Jak skončí Google Play Music, co TikTok „posílá domů“ a kde uvidíte filmy s Harrym Potterem

Dospělí Američané přijímací zprávy ze sociálních médií jsou méně informovaní a vystavení více konspiracím. Zjistila to studie Pew Research a těžko to může překvapit. Tak masivní záplavu dezinformací, fake news a konspirací v klasickém světě nenajdete. Tohle zjištění navíc neplatí jenom pro USA. Viz Study: US adults who mostly rely on social media for news are less informed, exposed to more conspiracies.

Booking.com propustí celosvětově až čtvrtinu zaměstnanců. Důvodem jsou dopady pandemie a půjde až o 4000 lidí. Konkurenční Airbnb i TripAdvisor již podobné propouštění uskutečnily. Viz Booking.com to Cut Thousands of Workers After Covid-19 Travel Hit.

Zoombombing s pornovideem rušil soudní slyšení ohledně hacknutí Twitteru. Soudce nenastavil pro meeting na Zoomu heslo a musel slyšení přerušit. Viz Zoombomber crashes court hearing on Twitter hack with Pornhub video.

TikTok versus USA

Co všechno se dělo kolem chystaného zákazu čínské sociální sítě TikTok v USA? Bylo toho dost:

Proč se Amerika obává TikToku? Užitečné čtení ve Why America Is Afraid of TikTok by mohlo mít pokračování na téma, proč se svět má obávat Facebooku. Z pohledu šmírování a zneužívání uživatelů je zde rovnost. Facebook navíc má tak bohatou historii v této oblasti, že je to až neuvěřitelné. TikTok se má hodně co učit.

Co všechno TikTok „posílá domů“? Užitečná analýza v TikTok: Logs, Logs, Logs ukazuje, že co několik minut, to šifrovaná (což je správně, nemělo by to být volně čitelné) data míří na servery TikToku. Jak se ale ukazuje, neposílá se nic, co by nebylo obvyklé pro podobné mobilní aplikace.

TELEgraficky

Google investuje 450 milionů USD do ADT ■ TRS-80 je starý 43 let ■ opendyslexic.org ■ Změny ve vedení Applu ■ Incredible Thin PowerBook G4 Titanium ■ 5D Chess ■ Official SpaceX Photos ■ Zynga kupuje Rollic ■ LibreOffice 7.0 je venku ■

WEBDESIGN, INTERNET

Google Play Music skončí v říjnu, ale už tento měsíc nebude možné kupovat hudbu. V prosinci Google Play Music vypne, takže už nebude možné si přetáhnout informace. Vše přechází do YouTube Music. Viz YouTube Music will replace Google Play Music by end of 2020.

Přes třetinu přístupů na služby Googlu je přes IPv6. Na vývoj se můžete podívat v Google IPv6 Statistics. Včetně pohledu na jednotlivé země (Česko 17,71 procenta).