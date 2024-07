Jak se daří novým stanicím? Některé pořád hledají cestu k velkým operátorům

A11

Kdo otevře webové stránky televize A11, dočte se na nich radostnou informaci: „Sleduje nás již více než 1 150 000 domácností!“ Je to ale marketingově našlehaný termín, číslo totiž vůbec nevyjadřuje reálnou sledovanost pořadů. Na jiném místě internetových stránek je tento údaj upřesněn jako počet domácností, které měly stanici A11 naladěnou v celoplošné DVB-T2 síti Českých Radiokomunikací k 1. březnu loňského roku.

Kolik lidí si ale reálně zapíná pořady Zuzany Bubílkové, Pepy Melena nebo Vlasty Korce? Poslední dostupná prezentace pro inzerenty, kterou má televize na svých stránkách, pochází z loňského září. Stabilní podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků starších 15 let tehdy vyčíslila na 0,03 % v průměrném dni. Zásah pak představoval 54 tisíc diváků denně, což je počet lidí, kteří měli stanici A11 zapnutou alespoň na tři minuty v kuse. Týdně to bylo 135 tisíc diváků, měsíčně 383 tisíc diváků.

Na jaře letošního roku se A11 rozhodla z elektronického měření sledovanosti odejít, při takto nízkých hodnotách pro ni nedávalo smysl. Poslední úpravy v programu stanice ohlásila na jaře. Zavedla nedělní Vaření s Davidem a pořad Dobré zprávy pro vaši peněženku s „legendou TikToku“ Lubošem Bailadorem vysílaný každý pátek. Mezi víkendové novinky se zařadil také pořad Harmonie a svět, jehož náplní jsou rozhovory s významnými tvářemi české hudby.

V dubnu A11 ohlásila i příchod nové obchodní ředitelky Zuzany Kořenkové. „V mediální skupině A11 vidím velký potenciál růstu, a to především v televizních aktivitách. Je neuvěřitelné, jak velký kus práce se televizi A11 podařilo za rok udělat. Co jinde trvá několik let, zde vzniká během měsíců, či dokonce týdnů,“ prohlásila optimisticky, když dostala za úkol posílit tým obchodníků zaměřených právě na televizi.





„Nástup Zuzany přichází v době výrazných investic do vlastní tvorby televize A11. Očekávám, že díky jejím zkušenostem se nám podaří posunout výsledky celé mediální skupiny opět o úroveň výš,“ doplnil ředitel a zakladatel mediální skupiny A11 Aleš Zavoral.

Těžištěm vysílání zůstává regionální zpravodajství, protože stanice vznikla přeměnou z původního projektu RegionálníTelevize.cz. V celoplošné distribuci v DVB-T2 multiplexu 23 však zůstává, v nabídce ji mají také Vodafone TV, Magenta TV od T-Mobile, Skylink, Telly, Lepší.TV, Antik TV nebo SledováníTV. Například u O2 TV byste ji ale hledali marně.

Hit TV

Od 12. prosince 2023 začal vysílat teleshoppingový program Hit TV. Autorem projektu je zkušený podnikatel v oblasti přímého televizního prodeje zboží Per Anders Everbring. Při spuštění stanice mluvil o tom, že by chtěl dát prostor také českým výrobcům a českým produktům. Kanál využívá stejnou síť Českých Radiokomunikací jako A11, tedy DVB-T2 multiplex 23, a jeho živé vysílání nepřetržitě běží rovněž jako stream na YouTube.

Údaje o sledovanosti nejsou dohledatelné. Stanice ani nefunguje na principu klasického programového schématu. Rotuje na ní nonstop smyčka s nabídkou několika typů produktů, od kuchyňského náčiní přes autodoplňky po „hubnoucí“ čaje. Diváci si pak mohou zboží objednávat telefonicky nebo přes e-shopy, které na různých adresách provozuje pražská firma Hit Direct. Tu vlastní stejně jako televizi Per Anders Everbring.

Nabídkové klipy jsou často nadabované prezentace britské firmy Best Direct. Jiné distributory zastupuje třeba česká odbočka německého MediaShopu. Obchodní nabídku pro případné tuzemské zájemce o prezentaci zboží se nepodařilo dohledat.

Sporty TV

Volně šířená sportovní stanice Sporty TV zveřejnila první (a dosud jediná) data o sledovanosti v dubnu, tedy měsíc po začátku vysílání. Tehdy si ji alespoň na tři minuty v kuse v průběhu celého měsíce zapnulo 298 tisíc lidí starších čtyř let. Průměrný denní zásah byl 25 tisíc diváků.

Majitel televize, společnost Perinvest Group, je s tímto výkonem spokojený. „Výsledek je velmi pozitivní – sledovanost je vyšší, než jsme před spuštěním Sporty TV očekávali. Jsme rádi, že diváci dokážou práci našeho týmu ocenit a věříme, že je bude vysílání bavit i nadále,“ prohlásil Jan Smíšek, výkonný ředitel Perinvest Group.

Stanice je vzhledem ke konkurenci velkých sportovních akcí na zavedených kanálech v náběhové fázi. Nabízí halové sporty nebo soutěže typu boxlakros. „Bojovat s Eurem a olympijskými hrami něčím, co budete horko těžko vyrábět, je zbytečné. Takže si vyzkoušíme play-off, vybudujeme spolupráce a od září budeme stavět na domácím sportu, mužském a ženském,“ vysvětlil šéfredaktor Jiří Kalemba v únorovém rozhovoru pro náš web.

