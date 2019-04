 »  Jak vlády řeší kryptoměny? Některé je staví mimo zákon, jiné daní. Tlak na regulaci sílí

Přestože si stále myslím, že regulace Bitcoinu nedává v principu příliš smysl a je technicky prakticky nevynutitelná (což už ovšem neplatí pro 99 % zbylých digitálních tokenů registrovaných na Coinmarketcapu – čest výjimkám), regulace nové třídy digitálních aktiv je nutné zlo, kterému se dříve či později nevyhneme. I pokud nevznikne zbrusu nová regulace postavená na zelené louce, kryptoměny (nebo jak bankéři rádi říkají „kryptoaktiva“) zasahují do mnoha oblastí současného práva (trestní a občanské, předpisy k platebnímu styku, regulace trhu cenných papírů, ochrana spotřebitele, daňové zákony, regulace komoditních trhů) a je pouze otázkou času, než s rostoucí masou uživatelů i podvodných projektů v ekosystému začne být u kryptoměn dodržování těchto pravidel důsledně vyžadováno.

Faktem je, že měsíc a rok po té, co začala být regulace kryptoměn populárním tématem politických a ekonomických diskuzí, se stále svět dělí převážně na dvě velké skupiny – země, kde nejsou kryptoměny regulovány vůbec, a země (zpravidla autoritativní režimy), kde jsou pro jistotu zakázány. Důvodů pro tuto situaci je více, mezi ty hlavní patří nejistota, jak vůbec kryptoměny uchopit.

Největší regulatorní hlavolamy

Čerstvá studie Centra alternativních financí cambridgeské univerzity a Nomura Research Institute (PDF) například upozornila na tragický nedostatek standardizovaného názvosloví, který brání v uchopení kryptoměn. „Hlavní překážkou analýzy a formulace jasných politik pro vznikající odvětví kryptoaktiv a blockchainu je nedostatek jasné a společné terminologie. Používají se různé pojmy, často zaměnitelné a bez jasné definice. Dokonce termín kryptoaktivum postrádá specifickou definici; je široce používán jako zastřešující termín pro odkazování na digitální tokeny, které jsou vydávány a přenášeny na systémech DLT. Nicméně neexistuje jasná dohoda o dosavadních hranicích,“ píše se v ní.

Jak vidno, v terminologii nemají jasno ani samotní autoři studie, neboť termín DLT (Distributed Ledger Technology) vznikl právě proto, aby se takzvané privátní (rozuměj korporátní a centralizované) blockchainy nějak odlišily od špatnou pověstí zatíženého světa decentralizovaných kryptoměn. V tom zásadním má ale studie pravdu a je skutečnou výzvou pro globální regulátory pokoušet se v takovém prostředí vytvářet nějaký rámec, neboť první, co bude následovat, je hra na kočku a na myš s tvůrci většiny kryptoaktiv, kterých se bude nová regulace dotýkat.

Pak přichází na řadu množství praktických problémů, které pramení z toho, že krypto(měny/aktiva) v sobě spojují vlastnosti nejrůznějších tříd aktiv – decentralizované digitální měny sdílejí charakteristiky měn, movitého majetku, komodit (často také částečně cenných papírů) a peněžních přenosových sítí.

Co je a co není měna

Většina národních států (výjimkou jsou třeba Velká Británie nebo Švédsko) neuznává kryptoměny za měny. Vychází přitom z jednoduché, v zákoně zakotvené podmínky, která výslovně definuje měnu jako zákonné platidlo vlastního nebo jiného národního státu. Ta pak brání formálně uznat jiné měny jako skutečné měny.

Má to svůj důvod. Povolení výjimky by přineslo problém. Měla by se udělat výjimka pro Bitcoin? Pokud ano, bude platit i pro ostatní kryptoměny, na blockchainu založené digitální sběratelské předměty (digitální karty, nebo například CryptoKitties) a ICO/IEO/ATO, které už mají daleko blíže k cenným papírům než ke měnám? Pokud je odpověď opět ano, neměla by stejná pravidla platit i pro jiné formy digitálních měn (například in-game kredity či letecké míle)?

Pokud se naopak o měnu v právním smyslu nejedná, můžeme s klidným svědomím označit kryptoměnu za majetek či aktivum? Z pohledu investora to vypadá logicky a konzistentně. Většina majetku se však nepřesouvá tak často a v tak malých množstvích, jako je tomu právě v případě kryptoměn. To je docela problém, zejména pokud jde o způsob správného a realistického zdanění, ať už jde o kurzové ztráty a výnosy, či platbu DPH. Kryptoměny jsou totiž kromě obchodování skutečně často využívány k placení a rychlost jejich oběhu prakticky znemožňuje se takovým zákonným pojetím řídit.

Podobné chyby se v roce 2014 dopustila americká IRS. Ta se rozhodla z daňového pohledu kryptoměny uchopit jako majetek podléhající krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým výnosům (inspirací byly sběratelské mince). To ale znamená, že každý, kdo něco nakupuje za kryptoměny (například kávu), by si měl správně s každou transakcí počítat také kapitálový zisk (nebo ztrátu) vůči pořizovací ceně kryptoměny. Pokud to nedělá, porušuje zákon. Výsledkem je nařízení, které lze jen velmi obtížně dodržet a zatěžuje uživatele i samotný úřad (IRS později situaci vyřešila zavedením minimálního limitu).

Další důvod je technický. Podobně jako internet mají kryptoměny globální povahu, přístup k nim je otevřený a nepotřebuje ke svému fungování svolení autorit. A stejně jako v případě internetu jediné, co je možné efektivně kontrolovat, jsou pouze jeho „okraje“. V případě kryptoměn jsou to body, kde dochází ke konverzi za státem uznávané měny (typicky směnárny a burzy, patří sem ale také bitcoinové automaty). Zde bude snah o regulaci přibývat, zejména pak z důvodu boje proti praní špinavých peněz a daňovým únikům.