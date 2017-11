 »  Jak trio z Agrofertu a „král losovaček“ ovládli pražské zakázky na Smart City

Kolem městské firmy Operátor ICT, kterou založila Praha pro rozdělování zakázek na IT a Smart City, se nakupila řada zajímavě propojených osob. Operátor ICT má k dispozici 600 milionů korun, které utrácí za projekty typu chytré lavičky, odpadkové koše, chytré pouliční lampy, Wi-Fi na Petřín a tak dále (na Lupě o nich průběžně informujeme). Řada dalších projektů je v zásobě, chystá se třeba nákup parkovacích senzorů nebo datová platforma.

Sekci Smart City v Operátorovi ICT přitom letos v dubnu začal řídit zajímavý člověk. Jmenuje se Vladimír Zadina. Ten byl na začátku roku 2014 zapsán jako jednatel a společník firmy SmartPlan. O její činnosti nelze nic moc konkrétního dohledat, soustředí se ale na to, že radí, jak s konceptem chytrých měst pracovat.

Expertízu kolem Smart City měl do této společnosti dodávat právě Vladimír Zadina. Ten se dříve na ministerstvu pro místní rozvoj točil kolem evropských fondů zaměřených na chytrá města. Smart City z vedoucí pozice řešil rovněž v Písku.

Losovačky a kšefty s byty

Zadina ve firmě SmartPlan skončil 7. března letošního roku, pár dní před jmenováním do funkce v Operátorovi ICT. Od 7. března je jednatelem SmartPlanu Tomáš Janča. Ten v minulosti působil v obecně prospěšné společnosti CMC Graduate School of Business. Původně to byla škola, která později podivným způsobem získala byty v Čelákovicích, na kterých CMC výrazně vydělala.

Ve stejnou dobu ve SmartPlanu skončil také jistý Lubomír Chalupa. Ten v minulosti působil jako jednatel společnosti Allowance a byl jedním z obviněných kolem podvodů se stavebními zakázkami (státní zástupce později obvinění zrušil a případ vrátil policii k došetření). Chalupa působí i ve firmě Pluto Tender, kde byl Zadina od poloviny roku 2014 členem dozorčí rady.

V čele Allowance rovněž působil David Libiger. On a tato společnost v letech 2010 a 2011 organizovali nechvalně proslulé soutěže na stavební zakázky. Libigerovi se od té doby přezdívá „král losovaček“. Libiger je zároveň společníkem společnosti SmartPlan.

Vladimír Zadina nyní odmítá, že by jako člen vedení Operátora ICT byl nadále s Libingerem, co se týče možných zakázek, ve spojení. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) už dříve pro server iDNES.cz, který se personálním obsazením projektů kolem pražského Smart City zabýval, uvedla, že Zadina je v oblasti Smart City „jedním z největších odborníků v republice“.

Šedá pražská eminence

Otázkou je, proč Krnáčová někoho s takovými problematickými vztahy do vedení městské společnosti vůbec pouští. Podle informací Lupy jí byl Zadina doporučen a s Libigerem nadále vztahy udržuje. Zdroje Lupy rovněž uvádí, že Libiger některé projekty pražské Smart City v kuloárech sám prezentuje. Drží se ale více v pozadí.

Libiger má také vztah s pražským radním pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD). Libiger nově zvolenému poslanci dělal poradce. Dolínek uvádí, že nešlo o Smart City, ale o projekty kolem evropských dotací. ČSSD v čele s Dolínkem na pražském magistrátu s Krnáčovou a ANO kolem IT a Smart City tiše spolupracuje.

Tichá dohoda mezi ANO a ČSSD funguje i jinde. Babišova pravá ruka a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek má podle informací Lupy blízko k současnému náměstkovi ministra vnitra Petru Hulinskému. Ten už si prošel řadou politických funkcí a má pověst šedé pražské eminence. Dohoda Hulinského a Faltýnka se týká zejména předplacené jízdenky Lítačka, o kterou se stará Operátor ICT. Lítačku společně s Dolínkem prosadila primátorka Krnáčová.

Pusťte na to Hlínu

Faltýnek je pak (například podle zpráv serveru Aktuálně.cz) úzce spjatý s osobou jménem Květoslav Hlína. To je majitel přerovské právní kanceláře HSP & Partners, která má mezi klienty několik firem spadajících pod rezorty, které vede ANO. Hlína se s Faltýnkem zná z Agrofertu Andreje Babiše. Právník byl například členem dozorčí rady přerovské Prechezy, která pod Agrofert spadá.

Hlína připravuje řadu právních a procesních materiálů, které Faltýnek potřebuje. Měl například připravit propuštění šéfa pražského dopravního podniku Jaroslava Ďuriše. Místo něj byl nakonec jmenován Martin Gillar. Ten podle dřívějšího zjištění Aktuálně.cz v minulosti dělal právního koncipienta právě v Hlínově kanceláři HSP & Partners.

Operátor ICT a Dopravní podnik dnes stojí například za projektem Wi-Fi zdarma v některých stanicích metra či lanovky na Petřín. V obou případech existují výrazné pochybnosti o smyslu projektů a jejich ceně. Na projektu Wi-Fi se podílí rovněž ČD-Telematika (ČDT), firma vlastněná státními Českými drahami. Dnešní šéf dopravního podniku Gillar byl v minulosti členem a místopředsedou představenstva ČDT.

Důvěra od Babiše

Do hry vstupuje ještě jedna osoba, konkrétně náměstek ministra dopravy a zastupitel ANO v Olomouci Milan Feranec. Ten má na dopravě na starost mimo jiné ČD-Telematiku a další podnik ČD-Informační systémy. I pro tyto dvě firmy pracuje právník Květoslav Hlína. Feranec na dopravu přišel z vedení Agro Jevišovice, což je opět člen skupiny Agrofert. Nedávno byl také zvolen poslancem.

Právník Hlína je podle informací Lupy zběhlý třeba v tom, jak nastavovat veřejná výběrová řízení. Městský podnik Operátor ICT, který výběrová řízení na IT a Smart City dělá, má přitom z každé zakázky výrazná procenta.

Trio z ANO a Agrofertu se tedy dostalo k vlivu kolem projektů digitalizace Prahy, kde mají poměrně volné pole působnosti. „Všichni dělali pro Andreje [Babiše], a protože on je zná, dává jim důvěru,“ popisuje pro Lupu jeden ze zdrojů Lupy, který nechce být jmenován. „Některým členům ANO ale toto propojení začíná vadit.“

To, že lidé kolem ANO ovládli Operátora ICT, je už pár měsíců známá věc, o které jsme psali a upozorňoval na ni i server Neovlivní.cz. Generálním ředitelem firmy je například Michal Fišer, zastupitel Prahy 8 za ANO. Před příchodem zmiňovaného Zadiny sekci Smart City šéfoval Robert Králíček, který se za ANO nyní dostal do sněmovny. Předsedou dozorčí rady Operátora ICT je Radomír Nepil, zastupitel za ANO. V projektu figuruje i Milan Rusnák, který se zná s Babišem ještě z dob Petrimexu.