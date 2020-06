Jak se lámala bitcoinová adresa s odměnou 1 BTC a co to znamená pro bezpečnost

V okamžiku, kdy Cantrell na řešení přišel, vystřídala pocit bezmoci naopak paranoia, co když stejný nápad mělo víc lidí a on byl jen o pár vteřin či minut rychlejší. Rozhodl se proto zatím stále neutracenou transakci co nejrychleji poslat na svoji vlastní peněženku. Aby byla vytěžena z mempoolu skutečně prioritně, obětoval na to z celé částky 0,01 BTC na transakční poplatek (v přepočtu 2222 Kč při současném kurzu, v době transakce byl ale kurz vyšší).

Následně Milne potvrdil, že někdo skutečně bitcoin z adresy poslal pryč, okomentoval to slovy: „Tušil jsem, že hraji závod s časem, ale většina lidí by čekala, že prolomení 4 seedových slov bude spíš záležitost pár víkendů než dne.“

Když se lze během útoku hrubou silou, který je s poměrně únosnými náklady možné zrealizovat formou krátkodobého pronájmu výpočetní kapacity, možné během 30 hodin prolomit bitcoinovou peněženku, zůstává Bitcoin bezpečný? To je otázka, která po experimentu začala vrtat hlavou řadě lidí.

Mnohé můžeme vyčíst mezi řádky už ze samotného popisu útoku a jeho úskalí, které by šance srážely k nule (exponenciální nárůst obtížnosti s každým chybějícím slovem, nebo například taková drobnost jako neznalost správného pořadí známých slov). To ostatně dokládá i sám Cantrell, který později na Twitteru říká, že jediným důvodem, proč dokázal za 30 hodin útok úspěšně realizovat, bylo to, že znal díky Milnemu prvních osm slov a jejich posloupnosti. Stejný útok na celý seed by na shodném systému dle jeho vlastních slov trval 837 milionů tisíciletí. Když k tomu připočteme fakt, že dnes se běžně používají seedy s 24 slovy, jsme už úplně v říši teorie.

Great, now you can brute force mnemonics in 1 day if you know as few as 5 words.



To brute force all 12 words (just to break even on your $100B investment, assuming you can actually liquidate all the BTC) still takes 422 TRILLION YEARS. /6