Jak se velcí online hráči pokoušejí obejít nařízení o digitálních trzích? Boj o regulaci teprve začíná

V Evropě začala začátkem března plně platit další velká regulace online služeb. Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA, 2022/1925) má omezit protisoutěžní praktiky velkých online platforem, přes které většina uživatelů přistupuje na internet, více otevřít jejich služby konkurenci a dát uživatelům větší výběr. Menším službám DMA žádné nové povinnosti nepřináší.

V českých médiích se už nařízení stihlo „proslavit“ titulky o tom, jak „lidé běsní“ nebo „zuří“, protože se nově nedá proklikávat z výsledků hledání Googlu přímo do Google Map. Nejde přitom zdaleka o nejdůležitější změnu, někteří novináři jen vytvořili drama z postů na sociálních sítích.

Velké firmy jako je Google či Apple na nová pravidla přistoupily tu s větším, tu s menší skřípěním zubů. Asi nejhlasitější protesty se ozývají z kalifornského Cupertina a Apple od začátku testuje, jak pružné hranice nová pravidla mají. Účinností nařízení přitom všechno teprve začíná. Evropská komise teď bude posuzovat, jestli přijaté změny skutečně odpovídají záměrům DMA.

Co DMA nařizuje? Stručně shrnuto: označuje šest konkrétních firem (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft) za tzv. strážce přístupu (gatekeepers) a jejich klíčové služby za tzv. hlavní služby platformy (core platform services). Pro ty pak platí nové povinnosti – nesmí například zvýhodňovat své vlastní služby vůči konkurenci, bránit uživateli v odinstalování předinstalovaných aplikací, kombinovat bez souhlasu uživatele osobní data získaná na jedné hlavní službě platformy s daty z jiné takové služby nebo nesmí podmiňovat používání služby přihlášením nebo registrací k jiné své službě. Musí také umožnit používání alternativních obchodů s aplikacemi (týká se operačních systémů), přenositelnost uživatelských dat jinam nebo možnost tzv. interoperability komunikačních služeb (např. z WhatsApp by si tedy uživatelé měli mít možnost psát i s uživateli jiných messengerů).





Google na úkor organických výsledků

Co všechno šestice označených firem v souvislosti s DMA změnila, se dá najít ve zprávách o souladu (compliance reports), které musely zveřejnit na svých webech. Třeba ta od Googlu má 211 stránek (PDF). Dočtete se v ní mimo jiné i to, jak Google změnil výsledky vyhledávání a odstranil z například nich vyhrazené odkazy na své služby. „Služby Googlu se mohou v odkazech u výsledků hledání zobrazit pouze tehdy, pokud jsou tyto odkazy na nediskriminačním základě k dispozici také podobným službám třetích stran,“ říká zpráva.

Firma také smazala odkazy na své služby, které se dřív zobrazovaly pod polem pro zadání vyhledávacího dotazu, odstranila box svého vyhledávače letenek Google Flights nebo změnila zobrazování tipů z různých doporučovacích služeb.

Autor: Google

Google ve zprávě říká, že všechny povinnosti stanovené DMA splňuje. Konkurence to ale vidí jinak: například organizace EU Travel Tech, která sdružuje služby jako je Airbnb, Booking.com, Skyscanner a další, poslala Evropské komisi otevřený dopis, ve kterém tvrdí, že Google nařízení obchází a ve výsledcích vyhledávání zvýrazňuje vlastní boxy srovnávající různé produkty na úkor organických výsledků hledání.

Ústup přirozených výsledků hledání na úkor placených odkazů či dalších boxů, ve kterých se zobrazují informace, aby uživatel pokud možno ze služby neodcházel, je ve vyhledávačích trendem už řadu let. Další změna se dá očekávat od zavádění různých AI asistentů. Je otázkou, jak se s tím dokáže DMA vypořádat.

Epický Apple

Ještě dál jde ve zkoušení toho, co jí u Komise projde, firma Apple. Ve svých vyjádřeních i ve své zprávě o souladu (PDF) neopomíná zmínit, že její služby jsou součástí uzavřeného systému, který má chránit bezpeční a soukromí uživatelů a že změny vyžadované DMA zvyšují rizika jak pro uživatele, tak pro vývojáře aplikací.





Firma kvůli nařízení musela připustit instalaci konkurenčních obchodů s aplikacemi v iOS a používání konkurenčních platebních systémů pro nákupy aplikací a digitální platby v nich, dovoluje odinstalovat předinstalované aplikace, nově umožňuje aplikacím používat i prohlížeče postavené na jiném jádru než je WebKit (do konce roku 2024 plánuje povolit ze zařízení plně odinstalovat i svůj prohlížeč Safari) a začátkem roku 2025 má nabízet i možnost jednoduššího převedení uživatelských dat při přechodu z iPhonu na telefon s jiným operačním systémem (Google už pro tento účel provozuje aplikaci Switch to Android).

Nechuť otevírat svůj ekosystém konkurenci Apple ukazuje v praxi drobnými opatřeními, která mohou lidi od používání alternativních služeb odradit. Jde o různé detaily od zobrazování různých varování, přes odlišné podmínky pro vývojáře, kteří se rozhodnou umístit své aplikace do konkurenčních obchodů s aplikacemi až například po omezení instalace aktualizací takto instalovaných aplikací na maximálně 30 dnů, pokud uživatel na delší dobu opustí území EU.

Apple také těsně před účinností DMA zrušil vývojářský účet společnosti Epic Games, která se s ním delší dobu soudí kvůli podmínkám a platbám poplatků v App Store a která oznámila, že plánuje spuštění vlastního alternativního obchodu s aplikacemi pro iOS. Po dvou dnech Apple účet znovu zprovoznil, epizodou si ale vysloužil zvýšenou pozornost Evropské komise.

Účinnost DMA je prostě začátkem dlouhého přetahování o to, do jaké míry firmy nové regulaci skutečně vyhovují a do jaké se ji snaží obejít. Uživatelé by se měli připravit na to, že se v tomto boji stanou nástroji obou stran k prosazení jejich záměrů.