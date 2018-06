 »  Jak se budou dražit kmitočty pro 5G sítě? Návrh ČTÚ má dát šanci i novým hráčům

Bude to zásadní událost, která určí podobu tuzemské telekomunikační scény na řadu let. Dražba kmitočtů pro 5G sítě (tedy v pásmu 700 MHz) má rozdělit frekvence, které operátoři v roce 2020 použijí pro spuštění mobilních sítí páté generace.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) teď zveřejnil návrh pravidel, podle nichž by se v aukci na 5G kmitočty v pásmu 700 MHz, která má proběhnout v 2. pololetí 2019, mělo hrát. Nejde ještě o definitivní podmínky, ty úřad vydá až po vypořádání připomínek, které mu zájemci ve veřejné konzultaci pošlou (čas mají do 15. června). A dá se očekávat, že jich nebude málo.

ČTÚ se (podobně jako při poslední aukci na kmitočty v pásmu 3,7 GHz) v návrhu snaží podmínky aukce nastavit tak, aby se mezi trojku stávajících velkých operátorů měl šanci dostat i někdo další.

„Podmínky připravovaného výběrového řízení v pásmu 700 MHz současně budou stanoveny tak, aby motivovaly všechny zájemce o předmětné rádiové kmitočty, včetně těch, kteří na mobilním trhu dosud nepůsobí, popř. působí s omezeným rozsahem drženého rádiového spektra,“ píše v úvodu materiálu.

O co se bude hrát

Do aukce půjdou podle návrhu „úseky 703–733 MHz a 758–788 MHz, konkrétně 6 duplexních kmitočtových bloků o stejné velikosti 2×5 MHz“. Zájemci se budou moci ucházet minimálně o jeden kmitočtový blok o velikosti 2×5 MHz.

Co se týče maximálního limitu, ČTÚ navrhuje, aby se bralo v úvahu i to, jak velký příděl má účastník dražby v pásmu 800 MHz. Celkový limit v pásmech 700 MHz a 800 MHz má být 2×20 MHz, více by tedy jeden operátor získat neměl.

Operátoři, kteří už mají kmitočty v pásmu 800 MHz, se navíc budou smět zúčastnit až druhého kola aukce. Do toho prvního chce ČTÚ pustit pouze úplně nové zájemce, kteří zatím nemají žádné kmitočty v pásmu 800 MHz, nebo je mají, ale závážou se, že případně získané bloky v pásmu 700 MHz budou nabízet výhradně v rámci velkoobchodní nabídky. V prvním kole bude možné vysoutěžit maximálně 2 aukční bloky (tedy 2×10 MHz).

„Úřad dále zamýšlí stanovení odlišného spektrálního limitu pro získání kmitočtů v pásmu 700 MHz o velikosti 2×20 MHz pro ty subjekty, které se při podání přihlášky do výběrového řízení zaváží k využívání kmitočtů získaných v pásmu 700 MHz výhradně pro velkoobchodní poskytování služeb,“ doplňuje ČTÚ.

Národní roaming

Bloky, které v prvním kole nikdo nevydraží, půjdou do kola druhého. Toho se už budou moci zúčastnit všichni zájemci bez omezení. Po konci aukce pak úřad rozdělí vydražené kmitočty tak, aby každý účastník získal souvislé bloky. Vyvolávací ceny chce ČTÚ stanovit na základě cen v aukcích v jiných evropských zemích.

ČTÚ chce kmitočty operátorům přidělovat na 15 let. Aspoň část kmitočtů by podle návrhu museli začít využívat do dvou let od jejich přídělu. Úřad také plánuje stanovit rozvojová kritéria – tedy podmínky, kdy mají mít operátoři pokryté určité procento území ČR.

Operátoři, kteří budou mít kmitočty jak v pásmu 700 MHz, tak v pásmu 800 MHz, by také podle návrhu ČTÚ měli mít povinnost poskytovat národní roaming operátorům, kteří vydraží bloky v pásmu 700 MHz a zároveň už mají kmitočty v pásmu 3,7 GHz. Tato povinnost by měla platit do doby, než si žadatelé postaví vlastní sítě (podle představ úřadu by to měly být asi čtyři roky).

Přijde nový hráč?

Navrhovaný způsob zvýhodnění případných nových hráčů a zájemců bez 800 MHz frekvencí vypadá zajímavě a dá se očekávat, že se velké trojce stávajících operátorů nebude příliš zamlouvat.

Že by se někdo o kmitočty hlásil jen z důvodu, že by je pak chtěl poskytovat v rámci velkoobchodní nabídky virtuálním operátorům, ale v české realitě nevypadá příliš pravděpodobně.

Dá se tak očekávat, že se se do prvního kola přihlásí spíše opravdu případný zcela nový zájemce (bude-li někdo takový) a také firmy jako Nordic Telecom nebo PODA, které uspěly v minulé aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz.

Celý Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz najdete na stránkách ČTÚ.