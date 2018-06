 »  Jak vypadá a co nabízí kabelová platforma Xfinity americké společnosti Comcast

Comcast Corporation je nadnárodní telekomunikační a mediální korporace se sídlem v americké Filadelfii. Podle pravidelných finančních reportů je z hlediska výnosů dokonce největší světovou mediální korporací. Celkový příjem činil podle údajů společnosti v loňském roce 84,52 miliardy dolarů a provozní zisk (EBIT) přesáhl částku 28 miliard. Celková aktiva firmy činí necelých 190 miliard dolarů.

Ve Spojených státech je Comcast třetím největším poskytovatelem telefonních služeb, druhým největším operátorem placené televize a majitelem největší sítě kabelové televize a také největším providerem internetové konektivity. Začátkem loňského roku pak Comcast zaměstnával více než sto padesát tisíc lidí – pro představu, tuzemský O2 jich v roce 2016 vykazoval necelých pět tisíc.

Nejhorší firma v USA?

Spolu s výrazným postavením na severoamerickém trhu se bohužel pojí i jisté kontroverzní kroky, jako například porušování síťové neutrality nebo zneužívání dominantního postavení způsobené souběžným vlastnictvím divizí výroby i distribuce videoobsahu (viz dále).

Zmíněné kauzy spolu s nejnižším indexem klientské spokojenosti vedly až k zisku titulu The Worst Company of America, kterou každoročně uděluje neziskový spotřebitelský web The Consumerist. Comcast dokonce tento titul získal hned dvakrát, v letech 2010 a 2014.

Ralph J. Roberts, zakladatel společnosti Comcast.

Zemřel v roce 2015 ve věku 95 let.

Vybraná fakta z historie firmy Comcast 1963

Ralph J. Roberts kupuje kabelovou firmu American Cable Systems.

Rodina Robertsových ovládá korporaci dodnes, současný prezident a CEO Brian L. Roberts je zakladatelovým synem. Jeho otec stál v čele společnosti celých 46 let.

kupuje kabelovou firmu American Cable Systems. Rodina Robertsových ovládá korporaci dodnes, současný prezident a CEO je zakladatelovým synem. Jeho otec stál v čele společnosti celých 46 let. 1969

American Cable Systems se přejmenovává na Comcast.

American Cable Systems se přejmenovává na Comcast. 1972

Comcast poprvé vstupuje na americkou burzu cenných papírů s NASDAQ symbolem CMCSA.

Comcast poprvé vstupuje na americkou burzu cenných papírů s NASDAQ symbolem CMCSA. 1984

Současný šéf Brian L. Roberts se stává viceprezidentem kabelové divize.

Současný šéf Brian L. Roberts se stává viceprezidentem kabelové divize. 1988

Comcast vstupuje do mobilního byznysu akvizicí firmy AMCELL.

Comcast vstupuje do mobilního byznysu akvizicí firmy AMCELL. 1996

Vznikl Comcast SportsNet, původně jako regionální sportovní kanál.

Vznikl Comcast SportsNet, původně jako regionální sportovní kanál. 1997

Microsoft investuje do společnosti miliardu dolarů.

Díky partnerství s Disney dochází k akvizici kontrolního podílu ve společnosti E! Entertainment.

Microsoft investuje do společnosti miliardu dolarů. Díky partnerství s Disney dochází k akvizici kontrolního podílu ve společnosti E! Entertainment. 1999

Comcast podepisuje s operátorem AT&T dohodu o výměně různých kabelových systémů a získává tak systémy obsluhující ve Spojených státech jeden a půl miliónu klientů.

Comcast podepisuje s operátorem AT&T dohodu o výměně různých kabelových systémů a získává tak systémy obsluhující ve Spojených státech jeden a půl miliónu klientů. 2001

Po dokončení akvizice s AT&T získává Comcast 585 tisíc nových klientů z dalších šesti států.

Comcast odkupuje od společnosti Fox Cable devadesátiprocentní podíl ve stanici The Golf Channel.

Po dokončení akvizice s AT&T získává Comcast 585 tisíc nových klientů z dalších šesti států. Comcast devadesátiprocentní podíl ve stanici The Golf Channel. 2002

Comcast odstartoval vysílání v HD rozlišení.

Comcast odstartoval vysílání v HD rozlišení. 2003

Spuštění Video on Demand služeb.