Nejnovějším přírůstkem jsou přenosy druhé fotbalové ligy. „Z každého kola se můžete těšit na živý přenos a zápasy si budeme volit vždy po České televizi, tedy jako druzí. Nabídneme vám program s expertem ve studiu, na kterém se bude podílet tým lidí, kteří dobře znají druholigové prostředí, protože v něm například sami hráli, pohybovali se v něm v jiné roli nebo ho sledují jako novináři,“ pochlubila se Sporty TV.

První zápas byl na programu v neděli 21. července, kdy hrála Sparta Praha B s Baníkem Ostrava B. V pátek 26. července bude Sporty TV od 18 hodin vysílat utkání Zlín–Táborsko a ve středu 31. července budou kamery sledovat fotbalový zápas Sigma Olomouc B – Viktoria Žižkov.

Bonusem přenosů se studiem bude po každém kole pořad „Fotbal na druhou“, kde se shrne a do hloubky rozebere vše, co se za to které odehrané kolo událo. Hlavní tváří je fotbalový novinář Jan Podroužek.

Sporty TV kromě celoplošného DVB-T2 Multiplexu 23 navázala spolupráci s dalšími operátory. Mohou ji tedy sledovat například zákazníci Telly, SledováníTV, Lepší.TV, Antik TV, regionálních operátorů Poda a Grape SC, Vodafone TV nebo služby Magenta TV od T-Mobile. Stále ji však nenabízí velké platformy Skylink nebo O2 TV.

Warner TV

Filmový program Warner TV zahájil vysílání 2. dubna 2024. Stal se vůbec první volně šířenou stanicí z portfolia společnosti Warner Bros. Discovery na českém trhu. Americký mediální holding se vzhledem k velké popularitě terestrického vysílání rozhoupal k tomu, že osloví jiný typ publika, než jaké má u svých placených kanálů. Zároveň si chce ukousnout podíl z reklamního trhu, na obchodování s reklamními bloky si najal firmu Atmedia. Ta předpokládá, že by Warner TV mohla do roka dosahovat stabilního podílu na sledovanosti kolem 1 %.

Na rozdíl od placených stanic, které mají obvykle společné schéma pro několik států, jen s odlišnou zvukovou stopou a lokalizovanou grafikou, je program Warner TV sestavený na míru českému trhu. Tvoří ho starší seriály a filmy z produkce společnosti Warner Bros. Discovery a jejích dceřiných studií, aktuálně například Flash, Roswell: Nové Mexiko, Veronica Marsová, Policajti z L.A. nebo Prolhané krásky. Hlavní předpokládaná cílová skupina diváků je ve věku 25 až 59 let.

Průměrný podíl na sledovanosti za první měsíc vysílání tvořil 0,53 % a televize oslovila téměř 900 tisíc televizních diváků starších čtyř let, kteří si ji zapnuli alespoň na tři minuty v kuse. V obchodní kategorii 18 až 69 let byl počet oslovených diváků za celý měsíc 713 tisíc.

Warner TV vysílá v celoplošném DVB-T2 Multiplexu 23. Z dalších operátorů ji mají v nabídce například Vodafone TV, SledováníTV, Lepší.TV, internetová Telly, Grape SC, Poda, Antik TV a další. Klienti Magenta TV od T-Mobilu ji čerstvě mohou sledovat také na satelitu. Stanice se stále nedohodla na distribuci s O2 TV ani Skylinkem.





OK TV

Televizi OK mohou diváci naladit v DVB-T2 Multiplexu 24 firmy Digital Broadcasting teprve od 16. května 2024. Své současné vysílání však označuje za zkušební, v létě navíc hodně reprízuje. Kdy přejde do standardního režimu? „Předběžně můžeme říct, že během podzimu, ale konkrétní datum není stanoveno,“ odpovídá zvědavým fanouškům na Facebooku.

Z televizních stanic zmíněných v tomto článku má zatím největší ambice i největší počet studií – celkem čtyři. Zázemí si vybudovala v bývalé bankovní budově na pražském Žižkově, důraz klade na původní tvorbu v pohodovém a pozitivním duchu. Ve střednědobém horizontu chce dosáhnout 2% podílu na sledovanosti. Kolik lidí se na ni dívá teď, ovšem není dohledatelné.

Původní projekt počítal s hudební stanicí, v OK TV se ostatně angažuje producent a zakladatel festivalu Votvírák Artur Kaiser. Nakonec se ale programové schéma rozšířilo o zábavu, talk show a soutěže, stanice dokonce nakoupila pořady z archivu Československé televize. Hudba je ale v denním programu výrazně přítomná, ať už formou hitparády, nebo dlouhých bloků s videoklipy. Svou cílovou skupinu OK TV velkoryse popisuje jako „diváky starší 35 let“.

S největšími operátory placené televize se stále nedohodla na podmínkách distribuce, chybí tedy v O2 TV, Magenta TV od T-Mobile, ve Vodafone TV, u Telly nebo na Skylinku. Dohodu uzavřela s aplikací SledováníTV nebo Lepší.TV nebo operátorem Antik TV. „Jednání s největšími poskytovateli IPTV probíhají,“ ujišťuje OK TV na svém webu. Satelitní distribuce pravděpodobně není v dohlednu, už na úvodní tiskové konferenci o ní zástupci televize mluvili jako o příliš drahé variantě šíření.