 »  Jan Fried (U+): V Americe si konkurujeme s celým světem

Jan Fried několik let zastupoval státní agenturu CzechInvest na východním pobřeží Spojených států. Podílel se tak na investicích firem jako Honeywell, GE Aviation, Amazon, AT&T IBM či NetSuite v Česku. Stál také za projektem CzechAccelerator, který bral české startupy na zkušenou do Ameriky.

Nyní Fried vede americkou pobočku české společnosti U+ (donedávna Usertech). Ta dělá na zakázkovém vývoji a přidaných službách a společně například s STRV či Userbrain je jednou z českých společností, které se takto ve Státech snaží prosazovat.

Rozjeli jste americkou pobočku U+. Jak se jí od startu daří?

Teď se nám daří skvěle. První rok byl trochu drncavý, hledali jsme sami sebe. Aktuálně máme stabilní bázi klientů, rozpracované projekty, několik projektů úspěšně dodaných. Změnili jsme způsob sebeprezentace, zkvalitnili jsme tým.

Jako české softwarové firmě se vám ve Státech poměrně rychle podařilo získat zákazníky. Je to tím, že máš hodně kontaktů díky tvému dřívějšímu působení v CzechInvestu?

Určitě. A také díky tomu, že Honza Beránek (výkonný ředitel U+, poznámka redakce) zde měl předchozí operace. Já měl osobní zkušenosti s vedením akcelerátoru, business developmentem pro několik desítek firem. Měl jsem svoji vlastní síť kontaktů, která byla i nebyla relevantní. Rozuměl jsem tomu, jak tady lidi fungují a jak komunikují, a zhruba jsem věděl, co je potřeba. Tuto teorii jsem zkombinoval s Honzovou praxí. První rok jsme dělali metodou pokus/omyl a konec roku už byl v plusu. To je celkem dobré, být první rok profitabilní. Teď za první část roku už jsme mnohem dále než za celý předchozí rok.

Jak jsi vůbec dospěl k tomu, že opustíš místo v CzechInvestu a budeš řídit americký byznys U+? Už to ve státní sféře nešlo vydržet, nebo přišla kvalitní nabídka?

V CzechInvestu jsem byl sedm let a byla to výborná zkušenost a svého času určitě „dream job“. Zkušenost musela v nějakém bodě skončit, protože pro mě nebylo úplně perspektivní se nadále profilovat jako kariérní úředník. Jsem vděčný za zkušenosti z CzechInvestu. Myslím, že ze všech možností, které jsem po konci kariéry v CzechInvestu měl, byla tato nejzajímavější. Zkusil jsem něco, co mohlo nevyjít. Nebylo to úplně bezpečné a pohodlné, jako jít do nějaké korporace, a zároveň ani tak riskantní, jako začít úplně od začátku s nějakým startupem. U+ má výbornou pozici v Česku, má zkušenosti s dodáváním velkých projektů, má dobré klienty, zároveň dělá vlastní věci. Honza má také přesah přes hranice, to v Česku není zase tak běžné.



Autor: Jan Sedlák Jan Fried, U+

Co se během tvého působení v CzechInvestu na východním pobřeží Spojených států v technologické branži povedlo?

Rozběhli jsme akcelerátor (CzechAccelerator), do něho přišla spousta firem. Ty se nějakým způsobem poučily – ale že by se úplně chytly, to se asi nedá říci. Povedlo se několik velkých investic do České republiky. Takové příklady, jako byl třeba prodej Cognitive Security na západním pobřeží, to jsme tady neměli. A ani vlastně nevím, čím to je. Možná tím, že tady na východě je prostředí jiné a ne tak přívětivé pro firmy jako GoodData a další. Na východě jsme se vždy chtěli zaměřovat na biotechnologie a vědu, ale záhy jsme přišli na to, že je to úplně jiná hra. Funguje se dlouhodoběji, jsou tam větší rizika. Kluci z Olomouce, kteří sem přijeli (Userbrain), ti se zde hodně naučili a přivezli do Česka expertízu a zakázky. A první Engage od Socialbakers se odehrál v Bohemian National Hall za naší podpory.