Comcast získává titul Operátor roku.

Spuštění Video on Demand služeb. Comcast získává titul Operátor roku. 2005

Akvizice dvacetiprocentního podílu ve filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer.

Akvizice dvacetiprocentního podílu ve filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. 2006

Comcast je opět Operátorem roku a po odkoupení podílu Disney se stává jediným vlastníkem společnosti E! Entertainment.

Comcast je opět Operátorem roku a po odkoupení společnosti E! Entertainment. 2009

Počet HD kanálů v nabídce operátora dosáhl čísla 100.

Počet HD kanálů v nabídce operátora dosáhl čísla 100. 2010

Představení platformy Xfinity.

Web The Consumerist uděluje poprvé nelichotivý titul The Worst Company of America.

Představení platformy Xfinity. Web The Consumerist uděluje poprvé nelichotivý titul The Worst Company of America. 2011

Comcast a General Electric zakládají joint-venture, slučující aktivity NBC Universal, kabelové sítě a regionální sportovní kanály Comcastu. Ve vzniklém subjektu NBCUniversal drží majoritu Comcast.

NBCU prodlužuje kontrakt na vysílání NFL až do sezóny 2022.

Xfinity TV je dostupná i ve španělštině.

Comcast a General Electric zakládají joint-venture, slučující aktivity NBC Universal, kabelové sítě a regionální sportovní kanály Comcastu. Ve vzniklém subjektu NBCUniversal drží majoritu Comcast. NBCU prodlužuje kontrakt na vysílání NFL až do sezóny 2022. Xfinity TV je dostupná i ve španělštině. 2012

Comcast spouští internetové připojení o rychlosti 300 Mb/s a platformu Xfinity X1 .

Comcast spouští 300 Mb/s a platformu . 2013

Comcast akvíruje podíl GE ve společném joint-venture, za podíl 49 procent Comcast zaplatí GE odhadem sedmnáct miliard dolarů.

Současně NBCU odkupuje od GE centrálu CNBC v Englewood Cliffs a newyorský mrakodrap v art-deco stylu na Rockefeller Plaza za dalších zhruba 1,4 miliardy dolarů.

Comcast akvíruje podíl GE ve společném joint-venture, za podíl 49 procent Comcast zaplatí GE odhadem sedmnáct miliard dolarů. Současně NBCU odkupuje od GE centrálu CNBC v Englewood Cliffs a newyorský mrakodrap v stylu na Rockefeller Plaza za dalších zhruba 1,4 miliardy dolarů. 2014

NBCU prodlužuje smlouvu na vysílání přenosů z olympijských her do roku 2032. Týká se dalších šesti olympiád a s hodnotou 7,65 miliardy dolarů se jedná o historicky nejdelší uzavřený kontrakt.

Comcast je podruhé označen za The Worst Company of America.

NBCU prodlužuje smlouvu na vysílání přenosů z olympijských her do roku 2032. Týká se dalších šesti olympiád a s hodnotou se jedná o historicky nejdelší uzavřený kontrakt. Comcast je podruhé označen za The Worst Company of America. 2015

Spuštěna aplikace „mluvící průvodce“ a představen dálkový ovladač s hlasovým ovládáním.

Comcast spouští symetrické FTTH připojení Gigabit Pro o rychlosti 2 Gb/s pro firmy a domácnosti.



se stal s 22 milióny diváků třetím nejsledovanějším pořadem. American Pharoah se stal po 37 letech prvním koněm, který Trojkorunu vyhrál.

NBCU investuje do portálů BuzzFeed a Vox.

Spuštěna aplikace „mluvící průvodce“ a představen dálkový ovladač s hlasovým ovládáním. Comcast spouští Gigabit Pro o rychlosti 2 pro firmy a domácnosti. NBCU investuje do portálů BuzzFeed a Vox. 2016

Akvizice studia Dreamworks Animation za 3,8 miliardy dolarů.

Ve vybraných lokalitách je nabízeno připojení Gigabit internet, které podporuje DOCSIS 3.1.

Na platformě Xfinity X1 je spuštěna služba Netflix, klienti získali přístup do kompletního katalogu videotéky.

NBCU investuje dalších dvě stě milionů dolarů do serveru BuzzFeed.

