Jak rozumět Ukrajincům? Tady je přehled nápomocných aplikací

Z válkou zmítané Ukrajiny už do Česka dorazilo kolem 170 tisíc uprchlíků a zatím nic přímo nenasvědčuje tomu, že by konflikt měl v blízké době skončit. S Ukrajinci se tak Češi budou v běžném životě setkávat stále častěji a navzdory tomu, že jde o slovanské jazyky, je jazyková bariéra nejenom kvůli odlišnému písmu poměrně velká.

Navíc, ani ruština, kterou si nemalá část populace pamatuje z povinné výuky před rokem 1989, tuto překážku nepomůže překonat. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, ruština a ukrajinština jsou rozdílné jazyky. V následujícím přehledu najdete tipy na několik aplikací, které mohou problémy v komunikaci s ukrajinsky hovořícími uprchlíky pomoci překonat.

Psaná komunikace

Pro překlad psané komunikace (e-mailů, zpráv, dokumentů apod.) se nabízí zejména překladač odborníků z Matfyzu jménem CUBBITT, o jehož schopnostech jsme psali v rozsáhlém článku. V reakci na válku na Ukrajině akademici z týmu LINDAT do nabídky několika světových jazyků narychlo přidali právě i ukrajinštinu a překladač naučili rozumět tomuto jazyku dokonce v rekordně krátkém čase.

„Neměli jsme žádná trénovací data. Museli jsme je během dvou týdnu získat a natrénovat na nich model. Sám jsem překvapený, že se to vůbec podařilo. Většinu trénovacích dat jsme získali z veřejně dostupných zdrojů, například z korpusu OPUS. Ale kontaktovali jsme i Český národní korpus, který má neveřejně k dispozici knihy v češtině a ukrajinštině. Takto jsme nakonec získali jednu sedminu všech dat. Samozřejmě stále sháníme další data i do budoucna. Oslovujeme překladatelské agentury, které se věnují překladu mezi češtinou a ukrajinštinou, jestli by pro náš účel nemohly poskytnout překladové paměti nebo přeložené texty,“ vysvětluje Martin Popel, autor překladače CUBBITT z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „S ukrajinštinou jsme ale doteď nepracovali, takže to byla výzva. Nakonec jsme spolupracovali i s rodilými mluvčími nebo překladatelkami, které nám pomáhaly hodnotit kvalitu překladu,“ dodává.

Ukrajinská verze CUBBITTu funguje v jednoduchém rozhraní, do kterého je možné napsat nebo zkopírovat překládaný text. Nástroj ukáže ukrajinské znění českého textu nejen v azbuce, ale také v latince, což dále napomáhá vzájemnému porozumění.

Překlad do ukrajinštiny umí z volně dostupných nástrojů samozřejmě i Překladač Google. Ten vedle zápisu latinkou nabízí i možnost zvukové ukázky, jak přeložená věta zní v cílovém jazyce. Nicméně překlad kvůli zvolenému řešení práce s „malými jazyky“ nemusí být úplně kvalitní. Ačkoliv je v případě překladů češtiny nebo ukrajinštiny do anglického jazyka už k dispozici značné množství dat, tak v páru čeština-ukrajinština je jich naopak velmi málo. Velké populární a volně dostupné překladače tak umožňují překlady mezi malými jazyky díky tomu, že využívají jako mezistupeň právě angličtinu. Nicméně, mezistupeň v překladu násobí chyby a může například vést ke ztrátě významově podstatných informací (například se z věty vytratí mužský či ženský rod).

„My proto překládáme přímo. Doufáme, že díky tomu dosáhneme lepší kvality překladu,“ vysvětluje Popel. Výzkumníci využívají také toho, že čeština a ukrajinština jsou příbuzné slovanské jazyky. Ke zdokonalení nástroje jim ale stále chybí třeba data o tom, k čemu lidé vlastně nástroj používají. „Abychom mohli překlad zlepšit, potřebujeme vidět, jaké typy textů lidé nejčastěji potřebují překládat. V systému máme proto prosbu, aby nám lidé, pokud s tím souhlasí, umožnili překládané texty ukládat, protože následná analýza by nám pomohla s vylepšením překladače,“ dodává Popel.

