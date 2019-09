 »  Jak vyřešit 6 nejčastějších SEO chyb českých e-shopů

Mýtů o SEO se šíří mnohem víc. Ověřujte si, co říkají dodavatelé, se kterými nemáte zkušenosti. Pokud vám někdo bude tvrdit něco jiného, patrně SEO příliš nerozumí – nebo ano, ale chce vás nachytat. Pokud si nejste jistí, nebojte se se zeptat zdarma odborníků nebo prostě na ověření použijte Google.

Pokud si chcete být jisti, že váš web cílí na správná klíčová slova, nic mu nechybí a ani nepřebývá, potřebujete analýzu klíčových slov. Ta krom běžných věcí, jako jsou klíčová slova, hledanost, konkurence, relevance a důležitost, musí obsahovat i vstupní stránky pro dané klíčové slovo na webu.

Díky tomu zjistíte, na které dotazy se již umisťujete, na které je třeba optimalizovat a které vám zcela chybí. Jakmile zjistíte tento stav, pomoc je již nasnadě: neexistující stránky vytvořit a ty, které nefungují, po obsahové stránce vyladit tak, aby fungovaly lépe. Pořád to nefunguje? Nevadí, zkuste to jinak. Testujte, testuje, testujte.

Můžeme si říkat, jak je ten obsahový marketing super, jak si kdo vyhraje se vstupní stránkou a jak božské odkazy získáme. Stejně vždycky skončíme u toho, že bez toho, aby stránky byly správně zaindexovány, jsou všechny tyhle sexy věci zcela k ničemu. Když zjistíte, že indexace probíhá špatně, potřebujete to nějak vyřešit.

Prvním krokem by mělo být ověření, které URL na vašem e-shopu jsou zaindexované a které ne. Nejlepší nástroj pro zjištění indexace je Marketing Miner a jeho URL miner s minery Fulltext URL Checker a URL indexability. První z nich vám zjistí, zda je URL indexována na obou vyhledávačích a zda se v SERPu objevuje testovaná URL, nebo nějaká její kanonická verze. URL indexability vám prozradí, zda URL vůbec může být indexovaná, a pokud ne, jaké překážky tomu brání. Ještě před testem doporučuji z testu vyřadit všechny možné UTM a jiné trackovací parametry, které vám jsou známé, abyste v Marketing Mineru neutratili majlant. :) Pro střední e-shop se totiž můžete dostat na cca 100 000 URL pro kontrolu. Nastavení URL mineru by tedy vypadalo takto:

Výstup pak může vypadat takto:

To samé můžeme vidět v Excelu:

Pro ty, kteří nejsou s tímto reportem seznámeni, trochu objasnění jednotlivých sloupečků:

Když víte, které URL jsou indexované a které ne, můžete přejít k vyhodnocení. Stačí si výsledky rozdělit podle pravděpodobných příčin a začít je ověřovat a napravovat:

Samozřejmě, největší část práce teprve přijde. Musíme upravit obsah a interní prolinkování a opravit technické problémy. Ale základ, že víme, kde jsou problémy a jakého typu, je nyní za námi.

Nejčastějším problémem v indexaci, se kterým se setkávám, je problém ve filtraci.

Nastavení filtrace není jen o technickém nastavení, souvisí i se strategickými rozhodnutími a musíme se vyvarovat několika pastí. Začneme ale tou strategií.

První past je nechat SEO filtraci na celou šíři filtrace. Kombinací všech hodnot všech filtrů totiž vygenerujete statisíce, možná i milióny stránek, které vám rozmělní přelévání link-juice a totálně vybijí crawl-budget. Většina takových stránek ani nebude hledaná. Takže tohle nedělejte.

Nejdříve si z analýzy klíčových slov vyfiltrujte kombinace, které jsou ve vašem oboru hledané. To budou kombinace filtrů, které připravíte pro průchodnost vyhledávačů. Označuji takové kombinace Důležité filtry.

Ostatní kombinace naopak pro vyhledávače zakážete – ideálně rovnou v robots.txt pomocí pokynu /disallow (mrkněte na příklad na Heurece). Kvůli crawl budgetu nedoporučuji noindex , canonical ani v podstatě nefunkční nofollow . Ideální je proto pro tyto nedůležité kombinace vystavět URL tak, aby jste ji jako vzor mohli snadno zakázat. Označuji je jako Nedůležité filtry.

Krom nedůležitých filtrů také zakazuji kombinace více než 3 parametrů (lidé je ve vyhledávačích nezadávají) a také vícevýběry (multivýběry) – tzn. když je vybráno více hodnot v jednom filtru:

Jak už jsme si řekli, vyhledávače neumí klikat na položky formuláře (checkboxy, radiobuttony, roletky aj.) a moc neumí s JavaScriptem. Také víme, že vyhledávač často nachází nové stránky tak, že najde ve zdrojovém kódu URL. Což znamená, že ve zdrojovém kódu musí být ideálně odkazy ( <a href=„URL“ >) na stránky tvořené filtrací, které musíte vidět ve zdrojovém kódu i při vypnutém JavaScriptu. Jako to má například Heureka:

Díky tomuto řešení u každého filtru může vyhledávač navštívit každou URL důležitého filtru, vyjma těch nedůležitých, které jsme vyřadili z procházení v robots.txt.