Akvizice studia Dreamworks Animation za 3,8 miliardy dolarů. Ve vybraných lokalitách je nabízeno připojení Gigabit internet, které podporuje DOCSIS 3.1. Na platformě Xfinity X1 je spuštěna služba Netflix, klienti získali přístup do kompletního katalogu videotéky. NBCU investuje dalších dvě stě milionů dolarů do serveru BuzzFeed. 2017

Akvizice zbylých 49 procent ve společnosti Universal Studios Japan.

Do platformy Xfinity X1 je p lně integrován YouTube.

Kompletní nabídka Netflixu v rozlišení Ultra HD (4K) je dostupná i přes Xfinity X1.

Akvizice zbylých 49 procent ve společnosti Universal Studios Japan. lně integrován YouTube. Kompletní nabídka Netflixu v rozlišení Ultra HD (4K) je dostupná i přes Xfinity X1. 2018

Oznámen zájem o převzetí studia Lionsgate.

Řeší se i akvizice aktivit společnosti 21st Century Fox mediálního magnáta Ruperta Murdocha . Vzhledem k protinabídce společnosti Disney a s ohledem na plánovanou fúzi společností AT&T a TimeWarner se situace ohledně probíhajících jednání neustále mění.

V současné době je Comcast Corporation stále aktivní na burze NASDAQ pod symbolem CMCSA a je součástí burzovních indexů NASDAQ-100, S&P 100 a S&P 500.



Autor: Wikimedia Brian L. Roberts,

současný CEO společnosti Comcast.

Comcast jako nadnárodní mediální korporace má několik centrál rozmístěných po celých Spojených státech. Za tzv. global headquarters, tedy skutečné ústředí korporace, je všeobecně brána dvojice výškových budov ve Filadelfii označovaných jako Comcast Center a Comcast Technology Center.

Comcast Center

Autor: Wikimedia Administrativní centrála korporace sídlí ve výškové budově na bulváru Johna F. Kennedyho v centru Filadelfie. Budova je v majetku realitní společnosti Liberty Property Trust. Comcast je v objektu největším nájemcem, z celkových sto třiceti tisíc metrů čtverečních plochy si pronajímá více než sto tisíc. Jméno společnosti nese i samotná budova.

Comcast Technology Center (CTC)

Autor: Wikimedia Jeden blok západně od Comcast Center na Arch Street stojí čerstvě dokončená stavba šedesátipatrového Comcast Technology Center. Na rozdíl od první budovy ústředí je tato ve vlastnictví joint-venture Comcastu a zmíněného Liberty Property Trust. Kromě technologického a vývojového ústředí korporace, televizních studií WCAU 10 a Telemundo WWSI se od 48. do 56. patra nachází filadelfská pobočka hotelové sítě Four Seasons.

Filadelfský Comcast Vertical Campus a jeho okolí.

30 Rock aneb Comcast v New Yorku

30 Rock ještě jako GE Building.

30 Rock neboli Comcast Building na newyorské Rockefeller Plaza je ikonický art-deco mrakodrap a jedna z hlavních částí populárního Rockefellerova centra. Tento komplex devatenácti obchodních budov uprostřed Manhattanu ohraničuje na jedné straně pátá a sedmá avenue, na druhé pak 48. spolu s 51. ulicí.

Centrum tvoří i další známé budovy, jako je Radio City Music Hall, Time & Life Building, označována nyní jako 1 Rockefeller Plaza, La Maison Francaise nebo British Empire Building.

Výšková budova je centrem operací NBC, která má v budově několik studií, ze kterých jsou vysílány některé populární americké pořady. Na rozdíl od předchozích zmiňovaných budov je přímo v majetku Comcastu, přes její součást NBCUniversal, která ji v roce 2013 odkoupila od GE.

Na střeše budovy se nachází oblíbená vyhlídková plošina Top of the Rock.

NBC Studios

Vysílací studia NBC jsou umístěna ve zmiňované budově 30 Rock. Vzhledem ke stylizaci do art-deco mají i studia patřičně stylový vstup.

Studia NBC jsou v 30 Rock umístěna od přízemí, kde je set 1A s velkými okny do ulice a odkud se vysílá The Today Show a Live at Five, až po osmé patro, kde je set 8G pro Late Night with Seth Meyers a 8H, ze kterého se vysílá populární Saturday Night Live.

Studio set 1A pro Today Show.

Studio set 3A, odkud vysílá MSNBC.

