 »  Jan Chmelík (CzechInvest): O Česko je velký zájem, máme šikovné lidi

Jan Chmelík v současné době vede zastoupení státní agentury CzechInvest na východním pobřeží Spojených států. Primárně se snaží do Česka dostávat americké investory včetně velkých technologických firem, opět se ale více rozjíždí i podpora našich startupů na severoamerickém trhu.

Zrovna když jsme na v New Yorku dělali rozhovor, v rámci programu CzechDemo do města dorazilo několik českých startupů na konferenci TechCrunch Disrupt. CzechInvest také znovu spustí program CzechAccelerator, v jehož rámci chce českým podnikům vedle Silicon Valley více zpřístupnit právě New York, z něhož se rychle stává silný technologický hub.

Takže CzechAccelerator se vrací. Jak bude vypadat?

Je to projekt, na kterém pracujeme a počítáme s ním. Do konce letošního prvního pololetí chceme zahájit výběr dodavatele služeb. Na přelomu roku se program znovu rozběhne ve čtyřech lokalitách. Za východní pobřeží Spojených států to bude New York, dojde ke stěhování z Bostonu. New York jsme vyhodnotili jako lepší místo pro to, co české startupy chtějí. Na západním pobřeží zůstává Silicon Valley a San Francisco. Fungovat bude nadále i Singapur, který byl dříve velice populární a slouží jako vstup na asijské trhy. Novou lokalitou bude Londýn. Ukončujeme Izrael a Švýcarsko. Na přesných podrobnostech se ještě pracuje. Vyhodnotili jsme si minulý běh CzechAcceleratoru a chceme, aby nové období bylo ještě efektivnější. Jsme spokojení i s tím, jak to bylo v minulosti, protože jsme akcelerovali více společností, než jsme plánovali.

Nelze říci, že by New York byl mezi českými startupy doposud nějak zásadně populární. Nyní říkáte, že odpovídá tomu, co hledají. Co tedy přesně hledají?

Boston je určitě skvělá lokalita, nicméně je tam stále velký důraz na life sciences, je to hodně o medicíně a podobně. New York je více univerzální. Česko neprodukuje takové množství startupů, abychom mohli říci, že máme dostatečně velkou část specializovanou jenom na jednu oblast. New York nabízí unikátní výchozí pozici, odkud se mohou podle specializace rozjet dál. V New Yorku je také obrovské množství kapitálu a ten je tam rovněž univerzálnější než v Bostonu.



Co by mě jako technologickou firmu mělo zajímat na New Yorku, když můžu jít přímo do Silicon Valley?

Je otázka, co jste za typ technologické firmy. Otázkou také je, zda Silicon Valley je skutečně ta Mekka, kde nutně musíte být. Je tam obrovská konkurence, všichni tam chtějí. Stejně tak je ve Valley poměrně úzká specializace, i když se to nemusí zdát. Jsou tam investoři, kteří hledají specifické věci, a tomu odpovídá i složení firem. New York je více univerzální a lze využívat zázemí toho, co město dělá. Jsou zde silné oblasti v life style, fintechu, velkých bank, právních společností, reklamního byznysu. Ti všichni neustále hledají, jak digitalizovat. Silicon Valley je spíše IT, software.

Když mluvíte o fintech či reklamním byznysu v New Yorku, CzechInvest má otevřená vrátka do reklamních společností na Madison Avenue nebo k bankám na Wall Street? A dokáže k nim české startupy dostat?

Nějakou skupinu kontaktů máme a snažíme se firmám pomáhat. Hlavní důvod existence kanceláře CzechInvestu v New Yorku nadále zůstává příliv nových investic do Česka – stále hlavně lákáme nové zahraniční investory. Spolupracujeme s dalšími českými subjekty, které na východním pobřeží jsou. Snažíme se kumulovat naše zdroje dohromady. Jednou z posledních aktivit, které jsme spustili teď v rámci cesty českých startupů na TechCrunch Disrupt v New Yorku, je spolupráce s evropskou technologickou komunitou tady ve městě. Vychází to z iniciativy German Accelerator a SparkLabs. Tam jsou v podstatě všechny země Evropské unie a výhodou je, že dokážeme dostat na jedno místo co nejširší skupinu lidí a subjektů. Spojujeme Evropskou unii s New Yorkem, o to je velký zájem. Skrze toto dokážeme startupy dostat před lidi, kteří jim v New Yorku mohou pomoci.

