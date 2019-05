 »  Jakub Nešetřil: Česko.Digital je moje nová životní etapa, přes IT chceme pomoci společnosti

Jakub Nešetřil v roce 2017 prodal svůj technologický startup Apiary do rukou obra Oracle, kde následně působil jako viceprezident produktového vývoje. Dnes ale oficiálně po několika měsících příprav začíná novou etapu života a spouští projekt nazvaný Česko. Digital. Ten chce pomocí technologií pomoci v rozvoji státu i společnosti.

Nešetřil se do projektu pouští na plný úvazek a neziskovou organizaci hodlá i financovat. Do správní rady přizval Michala Bláhu z Hlídače státu, Ditu Přikrylovou z Czechitas a Roberta Basche z Nadace OSF. V rozhovoru pro Lupu pak popisuje, jak přesně má nová organizace fungovat, co bude dělat a co vůbec stálo za tím něco takového rozjet.

Jednu ze svých posledních přednášek jsi pojmenoval „Máte na víc, než si myslíte“ a apeloval jsi na programátory a lidi kolem IT, že díky své síle mohou měnit hodně věcí kolem sebe. Jaké procesy tě přivedly k tomu, že jsi začal takto přemýšlet?

Myslím, že byly dva. Uvědomění toho, jak moc jsou technologie silné a jak moc mohou měnit společnost, jsem si přivezl ze Silicon Valley. Tam to není věc, o které by kdokoliv pochyboval. Jediné, co si možná moc neuvědomují, je to, zda svět mění k lepšímu, či nikoliv. Ale to, že svět mění, je bez diskuse. Druhým impulsem bylo to, když jsem prodal Apiary do Oraclu a začal jsem přemýšlet, co má být můj další krok. Začal jsem řešit, jakým způsobem něco vrátit společnosti. Měl jsem v životě velké štěstí a nyní mohu pomoci ostatním.

Spojilo se mi, že technologie mají něco, čemu se v byznysu říká výborné ROI (return of investment, návratnost investic – poznámka redakce). Poměr vynaloženého úsilí a dosažených výsledků je výborný. Nikoho nepřekvapí, že většina startupů je technologických. Počáteční investice jsou velice malé a zároveň se dá vybudovat světová firma, která změní celou oblast průmyslu. Tohle umí technologie, ovšem toto poznání už se moc neposouvá do správy věcí veřejných, neziskových organizací nebo pomáhání lidem.

Když jsem si říkal, jak pomoci společnosti, hledal jsem organizaci, která se snaží inovovat pomocí technologií. Zjišťoval jsem ovšem, že prakticky neexistují, nebo že s touto oblastí samy mají problém. Zároveň jsem měl pocit, že IT komunita vlastně chce pomáhat a dávat něco společnosti a že nejsem jediný, kdo má pocit, že by měl co nabídnout. Jako správný zakladatel startupu jsem si tedy řekl, že si otestuji trh a validuji myšlenku. Vypustil jsem balónek a čekal na reakci. Ta byla naprosto jednoznačná a potvrdila mi, že zájem dalších lidí tady je.

Pak jsem začal řešit druhou stránku věci, a sice to, že když už člověk chce pomoci, tak vlastně není do čeho píchnout. Začal jsem vyhledávat partnery mezi neziskovými organizacemi a hledat subjekty, které jsou už dnes technologicky schopné a jsou dobrým partnerem, nebo organizace, které by něco chtěly dělat, ale nemají zdroje a lidi. Tradiční problém je ten, že když řekneš neziskové organizaci, ať si představí, že mají neomezený počet IT zdrojů, a co by s tím šlo dělat, tak ti řeknou, ať jim uděláš lepší web. Podle citátu Henryho Forda, že zákazníci chtěli rychlejšího koně. Velká část problému je pracovat s těmito organizacemi na představivosti a inkubaci řešení problémů pomocí technologií. To je dnes velká část toho, co dělám.

Takže jsme se dostali k tomu, že rozjíždíš organizaci Česko.Digital. O co přesně jde?

Je to most, který propojuje IT komunitu se státní správou a nevládními organizacemi, které mají veřejně prospěšné projekty. Pomáhá organizacím ony projekty popsat, zdokumentovat a inkubovat tak, aby libovolný programátor v Česku, když bude mít zrovna čas, si mohl sednout za počítač a psát aplikaci a poslat zpátky kód. Aby nemusel někam telefonovat, řešit věci a měl prostě vše ready-to-go na GitHubu a podobně – tak, jak fungují open source projekty všude na světě.

Když jsem si otestoval, že zájem v komunitě je, tak jsem letos v únoru sestavil malou skupinku lidí a řekl jsem si, že než představovat vizi a myšlenky bez reálné práce za sebou, nejdříve začneme pracovat a poté uděláme právní formu, web, oznámení a tak dále. Dnes máme komunitu čtyřiceti lidí, kteří pracují už od února, a máme za sebou například žádosti o voličské průkazy, které jsme dělali pro Hlídač státu. Použilo je už asi deset tisíc lidí. Dělá na tom pár lidí a je to důkaz toho, že můžeme být efektivní.