Studio set 3C pro Nightly News tvoří spolu s 3A variabilní multifunkční prostor.

Studio set 3K pro WNBC4 New York.

Čtvrté patro patří NBC News.

Multifunkční open-space ve čtvrtém patře budovy 30 Rock…

…a okna směrem k Rockefeller Plaza a West 50th Street.

Studio NBC News je vybaveno zobrazovacím zařízením z IPS panelů Primeview s úhlopříčkou 55 palců, které vykazuje jas na úrovni pěti set kandel na metr čtvereční, desetibitovou barevnou hloubku a aktivní plochu 1213,4 na 684,2 milimetrů.

Zobrazovač tvořený IPS panely Primeview.

Každý panel je vybaven čidly, které monitorují teplotu a v závislosti na ní automaticky spouští zabudované aktivní chlazení. Váha celého zobrazovače přesahuje 31 kilogramů.

Přehled portů panelu.

NBC Sports

NBC Sports je programová divize NBC, která je zase součástí televizní divize NBCUniversal. Vše samozřejmě patří korporaci Comcast. Centrála NBC Sports je součástí komplexu Chelsea Piers Campus města Stamford v Connecticutu.

Pohled na centrálu NBC Sports z výšky.

Noční pohled na vstupní část.

Jedno ze stamfordských studií.

Odbavovací sál.

Směrovka k akcím odbavovaným živě i ze záznamu.

Studio set 8G pro NBC Sports v New Yorku.

Jedno z letošních olympijských studií ve standardu Ultra HD (4K).

CNBC

Další součástí NBC je program specializovaný na zprávy ze světa byznysu, investicí a burzovních indexů s celosvětovým pokrytím skrze různé sub-divize, jako je CNBC Europe, CNBC Asia nebo CNBC Africa. Globální ústředí CNBC se nachází ve městě Englewood Cliffs v New Jersey.

Globální ústředí CNBC.

Zpravodajský sál.

Studio CNBC v americkém ústředí.

Studio CNBC Europe v Londýně.

Co nabízí balík služeb Xfinity

Xfinity je primárně značkou, kterou používá Comcast Cable Communications pro nabídku služeb kabelové televize, telefonních služeb, širokopásmového internetového připojení (začíná modelem Performance Starter 10/2 a končí modelem Gigabit Pro, 2 Gb/s symetrické připojení pro FTTH) a bezdrátových služeb.

Jedná se také o původní označení celého balíku triple-play služeb při jeho uvedení na trh.

Celý balík Xfinity se dělí na následující služby:

Xfinity TV

Xfinity Internet

Xfinity Mobile

Xfinity Voice

Xfinity Home

Z kompletního balíku služeb si nejprve představíme možnosti internetového připojení Xfinity Internet a poté se budeme podrobně věnovat nabídce Xfinity TV a televizní platformě X1. Na závěr nahlédneme do nabídky služeb Xfinity Home, což je značka pro tzv. chytrou domácnost.

Některé z nabízených služeb nejsou dostupné ve všech lokalitách, proto používáme jako modelový příklad rodinný dům v Atlantic City v americkém státě New Jersey.

Xfinity Internet

Ve vybrané lokalitě společnost nabízí celkem sedm variant služby.

V dané lokalitě jsou nabízeny obě nejvyšší nabídky připojení, asymetrický Gigabit a symetrický Gigabit Pro – FTTH.

Krátký souhrnný překlad nabídky:

Tarif Vázanost Down max. (Mb/s) Typ* Počet zařízení Performance Starter ne 15 A 1 Performance prvních 12 měsíců ne 60 A 2–5 Performance Pro ne 150 A 6–8 Blast! ne 250 A 8 a více Extreme Pro prvních 12 měsíců ne 400 A 12 a více Gigabit prvních 12 měsíců ne 1000 A neomezeně Gigabit Pro 24 měsíců 2000 S neomezeně

* Typ připojení:

A – asymterické

S – symetrické (FTTH optika)

Ke všem cenám je nutno připočítat jedenáct dolarů měsíčně za pronájem kabelového modemu, což klienti často glosují poměrně negativně. Poplatek se neúčtuje v případě využití vlastního zařízení.

Aktuální mapa dostupnosti Gigabit připojení.

Aktuální mapa dostupnosti Gigabit i Gigabit Pro připojení.

