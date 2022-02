Jakub Krajčovič (Sandberg): České hostingy byly fragmentované. Můžeme je spojit a prodat

V Česku začíná být čím dál více slyšet o slovenském investičním fondu Sandberg Capital, kterou založil bývalý partner J&T Martin Fedor. Sandberg drží podíl 73 procent v brněnském IT holdingu Solitea s tržbami 2,5 miliardy korun. Další investice zamířily do startupu Daktela, cloudové firmy Revolgy a outsourcingové dvojky Titans freelancers a Bridgewater. Významnou akcí je konsolidace českých a slovenských hostingů pod značkou Webglobe.

Sandberg skrze Webglobe v Česku investoval kolem 200 milionů korun a jak v dřívějším rozhovoru pro Lupu uvedl šéf Webglobe Igor Strečko, v plánu jsou další nákupy. Investiční manažer Sandbergu Jakub Krajčovič navazuje s dalšími informacemi.

Jaké je pozadí Sandbergu?

Zakladatelé fondu dříve působili v J&T a koncem roku 2014 se osamostatnili. Vznikl první fond, jehož majoritním investorem byla J&T. Postupně se přidali další lidé. Historicky jsme primárně investovali do technologií, IT, telekomunikací, vzdělávání a zemědělství. Nedávno jsme spustili druhý fond, jednou z prvních investic v rámci něj je česká firma Daktela. Plánem je, že přibližně dvě třetiny z tohoto fondu půjdou do technologií. Podobné to bylo i v případě prvního fondu.

Jak velké investice děláte?

Jsou to částky 200 až 500 milionů korun. Když jsme si dělali strategii, zjistili jsme, že v Česku je scéna kolem rizikového investování velmi dobře rozvinutá a existuje poměrně silné konkurenční prostředí. My se tedy profilujeme jako partner pro podnikatele, kteří už mají zaběhnutou firmu, ale mají ambice ji posunout dál. Jsme tu, když si chcete zahrát větší hru. V rámci aktuálního fondu plánujeme udělat asi sedm investic. Dvě jsou hotové.

Ve vašem druhém fondu máte k dispozici 130 milionů eur, mimo jiné od Tatra Banky, Slovenské spořitelny nebo Evropského investičního fondu. V předchozím fondu to bylo 250 milionů eur. Jaké jsou prozatím vaše výsledky?

Z prvního fondu jsme prodali operátora Swan. U tohoto fondu bylo očekávání investorů, že výnos bude kolem dvaceti procent ročně, a u Swanu jsme to překonali (poloviční podíl ve Swanu od Sandbergu získal DanubiaTel, odhadovaná cena je přes 200 milionů eur – poznámka redakce). U druhého fondu očekáváme roční výnos 25 procent v rámci investičního horizontu pět až sedm let. Investiční horizont nemusí být dogma a je to o dohodě s investory. Když nějaká firma bude potřebovat více času, můžeme se domluvit.

V technologiích vás zajímají jaké typy firem?

Máme rádi esenciální služby a produkty. Může to být infrastruktura, účetnictví, ERP, přítomnost na internetu nebo cloud a podobně.



Do firem často vstupujete jako investor a nekupujete je celé. Co za tím stojí?

Jde nám o partnerství. Když mají obě strany ve firmě peníze, sladí to očekávání a společný postup. Tento přístup nám vyhovuje a dokážeme ho kombinovat. Příkladem je hosting. Začali jsme koupí 75procentního podílu ve slovenském hostingu Webglobe. Igor Strečko nadále firmu řídí a teď s naší podporou začal hrát větší hru. Webglobe následně začal kupovat další hostingy. Někteří majitelé prodali Webglobu firmu celou a odešli, jiní chtějí být nadále součástí budování větší firmy. Jeden z bývalých majitelů například ve Webglobe vede integrace.

Proč jste se rozhodli pro konsolidaci česko-slovenských hostingů?

Viděli jsme značnou fragmentaci. Řada hostingů jsou malé firmy, téměř všechny jsou vlastněné původními majiteli a odvětví se pohybovalo takovým svým tempem. To jsou dobré prvky, které investor hledá v odvětví, jež se dá přes strategii „buy and build“ konsolidovat.

Začali jsme vstupem do Webglobe, a to hlavně kvůli technologické platformě. Druhým důvodem bylo to, že tato firma už v sobě měla historii a kulturu akvizicí a integrací. Vsadili jsme na Igora Strečka s tím, že umí mluvit řečí webhosterů. Když si s nimi v rámci regionálního trhu sedne a řekne jim o naší společné vizí, uvěří mu, protože to bude autentické.