Takže očekáváte, že pro české firmy východní pobřeží více zatraktivníte?

Jak už jsme naznačovali, všichni chtějí do Silicon Valley. Chceme, aby se startupy zamyslely, jestli pro ně neexistuje i jiná cesta, a aby přehodnotili, zda je pro ně Valley skutečně ta destinace, kam jít. Valley není vhodné pro každého.



Jaké budete mít nastaveny ukazatele úspěchu těchto aktivit? Jak se to bude hodnotit?

Hodnotit se to samozřejmě bude. Ale je to jedna z těch věcí, které ještě nastavujeme. Pracujeme s veřejnými prostředky a snažíme se podpořit mladé firmy, aby se dostaly dále a aby to pak mělo dopad na českou ekonomiku. To, že vozíme startupy do Států, má i sekundární přidanou hodnotu. Jako CzechInvest se snažíme lákat investory do Česka a mladé zajímavé společnosti naší zemi dělají skvělé jméno a reference.

Jinak ohledně hodnocení by samozřejmě ideální stav byl, kdyby firmy už během akceleračního programu získaly investora, podařilo se růst dále a podobně. Z předchozího akcelerátoru víme, že ne vždy to tak je. Na druhou stranu jsou firmy, které díky tomu vyrostly. Konkrétní ukazatele nastavuje centrála v Praze a na tom se ještě pracuje.

Jaké české technologie mají na východním pobřeží USA největší jméno a ohlas?

Samozřejmě všichni vědí, že jsme opravdu velice silní v automobilovém průmyslu a s tím souvisejících technologií. V Česku je všechno, od výroby až po výzkum a vývoj jak současných, tak budoucích technologií. Co se málo ví, je Česko velice silné v leteckém průmyslu. Tady ve Státech se to ví a je naše snaha to dále komunikovat. Je to důvod, proč máme v této oblasti v České republice tak velké investice. Jeden z největší amerických investorů u nás je Honeywell, velkou rozšiřující se investicí je GE Aviation. To jsou skutečně hi-tech projekty. Náš silný produkt je také IT, vývoj softwaru. Tam jsme tradičně dobří.

Je pravda, že se v Česku poslední dobou zakládá nemalé množství softwarových vývojových center. Je to kvůli stále levné pracovní síle, nebo jde o plnohodnotná centra, kde mají zdejší lidé i vliv na to, jak produkt bude vypadat a co se bude dělat?

Nejde to zobecnit, existují oba případy. Všichni víme, že mzdové náklady jsou v Česku nižší než třeba v Německu. Každý chce mít co nejlepší náklady. Na druhou stranu ale softwarové firmy potřebují kvalitu a potřebují něco navíc. Vývoj softwaru nelze svěřit každému. To, že někdo umístí takový vývoj do České republiky, už nám dává poměrně dobrou zpětnou vazbu, co jsme schopní na trh dodat. Jsou u nás oba zmiňované případy vývoje a v obou případech jde o sofistikované záležitosti. Jsou země, kam by něco takového nešlo umístit, i kdyby tam v uvozovkách byli vývojáři zadarmo. Nižší náklady jsou určitým benefitem, otázkou však je, jak velkou prioritu tomu investoři dávají.

Máte teď na východním pobřeží rozjeté nějaké nové velké technologické investice, které přijdou do Česka?

Jednáme s celou řadou společností a stále o Česko ze strany amerických investorů je značný zájem. I v době, která je velice turbulentní. Jednáme o projektech v IT i dalších oblastech. Ale zklamu vás, probíhající jednání zatím nemohu komentovat. Zájem ale určitě trvá. A není to pouze zájem investorů, kteří u nás ještě nejsou, ale už stávající společnosti se chtějí u nás dále rozšiřovat. To nás velice těší. Rozšiřují stávající týmy a také přidávají další a další činnosti. Většinou ještě sofistikovanější, než jaké u nás měly doposud.