Společnost pochopitelně nabízí i tarify s pomalejším připojením:

Hardware pro Xfinity Internet

Arris TG862



Základní kabelový modem od společnosti Arris (řada SURFBoard) s podporou DOCSIS 3.0 a maximální možnou rychlostí downloadu 343 Mb/s (Wi-Fi 300 Mb/s).

4× RJ-45 Gigabit Ethernet Port

Single Band Wi-Fi

WPS

2× standardní telefonní port

Funkce Home Hotspot

Vzdálený přístup přes Network Management Tool

Kompatibilní s Xfinity Home, nepodporuje Xfinity xFi

Arris TG1682

Pro vyšší rychlosti připojení je nabízen jiný model Gateway, který s podporou DOCSIS 3.0 může obsloužit všechna připojení s výjimkou Gigabit a Gigabit Pro. Jejich uživatelům nabízí Xfinity buď vlastní zařízení s označením XB 6 Advanced Gateway (zakázková výroba u firem Arris a Technicolor), nebo možnost zapojení zákazníkova zařízení.

Přístroj musí být pochopitelně kompatibilní s požadavky Xfinity, což splňuje například Netgear CM1000. Příslušné možnosti si představíme později, nyní zpátky k modelu TG1682.

Hlavní technické údaje Arris TG1682:

4× RJ-45 Gigabit Ethernet port

2× USB 2.0 port

Dual Band Wi-Fi

WPS

Kompatibilní s Xfinity xFi a Xfinity Home

RDK-B

Home Hotspot

Zařízení podporuje párování s telefonem DECT standardu CAT-iq 2.0

Integrovaná MoCA



Zdroj: Arris Enterprises Technická specifikace modelu TG1682.



Foto: FCC, database extract Rozborka modelu TG1682.



Foto: FCC, database extract Základní deska modelu TG1682.

XB6 (A/T) Advanced Wireless Gateway

Na fotografii je verze XB6-T od Technicoloru.

XB6 je nová generace kombinovaných přístupových bodů od společnosti Comcast. Ve zcela shodném case jsou nabízeny modely dvou různých výrobců. XB6-A (TG3482G/ER) pochází od obvyklého dodavatele Comcastu, společnosti Arris. Druhý model XB6-T (CGM4140COM) pak vyrábí francouzská nadnárodní korporace Technicolor.

Oba přístroje vznikly podle stejné globální specifikace. Každá ze společností však použila při montáži jiné komponenty (CPU, paměti, komunikační čipy atd.). Podle uživatelských hodnocení uváděných na klientském fóru Xfinity jsou klienti výrazně více spokojení s modelem T, osazeným CPU Broadcom. Model A od Arrisu používá chipset Intel Puma.

Zvýrazněné výřezy s označením modelů.

Oba přístroje jsou v jednotném designu od vývojářského týmu mateřského Comcastu, lze je rozlišit buď při pohledu na zadní stranu, kde je uprostřed mezi vstupy ventilace a přístupovými porty spolu s označením země výroby vyraženo také typové označení konkrétního přístroje, nebo na základě znalosti čísel modelů s pomocí typového štítku, umístěného na spodní straně case.

TG1682 vlevo, XB6 vpravo.

Globální specifikace obou modelů:

RDK-B

DOCSIS 3.1 kabelový modem

Maximální rychlost downloadu 1 Gb/s (úspěšně testováno až na 1,5 Gb/s)

Dvouportový Gigabit Ethernet switch

IPv4/IPv6 router

Integrovaný firewall s SPI a IDS

Vzdálený management podle TR069

HNAP

Network Management Tool (http://10.0.0.1)

Funkce Home Hotspot

PacketCable 2.0 eDVA

eMTA podporující PacketCable 2.0

2× telefonní FXS port

Podpora párování s telefonem DECT standardu CAT-iq 2.0

Integrovaná MoCA

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c, MU-MIMO

802.11b/g/n – 2.4GHz

802.11ac – 5GHz

WPS

Bluetooth Low Energy, Zigbee a Thread radio interface

Kompatibilní s Xfinity xFi a Xfinity Home

Interní síťový zdroj

Model (A), výrobce Arris Enterprises

Základní technická specifikace modelu A:

