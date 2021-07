Jan Sadílek (Aukro.cz): Chceme prodávat i auta a reality, líbil by se mi také kamenný obchod

Aukční portál Aukro.cz vede od června bývalý marketingový ředitel Alzy Jan Sadílek. Po svém nástupu ohlásil ambiciózní plán obrat firmy z dnešních zhruba 4 miliard korun zvednout do roku na 20 miliard korun. Dosáhnout toho chce expanzí na další trhy, silnější orientací na starožitnosti a umění i rozšíření nabídky o prémiové zboží.

Aukro ale podle Sadílka nadále zůstane inzertním portálem nabízejícím zejména zboží z druhé ruky. Posun blíže ke klasickému e-shopu podle něj není na stole, protože už v minulosti se portálu podobný krok nevyplatil. A zapracovat chce i na marketingu.

V Alze, která se proslavila zeleným mimozemšťanem, jste řídil marketing. Bude mít Aukro svého „Aukráka“?

Pravděpodobně ne. Aktuálně řeším brandovou strategii a co nejdříve ji chci přetavit v ATL kampaň, abychom měli větší dosah směrem k zákazníkům. V hlavě už máme trochu poskládané, jak to budeme koncipovat, a maskot v tom zatím zahrnut není.

Z marketingového hlediska pro vás musí být Aukro velká změna, přece jen nabídku zde, na rozdíl od e-shopu typu Alza, určují inzerenti. Jak to vnímáte?

Je to poněkud složitější hlavně z toho důvodu, že musím řešit dvě strany. Jsme platforma, nikoliv e-shop, potřebujeme zajímavé nabídky od prodejců, ale zároveň dostatečnou masu kupujících, aby se potkávala nabídka s poptávkou.

Velký rozdíl v rámci marketingu vidím v tom, že v Alze jsem razil princip dělat si všechno interně v rámci firmy. S Aukrem jdu opačnou cestou, protože je menší a nemáme zatím tolik seniorních kolegů.

V blízké době tak budeme dělat výběrové řízení na kreativní a následně produkční agenturu. Na druhou stranu performance část si chci rozhodně udržet in-house. Ukončili jsme spolupráci s agenturami, které nám spravovaly PPC a SEO a problematiku přebíráme do interních rukou.

Od vašeho nástupu do Aukra zanedlouho uplynou dva měsíce. Jaké byly vaše první kroky?

První týden jsem se rozhodl strávit v oddělení zákaznické péče. Každý byznys začíná u zákazníků a já jsem chtěl poznat, jak s nimi pracujeme a jakým způsobem řešíme jejich problémy. Byl to skvělý krok, ve spoustě věcí mi to otevřelo oči. Pochopil jsem, jak specifickou roli zákaznická péče, potažmo celé Aukro hraje vůči zákazníkům. I díky ní je jedním z nejbezpečnějších online tržišť. Máme nastavený dlouhodobý systém kontroly prodávajících i kupujících, navíc dokážeme velmi dobře identifikovat podezřelé nabídky. Bezpečnost je jedna z našich hlavních devíz vůči trhu.

Když jsem si uplynulé období zpětně rekapituloval, zjistil jsem, že jsem první měsíc trávil extrémní množství času nad daty, nad poznáváním zákazníka a hlavně přemýšlením nad tím, kam směřovat. Nyní mám víceméně jasno ohledně toho, kam bych Aukro rád posunul, a už mám v mind mapě načrtnutou strategii, která se může rozpadat do jednotlivých taktických kroků. Musí se nicméně pamatovat na to, že strategie je živý dokument, který je potřeba neustále revidovat, podle toho, jak se Aukro vnitřně mění, jak se mění trh, ale především jak se postupně učíme. Na cestě uděláte spoustu špatných byznysových rozhodnutí a je nesmírně důležité to rozpoznat včas a upravit na základě toho strategii.

Jedno z hlavních počátečních témat pro mě bylo také vnitřní propojení firmy. Aukro má sídlo v Brně, ale máme pobočky ve Zlíně, Benešově a v Praze. Zhruba před rokem proběhly nějaké personální změny a do toho covid. Došlo mi, že mnozí kolegové se nikdy neviděli, neznají se, a dokonce si i vykali, na což jsem vůbec nebyl zvyklý. V půlce června jsme proto všichni vyrazili na dvoudenní teambuilding, jehož jediným účelem bylo, aby se všichni navzájem znali. Aukro má teď zhruba čtyřicet zaměstnanců, opravdu zatím nejde o tak rozsáhlou společnost. To, že se všichni budou znát, pomůže efektivně řídit jednotlivé projekty napříč firmou. Věřím tomu, že společnosti, které jsou transparentní, jsou úspěšnější a rychlejší. Hodně jsem se proto zaměřil na to, aby dobře fungoval tok informací napříč Aukrem.

Co plánujete v nejbližší době?