Šlo by nějak popsat, zda je nějaká – a pokud ano, jaká – česká technologická scéna na východním pobřeží?

Je zde potenciál v bezpečnosti, bankovním sektoru, vládních organizacích, automatizaci obchodních procesů. To v Čechách umíme vyvinout a tady by se to dalo prodat v mnohem větší míře. Problém, který zde ale nakonec každý dříve nebo později má, je to, že to tady není „sluníčkové“. Tady je docela těžké žít a ne každému to za to stojí. Mnoho zajímavých věcí je třeba v Číně, přívětivější lidé zase na západním pobřeží. Českých firem tady moc není a změnit to byla moje motivace.

Jak CzechInvest pokračuje ve zdejších aktivitách?

Vidím kontinuity věcí, které jsme nastavili. Ze začátku bylo těžké mít kancelář v New Yorku a akcelerátor v Bostonu, to jsme přesunuli. Mezitím se také změnila situace v New Yorku. Pět šest let zpátky to zde také nebylo tak startupové jako dnes. Kontakty jsem předal nástupci, kterého jsem vybral (Jan Chmelík), a dnes vidím, že je využívá.

V čem má být New York zajímavý pro technologické firmy? V Bostonu je například MIT, v Pittsburghu se to točí kolem zdravotnických technologií.

Je zde řada snah. Nejzajímavější projekt, který se připravuje už řadu let, je Cornell Tech. To je takové MIT 2.0, které bude do budoucna měnit strukturu toho, jak New York funguje. Pár let zpátky město fungovalo na tradičních vertikálách, dnes se tyto tradiční oblasti mění. My třeba děláme věci v oblasti nemovitostí, fintech. Pokud to takto půjde dál, New York bude o technologiích.

Co tedy U+ vlastně ve Státech dělá?

Jsme produktoví vývojáři a technologický investor a partner, který zajistí vývoj technologie od úplného začátku (průzkum, volby technologií, strategie, design a tak dále). To se pak překlápí do další fáze MVP produktů s tím, že dáváme důraz i na to, aby všemu transparentně porozuměli i lidé, pro které pracujeme. Rozumí trhu a byznysovému problému, ale třeba poprvé staví digitální věc. Děláme s nimi i na procesu.

Takže jdete výrazně nad rámec tradičního body shoppingu.

Absolutně body shopping neděláme, jsme technologický partner. Snažíme se do projektu hodně mluvit. Učíme se o každém trhu. Získáváme také představu, že věci fungují jinak než v Česku. U nás jsme schopní fungovat se Škodou Auto, Home Creditem – to tady zatím asi ne. Učíme se od našich zákazníků, jak tady ten byznys funguje, a my je učíme technologickou část. Dlouhodobě se také snažíme stávat partnery. Na začátku neradi přistupujeme na nějaká majetková propojení, ale v budoucnu bychom rádi. To je naše investiční část. Pomůžeme s celým produktem a jakmile vidíme, že to někam směřuje, jsme schopní rapidně snižovat naše ceny a investovat do projektu náš čas a energii. Do budoucna s tímto máme více strategické plány, s externím financováním a podobně.



Autor: Jan Sedlák Jan Fried, U+

Kryje se vaše činnost s tím, co ve Státech dělají STRV?

Neřekl bych, že se to úplně kryje. Ale to, jak přesně STRV fungují, detailně nevím. Jsme ve stejném oboru, ale většina jejich činnosti je na západním pobřeží. Na trhu se nepotkáváme. Ale asi bychom dokázali totéž.

Veškerý vývoj děláte z Česka?

Ve Státech je to především vztah s klientem, celý proces. Vývoj je v České republice a na větší projekty se lidi snažíme dostávat sem, aby zde byli vidět jako odborníci. V nějakém bodě asi bude dávat smysl mít zde nějakou enklávu lidí. Každopádně se snažíme nebýt „dev shop“ a hodnotu chceme mít v consultingu, strategickém přemýšlení, zacílení na byznys. Tohle jsme pak s vlastními zdroji schopní vyvinout. Ale to není ta hlavní hodnota.