CPU Intel FHCE2712 (dual core, 2 GHz), Puma 7, I. Atom architektura Paměť RAM 1 GB, Nanya Paměť Flash 512 MB, Spansion Ethernet chip Switch Realtek RTL 8072

Wi-Fi 2,4 GHz

Chip 1 Quantenna QT10GU Chip 2 Quantenna QT6210G 802.11 protokoly b / g / n Konfigurace MIMO 2 × 2 : 2

Wi-Fi 5 GHz

Chip 1 Quantenna QT10GU Chip 2 Quantenna QT7810C 802.11 protokoly an + ac Konfigurace MIMO 8 × 8 : 8

Přístroj se skládá z celkem tří základních desek, označených DOCSIS, IO a Wi-Fi doplněných aktivním chlazením.



Foto: FCC, database extract Systémová deska DOCSIS.



Foto: FCC, database extract Deska s označením IO, obsahující telefonní a ethernetové porty.



Foto: FCC, database extract Deska s označením Wi-Fi, na které jsou soustředěny komponenty bezdrátové komunikace.



Foto: FCC, database extract Přední pohled na přístroj vyjmutý z case s viditelným větrákem aktivního chlazení.

Model (T), výrobce Technicolor Connected Home

Základní technická specifikace modelu T:

CPU Broadcom BCM 3390Z SoC (Dual Core, 1,5 GHz) Paměť RAM 1 GB, Micron Technology Paměť Flash 16 GB, SanDisk Ethernet chip BCM 3390Z Switch BCM 3390Z

Wi-Fi 2,4 GHz

Chip 1 Quantenna QT10GA Chip 2 Quantenna QT6210G Front End modul Qorvo RFFM 4252 802.11 protokoly b / g / n Konfigurace MIMO 2 × 2 : 2

Wi-Fi 5 GHz

Chip 1 Quantenna QT10GA Chip 2 Quantenna QT7810C Front End modul Qorvo RFFM 4558 802.11 protokoly an + ac Konfigurace MIMO 8 × 8 : 8

Další specifikace:

ZigBee / Thread chip Silicon Labs EFR32™ MG – Mighty Gecko Mesh Networking Wireless SoC (ARM® Cortex®- M4) Bluetooth LE chip Silicon Labs EFR32™ BG – Blue Gecko Bluetooth Low Energy SoC (ARM® Cortex®- M4, BT5 a Bluetooth Mesh kompatibilní) MoCA 2.0 chip Broadcom BCM 3451 OS (Stock FW) Linux 3.14.28



Foto: FCC, database extract Pohled z boční strany přístroje…



Foto: FCC, database extract …a z druhé strany.



Foto: FCC, database extract Hlavní systémová deska.



Foto: FCC, database extract Detail centrální sekce s CPU a paměťovými bloky.



Foto: FCC, database extract Poslední dvě fáze odkrytování desky, pod separátními kryty se skrývají front end moduly a čipy pro ZigBee a Thread.



Foto: FCC, database extract Detail na primární Wi-Fi čip Quantenna QT10GA.

Na závěr představení přístrojů vyvinutých pro klienty služby Xfinity Internet si ještě ukážeme vzhled nabídkového menu přípojného bodu.

Menu přípojného bodu.

Přístroje pro ultrarychlé připojení

Pro ultra high speed rychlosti připojení nad 750 Mb/s klient nutně nemusí využívat přístroje pronajímané společností, ale může si zakoupit a použít přístroj vlastní. Ten ale musí být kompatibilní se standardy Xfinity. Společnost má pro tyto účely vyhrazenou webovou stránku, kam uživateli stačí pouze vložit značku a model přístroje.

Z vhodných zařízení si představíme kabelový modem navržený pro download až rychlostí 6 Gb/s (DOCSIS 3.1) Netgear CM1000 a po něm Wi-Fi router Netgear Nighthawk X10 AD7200.

Netgear CM1000



Netgear CM1000 je kabelový modem technologie DOCSIS 3.1, což je technologický strop downloadu rychlostí 6 Gb/s. Prakticky se ale vše řídí v závislosti na síti a hardwaru zvoleného providera.

Přístroj je plně kompatibilní se službami Xfinity Gigabit a Gigabit Pro, zpětně kompatibilní i s DOCSIS 3.0.

Více v originálním popisu od výrobce (klikněte pro zvětšení):

Uvedený výčet je nutno doplnit o informaci k použitému chipsetu, kterým je Broadcom BC3390 SoC (1,5 GHz, Dual Core), použitý i v modelu Xfinity XB6 (verze T).