Žijeme ve vlně konsolidace technologických firem. Z části je to dané tím, že mnohé z nich vznikly patnáct dvacet let nazpět a majitelé jsou připraveni k prodeji. Je to vidět i mimo hosting, například Thein konsoliduje kyberbezpečnostní a další IT společnosti.

Konsolidace probíhá také v Evropě. Když zůstaneme u hostingů, aktivní jsou R22, Team Blue, DHH, United Internet nebo GoDaddy.

Vy chcete hrát konsolidační roli v našem regionu a vytvořit zdejšího silného hráče?

Lokálním podnikatelům chceme nabídnout lokální alternativu. Jsme investor, který dokáže poskytnout stejnou míru profesionality jako jakýkoliv zahraniční hráč, a navíc s přidanou hodnotou v tom, že rozumíme kulturnímu pozadí. Hodně jsme například s našimi právníky a poradci pracovali na tom, abychom akviziční proces nastavili tak, aby byl takový stravitelnější. Uvědomujeme si, že se vždy při koupi firmy objeví nějací kostlivci ve skříni a chápeme, že některé majitele děsí due diligence a další procesy.



Až zdejší konsolidaci dokončíte a uplyne zmiňovaný investiční horizont, budete chtít Webglobe prodat někomu ze zahraničních hráčů?

Je to jedna ze strategií. Jakmile dosáhneme nějaké velikosti, začne to být pro zahraniční hráče zajímavé. Může to pro ně být i určité doplnění volného místa na mapě. Jinak jsme uvažovali i o vstupu na burzu, ale tyto věci jsou ještě daleko a máme před sebou hodně práce. Bude se to vyvíjet v čase.

Budete v Česku dál nakupovat?

Chystáme se růst i skrze další akvizice. V průběhu letošního roku budeme doplňovat produktové portfolio. S Webglobe jsme začali na ročních tržbách 1,8 milionu eur a za něco málo přes dva roky jsme se dostali na 8,3 milionu eur. Letos míříme na asi deset milionů. Je reálné se dostat na patnáct až dvacet milionů eur. Webglobe vzniká akvizičně a má široké portfolio. Věříme, že bude možné růst i díky propojování těchto služeb.

Nedávno jste také koupili tři hostingy v Srbsku. Proč jste si vybrali tento trh? Je to tam podobně fragmentované jako v Česku?

Srbský trh je v ranějším stádiu vývoje než český trh a pozorujeme tam dvojciferné růsty, kterých chce být Webglobe součástí. Podobné je to s fragmentací. Řada webhostingových firem je v rukou původních majitelů, tyto firmy jsou menší a úroveň jejich technologické a produktové sofistikovanosti se velmi liší. Naší hypotézou je to, že na srbský trh umíme přinést lepší zákaznický zážitek, a to díky naší hostingové technologii a produktovému portfoliu.

Zajímáte se o další trhy?

Obecně se zajímáme o západní Balkán. Dává nám smysl jako další jazykově-kulturní klastr, v rámci kterého bychom mohli realizovat naši „buy and build“ strategii.

Je dnes v hostingu konsolidace do většího hráče nutná? Aby šlo držet marže, dělat vývoj, konkurovat velkým jménům?

Je to jeden z hlavních důvodů, proč se konsolidace v hostingu děje. Deset a více let zpátky zákazníci potřebovali být online. Teď online jsou a chtějí být v online světě úspěšní. Potřebují prodávat, komunikovat s klienty a tak dále. K tomu je třeba neustálá inovace, nové služby a produkty. To klade nároky na finanční zdroje a také na lidské kapacity. Webhosting by se dal popsat takto: jsou v něm náklady příštích období a výnosy příštích období a vše ostatní jsou lidé. Menší firmy jsou omezené tím, jaké mohou dát výplaty a tak dále. Škálou tohle dokážeme odstranit a zároveň lidem nabídnout uplatnění na větších projektech a rozvíjení se.

Investovali jste také do české cloudové firmy Revolgy. Budete chtít v cloudu rovněž posilovat?

Když jsem žil v Austrálii, viděl jsem vlnu „cloudifikace“ ekonomiky, která odstartovala kolem roku 2011. Tehdy do toho Amazon s AWS naplno šlápnul. Nakonec se ukázalo, že vedle těchto gigantů mohou žít i lokální hráči. U nás je vlna cloudu opožděná, ale například na růstu Revolgy vidíme, že je zde. Situace se vyvine podobně jako ve světě. Za nás je dobré nad tím poskytovat integrační a další služby a Revolgy je zde na správném místě.