Nemají investoři obavy z dalšího politického vývoje? A jak se dívají na celý náš region, když se v Polsku a Maďarsku v některých ohledech poněkud utahují šrouby? Je pro ně Česko díky tomu více atraktivní?

Situaci v regionu sledujeme. Naši sousedi na všechny strany jsou země, mezi kterými se investoři rozhodují, když se na oblast dívají. Sledujeme vývoj investičního prostředí v dalších zemích a snažíme se na to reagovat. Aktivity jsou regulované zákonem o investičních pobídkách. Určitě jsme si vědomi toho, že politické prostředí je důležité a že to američtí investoři sledují. Jak doma, tak vůči vztahům k Evropské unii a podobně. Politická stabilita je velice důležitou součástí. Nezaznamenali jsme nějaké vážnější výkyvy v souvislosti s tím, co se v politice aktuálně děje.

Z mého průběžného pozorování se zdá, že poměrně dost technologických firem umisťuje svoji centrálu pro region do Varšavy, případně Krakova. Proč tomu tak je a jak to překlopit směrem do Prahy?

Ano, hodně firem má ústředí ve Varšavě pro Visegrádskou čtyřku a region střední a východní Evropy. Na druhou stranu hodně firem má také ústředí v Praze, řada firem také v Budapešti. Dlouhodobě se snažíme Česko propagovat jako celek vhodný pro regionální ústředí. Těžko se to zjednodušuje a těžko se hledá jeden bod, na který by se dalo ukázat, že to je to, podle čeho se investoři rozhodují. Hodně firem se rozhoduje podle velikosti aktuálních obchodů. Polsko je samozřejmě daleko větší trh, takže to může sehrát roli. Ale nemyslím si, že šlo jednoduše říci, že Polsko je místo, kde je nejvíce centrál v regionu.

Jakou v případě technologických firem máme komparativní výhodu?

To už jsme myslím zmiňovali. Ale jde například o systém vzdělávání a systém toho, jak budoucí vývojáře připravujeme na to, co chtějí dělat. O oblast je u nás opravdu enormní zájem. Máme šikovné lidi, to je důvod, proč u nás firmy jsou. Umíme skládat mezinárodní týmy schopné pracovat globálně, to situaci zpestřuje. Jsme tradičně technologická země, vysoce průmyslová – v přepočtu na obyvatele jsme na špici Evropy. Jsme dobří v kybernetické bezpečnosti, umíme vývoj her, roste u nás kreativní průmysl.

Na náš rozhovor do New Yorku jste zrovna přiletěl z Washingtonu, kde se na konferenci prezentuje český nanotechnologický průmysl. Ten o sobě často říká, že je absolutní světová špička. Vnímá to tak i svět?

Nebojím se říci, že v nanotechnologiích patříme mezi světové velmoci. Nejsme jediní, ale jsou technologie jako nanovlákna či mikroskopie, kde jsme skutečně mezi nejlepšími. V řadě oblastí se to o nás ve světě ví a náš cíl je dále toto povědomí podpořit a ukázat, že pokud se v Evropě rozhodujete, kde v oblasti nano působit, Česko je jednoznačná volba.

CzechAccelerator tedy bude ve čtyřech lokalitách. Proč mezi nimi není Čína? Z některých oficiálních státních míst je o ní slyšet hodně… Reálně o ní není mezi firmami zájem?

Nemyslím si, že by o Čínu nebyl zájem. U startupů to každopádně není tak jednoduché. Čína samotná neustále roste a produkuje neuvěřitelné množství firem, produktů, nápadů, technologií. Když jsme dělali průzkum, kam CzechAccelerator rozšiřovat, vybrané čtyři lokality jednoznačně dominovaly. Otázka do budoucna je, kam se budeme rozšiřovat. Nicméně aktuálně je skladba mezi Evropou, Asií a Spojenými státy nastavená optimálně.