Jste díky tomu, že máte vývoj v Česku, schopní dosáhnout na nižší ceny než americká konkurence, a tím vyhrávat tendry?

Ne. Tohle asi fungovalo před lety. Dnes místní firmy využívají outsourcingu, jsou schopné jít cenami níže. My umíme dát nižší ceny, jsme stále v penetrační fázi a nepřestřelujeme to, ale není důvod chodit moc nízko. V případě outsourcingu jsou rizika, že sice zákazník zaplatí méně, ale nebude to taková kvalita. A rozhodně nedostanou takovou přidanou hodnotu, kterou dáváme my, protože nad tím přemýšlíme jako dlouhodobý partner.

Je tedy možné, že s tím, jak postupně budete růst, se jednou začnete potkávat s firmami typu Deloitte, KPMG a podobně? Ty postupně nakupují různé konzultační firmy na cloud, mobilní aplikace, DevOps a tak dále.

Spíše to vidím tak, že oni kopírují náš model. Dnes tito konzultanti mají své velké sítě zákazníků, kterým dodávají audit, právní služby, účetnictví a tak dále a dnes po nich tito klienti chtějí vědět, jak funguje digitální transformace, jak využívat nové nástroje a jak se ke všemu postavit. Tady ve Státech také spolupracujeme s několika management consulting společnostmi. Ty nás využívají jako své digitální experty. Když vymyslí nějakou strategii, my dodáváme produkty.

Dnes pomalu v podstatě každá oblast přechází na digitalizaci. Je díky tomu na trhu obrovské množství zakázek a není nouze je sehnat?

To bych neřekl. Existuje také velká konkurence, a zvlášť tady ve Státech. Každá firma, která přeroste svůj lokální trh, má ve Státech alespoň nějakého svého obchodníka. Konkurujeme si s celým světem. Potkávám tady vývojáře z Polska, Ukrajiny, Indie, Číny, odevšad. My jsme našli segment se zákazníky, kteří nechtějí mít úplně levné řešení, a tam se pohybujeme.

Šlo by přiblížit nějaké typické projekty, které ve Státech děláte?

Většina projektů je v důvěrném režimu. Hodně se zaměřujeme na front-end, navrhujeme prototypy, optimalizujeme přívětivost pro uživatele a podobně. Mnohdy v pozadí stojí sofistikovanější technologie jako AI a ML. Jedna velká právnická firma například chtěla nový web. Ale s tím je spojené CMS, marketingový kanál, práce s daty, analytické nástroje, CRM a tak dále.



Autor: Jan Sedlák Jan Fried, U+

Rozjeli jste také investiční větev. Co s ní ve Státech budete dělat?

To je otázka do budoucna. Zvažujeme několik různých variant. Když se nám nějaký projekt líbí, chceme v něm mít i kůži a podíl. V Česku jsme pár takových produktů udělali a řešíme, jak to celé nastavit. Je to i nástroj k tomu, jak udržet dlouhodobější zájem lidí, než když udělají zakázku a jdou dál. Je to taková HR politika. Můžeš být manažerem vyvíjeného produktu a do budoucna se stát třeba jeho výkonným ředitelem.

Máte na USA vyčleněné nějaké peníze, které chcete investovat do nových projektů?

Dnes to tak není, ale zvažujeme to. Zatím je to spíše náš čas a energie. Ale registrujeme zájem investorů a do budoucna s tím určitě chceme pracovat.

S jakými ročními růsty ve Státech počítáte?

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme udělali stejné číslo jako za celý předchozí rok. Rádi bychom rostli za letošek čtyřnásobně. Pak se uvidí.

Teď jste otevřeli také pobočku v San Francisku. Co se tam bude dít?

Poptávka klientů se mění. Dost často chtějí i větší technickou expertízu a ta je větší v Silicon Valley než tady v New Yorku. Tady se budete více učit byznys a tam více technologie. A zároveň tam lze cílit na startupy. Je škoda ve Valley nebýt.

Tržby máte zatím větší z Česka?

S ohledem na to, jaké máme v Česku klienty, jsme stále silnější tam. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet letos. Rosteme i doma, asi to bude nějaký balanc.