 »  Jaké jsou trendy, příležitosti i hrozby mobilní inzerce? Zjistíte na Mobile Internet Forum

Server Lupa.cz ve spolupráci s TUESDAY Business Network pořádají 10. ročník konference Mobile Internet Forum. A kdo jiný by se mohl chopit moderace než náš šéfredaktor David Slížek, který se letos na obsahu konference přímo podílel. Pojďme se v krátkosti podívat na to, co si pro nás organizátoři připravili.

Celodenní konferenci otevře úvodním vystoupením Kateřina Hrubešová ze Sdružení pro internetový rozvoj v České republice. Na mobilní internet se podívá pohledem NetMonitoru. Prozradí vám, jaké jsou trendy, příležitosti i hrozby mobilní inzerce.

Kdy se objeví další generace mobilních sítí? A co od ní můžeme očekávat? To je téma, kterému se bude věnovat Patrick Zandl z CZ.NIC. Jan Pém z KPMG ČR vám na případové studii ukáže, jak využít Wi-Fi data pro plánování otevíracích hodin, odhad celkových tržeb nebo složení produktového portfolia.

O souboji mezi mobilním webem a aplikacemi bude mluvit Michal Vašíček z Mozilla.cz. Poví vám, kam kráčí mobilní web a jestli ho nahradí aplikace. Jakub Slavík z T-Mobile bude mluvit o Embedded SIM. Dozvíte se, jaké kroky musí podniknout operátoři, aby mohla eSIM ožít, a co pro to bude muset udělat zákazník.

Český rozhlas inovuje a v dubnu 2017 spustil zpravodajský web iRozhlas.cz. Jak jim funguje na mobilu? O to se s vámi podělí tamní projektový manažer Jiří Špaček. Dušan Šimonovič se zaměří na data o cross-device a cílení na zájmy v reklamním prostoru Seznam.cz. Protože data jsou základem úspěšné kampaně.

Úterní konference nebude jen pastvou pro vaše zápisníky a poznámkové bloky. Na své si přijdou i chuťové pohárky. Coffee breaky s vynikajícím občerstvením v průběhu dne navíc vybízejí také k navazování nových obchodních kontaktů a osobnějšímu sdílení témat, která vás zajímají nebo aktuálně řešíte. Podívejte se na kompletní sestavu řečníků, které na konferenci potkáte, a zavítejte 31. října do MSD/Five v Praze. My tam určitě budeme.

Organizátory konference jsou TUESDAY Business Network a Lupa.cz. Partnery akce jsou eMan, KPMG Česká republika, s. r. o., Seznam.cz a T-Mobile Czech Republic. Produkčně akci zajišťuje vydavatelství Internet Info a mediálně ji podporují Dotekomanie.cz, mobilenet.cz, SMARTmania.cz a Tyinternety.cz.