Základem je netvořit URL dle hierarchické struktury zboží na e-shopu, tedy ne kategorie jako /bile-zbozi/lednicky/dvoudverove, ale spíše jen poslední kategorie v cestě /dvoudverove-lednicky/. Jak budete tvořit URL filtrů, je v zásadě jedno, já doporučuju filtry jednoznačně odlišit. Např. /lednicky/_bosch_americke (podtržítko identifikuje filtry, ale je jedno, jaký znak tam dáte).

Pozor na duplicity. Musíte ošetřit, abyste neměli URL jako /lednicky/_bosch_americke a zároveň /lednicky/_americke_bosch. Řešením je si vybrat jednu hlavní verzi a všechny další na ni přesměrovávat.

Pokud potřebujete zkombinovat filtry důležité a nedůležité do jedné URL, typicky ledničky Bosch a hloubka lednice, nedoporučuji již používat mřížku /lednicky/_bosch#hloubka-60, protože se může stát, že URL za mřížkou bude Google renderovat a všechny vám zaindexuje. Případovka k tomuto případu zde.

Lepší je použít nějaký unikátní parametr a ten v robots.txt zakázat. Například /lednicky/_bosch?nf=hloubka-60.

Nyní máme filtry přístupné pro vyhledávače. Co musíme udělat, aby stránky nabíraly nějaké smysluplné hodnocení?

TL;DR tedy zní:

Duplicita je u e-shopů častý problém. Různá CMS generují tuny URL a parametrů, o kterých samotní majitelé e-shopů a někdy ani vývojáři nemají tušení. Proto je třeba duplicity řešit. Nejčastěji pomocí kanonizace nebo přesměrování.

Google i Seznam vyjádřili, které kombinace v URL jsou pro ně duplicity a které ne a co je třeba přesměrovávat. Překvapením je, že Google je mnohem striktnější a Seznam zase benevolentnější. Tedy ve stručnosti:

Oba dva vyhledávače mají docela dobré návody na svých stránkách. Přečtěte si pořádně doporučení od Seznamu i od Googlu.

Do HTML hlavičky <head>...</head> vložte tag link s parametrem canonical, kdy jeho hodnotou (odkazem href) bude originální stránka, tedy ta URL, kterou chcete zobrazit ve vyhledávačích. Například na https://www.mall.cz/tablety?o=price je nastavená kanonizace na https://www.mall.cz/tablety pomocí zápisu: <link rel=„canonical“ href=„https://www.mall.cz/tablety“>

Google podporuje i označení kanonizace v HTTP hlavičce, což Seznam nepodporuje. Je to dobré pro kanonizaci například PDF. Stačí do HTTP hlavičky dát:

Link: <https://www.mall.cz/tablety>; rel=„canonical“

Opět podporuje jen Google. Stačí do .htaccesu přidat:

<Files „seo-guide.pdf“>

Header add Link „< https://www.mall.cz/tablety >; rel=“canonical„“

</Files>

V HTTP hlavičce se to opět objeví jako:

Link: < https://www.mall.cz/tablety >; rel=„canonical“

Jak už bylo řečeno, primárně pro označení přesné duplicity nebo pro velmi, velmi podobné stránky. Také, a to je rozdíl oproti přesměrování, duplicitní stránka je stále přístupná uživatelům nebo jiným zařízením, která nejsou vyhledávače (vyhledávačům teda také, ale v SERPu ji nenajdete). Toto jsou typické scénáře, kdy kanonizaci použít:

Kanonizace nepomůže, pokud řešíte a optimalizujete crawl budget. Aby vyhledávač zjistil, že je na URL kanonizace, musí stránku navštívit a stáhnout a tím „užere“ část crawl budgetu. Pokud chcete řešit crawl budget, použijte přesměrování.

Při každé změně URL, řešení duplicity, nepovedeném redesignu nebo přesunu webu správný konzultant a vývojář řeší přesměrování.

Kdy používat 301?

Když to dává smysl. Zamyslete se nad tím, co 301 symbolizuje. Trvalé přesměrování. To znamená, že 301 dává smysl nejčastěji v těchto případech:

Měním URL například z /index.php?page=365 na /lednicky/. Obě URL zobrazují jednu stránku.

Řeším duplicitu například přesměrování z http://bloxxter.cz na http://www.bloxxter.cz.

Přesouvám web například z http://bloxxter.info na http://www.pavelungr.cz/blog.

Ruším stránku X a vytvářím stránku Y, která sice není zcela totožná, ale je obsahově velice blízká stránce X. Tedy stránka X i Y jsou odpovědí na stejnou otázku.

Obecně řečeno, v každém přesměrování 1:1, pokud nová stránka, na kterou přesměrovávám, je obsahově stejná nebo velmi podobná původní stránce. Kdy to naopak smysl nedává:

Koupím si doménu s vysokým rankem a přesměruji na svůj web.

Ruším URL/kategorii/sekci a přesměrovávám ji na úvodní stránku.

Všechny neexistující URL – chybové stránky 404 přesměrovávám na úvodní stránku.

Smazaná stránka nemá vhodnou alternativu.

Závěr

V tomto krátkém seriálu jsme si popsali nejčastější chyby, nástroje které vám pomohou, i naťukli řešení. Rozhodně nejde o komplexní seznam a ani komplexní řešení všech SEO problémů. Nicméně doufám, že to pro vás bylo malým otevřením oken do magického světa SEO. Do světa kreativity, flexibility, projektového řízení i tvrdě technických postupů. Pokud vás to chytlo, stavte se někdy za námi. Zájemci o SEO se scházejí každý měsíc na akci SEOloger. Nebo mi napište, budu se těšit a hodně štěstí nejen v SEO!