Mluvená konverzace

V případě, že se s ukrajinským utečencem potkáte tváří v tvář, nabízí se jednodušší řešení, než je psát věty do překladače a ukazovat druhé straně ukrajinský překlad (nemluvě o nutnosti přepínat klávesnici do azbuky, aby protistrana mohla odpovědět). Překladač Google nabízí v desktopové i mobilní verzi možnost rozpoznání hlasu, která v takové situaci může pomoci. Pro toto využití nástroj vyžaduje přístup k mikrofonu v zařízení. Funkce rozpoznávání hlasu ale navzdory nezanedbatelným pokrokům stále pro umělou inteligenci představuje určitou překážku. V kombinaci s překladem pomocí angličtiny jako prostředního jazyka tak může dojít k nedorozuměním.

Pomoc se základní konverzací, byť méně sofistikovanou formou, nabídla i společnost LINGEA, která zpřístupnila zdarma online své jazykové nástroje. Jde zejména o oboustranné slovníky a také přehled základních ucelených frází. Nástroj je ale určen spíše pro Ukrajince, kteří se potřebují dorozumět se zástupci státních i nevládních organizací. Pro snadnější naučení základů češtiny pak LINGEA zpřístupnila i přehled gramatiky českého jazyka.

Aplikace pro studium jazyků

Než spoléhat na překladače je ale samozřejmě pohodlnější, když cizí jazyk umíme. Ukrajinštinu přitom už dnes nabízí hned několik e-learningových aplikací. Populární je například Mondly, která zvládá přímo pár čeština-ukrajinština, a nabízí výuku základních slovíček a frází. Aplikace je k dispozici jak pro desktop, tak i mobilní zařízení a je placená (229 Kč měsíčně za jeden jazyk nebo 1190 Kč ročně za 33 jazyků).

Pozadu nezůstává ani populární Duolingo, které kromě základní výuky nabízí i hlasovou výuku nebo procvičování přímo na míru podle vašich schopností. Bohužel, aplikace neumí přímo pár čeština-ukrajinština, naučit se ukrajinštinu je možné pouze v anglické verzi aplikace, což může být pro méně zdatné angličtináře trochu nepohodlné. Duolingo je ve verzi Plus placené (279 Kč za měsíc nebo 2290 Kč ročně za 24 jazyků). Provozovatel aplikace ale nedávno oznámil, že veškeré příjmy z výuky angličtiny v Duolingu převede na fond pomoci Ukrajině. Zájem o výuku tohoto jazyka údajně od začátku invaze do 7. března stoupl globálně o 485 %. Vedle Duolinga a Mondly můžete v AppStore nebo Google Play najít celou řadu dalších učících aplikací, ale zpravidla mají poměrně málo hodnocení.

S naučením základních frází pomáhá také český nástroj Movapp, který vznikl v rámci dobrovolnické iniciativy Česko.digital. Obsahuje slovník často používaných a užitečných frází, včetně nahrávek jejich výslovnosti v češtině i ukrajinštině. „V první fázi byl vypublikován přehled základních česko-ukrajinských frází. V dalších fázích budeme vytvářet nástroje pro jejich procvičování a chceme se stát rozcestníkem pro další nástroje a materiály, které pomůžou s učením ukrajinštiny a češtiny,“ slibují autoři na webu.

Bonusový tip: Native Chats

Snadnější komunikaci s Ukrajinsky hovořícími nabízí i aplikace Native Chats (verze pro Android zde). Nástroj umí pracovat přímo v chatovacích aplikacích, kdy automaticky překládá do češtiny cizí jazyk a naopak odeslané zprávy automaticky překládá do jazyka příjemce. Aplikace je zatím zdarma a je dostupná jak pro iOS, tak i Android. Native Chats kvůli ochraně soukromí slibuje šifrování a anonymizaci překládaných zpráv, nicméně pro správné fungování potřebuje přístup do chatovacích aplikací.