komunikaci napříč týmy a odděleními a do budoucna zapracujeme na reakční době. Dost možná nám v tom pomohou nové metriky.

Neopomíjejte podobné detaily. Definujte si kroky ke zlepšení předem, inspirujte se námi. Ne vždy se v rámci přepisu kódu do mikroslužeb vyplatí zanevřít na údržbu starého kódu pod vidinou, že brzy bude nový.