Zdroj: Amazon.com Přehled modelové řady CM od Netgearu.

Prakticky jediným nedostatkem tohoto přístroje je nepodporovaná telefonní linka pro služby typu Comcast Double Play a Triple Play. Výjimkou je v tomto ohledu model CM500V. Ten tak plně nahrazuje výše představený přístroj od Arrisu, pronajímaný společností.

Netgear Nighthawk X10 AD7200

Na závěr první části si ještě představíme „nejrychlejší router na světě“, jak je výrobcem prezentován. Jedná se o model X10 z modelové řady Nighthawk ve variantě AD 7200 s modelovým označením R9000.

Základní parametry přístroje:

Model z herní řady Nighthawk®

Smart Wi-Fi Router

1,7 GHz čtyřjádrový procesor

6× Gigabit Ethernet port

10 Gb SFP+ Fiber LAN port

Nový Wi-Fi standard 802.11ad

Patentovaná technologie aktivních antén

Plex Media Server

Dynamic QoS

Dodatečné DFS kanály

Spolupracuje s Amazon Alexa

Podpora Amazon Drive cloud backup

Nighthawk App

Přístroj je velmi podrobně popsán v originálním třináctistránkovém datasheetu od Netgearu.

Obsažná recenze tohoto modelu v češtině je pak dostupná na webu CZC.



Umístění 10 Gb portu.

Hlavní menu Nighthawk App.

Základní technická specifikace přístroje:

CPU Annapurna Labs Alpine AL-514 (Cortex-A15, quad-core, 1,7 GHz) Paměť RAM 1 GB, Nanya Paměť Flash 512 MB, Spansion Wi-Fi Tri-band, 2,4 GHz (800 Mb/s), 5 GHz (1733 Mb/s), 60 GHz (4600 Mb/s)

Annapurna Labs je původně izraelský startup, založený Avigdorem Willenzem v roce 2011. Následně v roce 2015 odkoupený společností Amazon. Procesory platformy Alpine se také nacházejí v úložištích NAS Synology.

Detailní pohled na centrum přístroje – procesor a paměti.

Bezdrátová komunikace je zajištěna celkem třemi Wi-Fi čipy od společnosti Qualcomm. Pro pásma 2,4 a 5 GHz jde o QCA 9984, pro pásmo 60 GHz o modul QCA 9008-SBD1.

Wi-Fi 2,4 GHz

Primární čip Qualcomm Atheros QCA 9984 Čip 2 – zesilovač Skyworks SE2623 L (x4) 802.11 protokoly a / b / g / n Konfigurace MIMO 4 × 4 : 4

Wi-Fi 5 GHz

Primární čip Qualcomm Atheros QCA 9984 Čip 2 – zesilovač Qorvo RFPA5542 (x4) 802.11 protokoly ac Konfigurace MIMO 4 × 4 : 4

Wi-Fi 60 GHz

Modul Qualcomm Atheros QCA 9008-SBD1 802.11 protokoly ad Konfigurace 1 × 1 : 1



Detailní pohled na 60 GHz modul Qualcomm Atheros.

Detailní pohled na Wi-Fi chipsety 5 GHz a 2,4 GHz.

Pohled na switch 2× Qualcomm Atheros QCA8337N – na portech LAN1–2 je možná agregace (standard LACP).



Foto: S mallnetbuilder.com Odkrytovaný router s heatsinkem.

Při pohledu do útrob přístroje je vlevo nahoře vidět SFP+ konektor a uprostřed pak centrum přístroje s CPU chipsetem a pamětí. Vedle něj výše najdete switch, níže při spodním konci se nachází 60GHz Wi-Fi modul a zcela dole je umístěna interní anténa 60 GHz. V pravé části nalezneme Wi-Fi čipsety pro frekvence 5 GHz a 2,4 GHz.



Foto: Smallnetbuilder.com Pohled na základní desku bez heatsinku.

Co vás čeká příště…

V druhé části článku se budeme podrobně věnovat audiovizuální službě Xfinity TV, videoplatformě X1 se zabudovanou Ultra HD aplikací pro Netflix nebo YouTube a také nabídce možností pro chytré domácnosti, poskytované pod značkou Xfinity Home.