Náš aktuálně největší IT projekt, který jde shodou okolností zrovna do finále, je kubernetizace. Cílem projektu je převedení současné aplikační infrastruktury do tzv. kubernetes clusterů. Usnadní škálování výkonu aplikační infrastruktury, což je potřeba vzhledem k rostoucí návštěvnosti, ale také vzhledem k rostoucímu počtu vývojových a testovacích prostředí. Jejich nedostatek se v poslední době stával úzkým hrdlem.

Kubernetizace nám také usnadní a výrazně zflexibilní správu jednotlivých prvků architektury, umožní vývojovému týmu jednoduše a rychle experimentovat s novými technologiemi a tam, kde je to vhodné, začít transformovat části aplikace do microservices architektury. Kubernetizace je jedním z klíčových kroků na cestě ke continuous delivery, ke kterému směřujeme. Při continuous delivery budeme nasazovat projekty do produkce tak, jak budou dokončovány, nebude nutné čekat a synchronizovat se v jednotlivých releasech. Aukro je totiž plné velkých i malých příležitostí pro to být lepší a lepší. Kubernetizace a continuous delivery ultimátně zkrátí čas, po který budou muset naši uživatelé na tato zlepšení čekat.

Jsou v plánu ještě nějaké organizační změny ve vedení?

Minulý týden jsem vypsal pozici marketingového ředitele, protože potřebuji doladit marketingovou strategii a pomoct s realizací ATL kampaně. Byl jsem příjemně překvapen, během jednoho dne se přihlásilo 25 kandidátů, a to dobrých, opravdu je z čeho vybírat. V poslední době tak většinu času trávím na pohovorech. Po skončení tohoto procesu ihned vypíšu pozici obchodního ředitele a business development ředitele. Na nábor nových lidí kladu velký důraz a snažím se o zvýšení seniority Aukra.

Nedávno se také proměnila vlastnická struktura Aukra. Skupina Leverage prodala část podílu Pale Fire Capital. Při té příležitosti ale Leverage prohlásila, že hodlá dál podporovat „ambiciózní plány nového managementu“. Jaké jsou ty ambiciózní plány, které máte?

Ultimátní cíl jsem komunikoval hned na začátku. Je to dojít k obratu kolem 20 miliard. Hodně lidem to přijde příliš ambiciózní, ale já tomu věřím, protože vidím obrovské množství příležitostí, které Aukro nabízí pro růst v jednotlivých oblastech. Ty oblasti růstu jsem vymezil čtyři. První je vertikální růst. Bylo by fajn prodávat víc drahého zboží, jako jsou auta nebo reality. Určitě dává velký smysl více šlápnout do dominantních segmentů, tedy sběratelství, starožitnosti a umění, a zaměřit se na prémiovější zboží. Klidně prodáme sbírku mincí za dva miliony korun, ale je to spíš výjimka a můj cíl je, aby to výjimkou nebylo.

Dalším bodem jsou samozřejmě expanzní plány. Slovensko nás čeká ještě letos, potom je na řadě Německo a Rakousko. Zejména právě kvůli našim dominantním kategoriím. Mým snem je, aby starožitník z Hamburku nebo Mnichova dodal bronzovou sošku zájemci do Košic. Jednoduše. Nejde jen o to poskytnout platformu, ale i zajistit logistický proces.

Můžeme hovořit i o růstu do fyzična. Pohrávám si s myšlenkou, jestli nezřídit velký obchod se starožitnictvím, ve kterém bychom vystavovali zboží našich prodejců a zákazníci by se jednoduše mohli na jednom místě fyzicky podívat na mnoho nabídek. Kouzlo by bylo v tom, že by přímo na místě byli znalci, kteří by hodnotu předmětů mohli odborně posoudit. Poslední růst nazývám kanálový a jde především o oprášení brandu Aukra.

Dnes drtivou většinu obratu Aukra tvoří aukce. Hodláte se tohoto modelu držet?

Stoprocentně ano. Aukce tvoří 75 až 80 % transakcí, i když samozřejmě záleží na konkrétní kategorii. Věřím, že aukce je nejspravedlivější určení ceny. Naprosto odráží realitu trhu při dostatečném množství kupujících na jednu nabídku. Určitě se tohoto modelu nechceme vzdávat a bude to hlavní směr do budoucna.

Když jste zmiňoval nárůst obratu na zhruba 20 miliard do roku 2025, tedy pětinásobek současného obratu, půjdete tomu naproti i změnou uživatelských podmínek, např. zvýšením poplatků?

Touto oblastí jsem se upřímně zatím příliš nezabýval. Každopádně si myslím, že struktura poplatků je aktuálně nastavená férově pro obě strany. Provizní model zatím není potřeba měnit. To je můj názor a mohu říct, že letos se v tomto ohledu nic nestane.

A co redesign webu nebo spuštění nových služeb, chystáte nějaké novinky v této oblasti?

Ani to zatím neplánujeme. Chci pouze vylepšit kategorizaci a provést drobné úpravy hlavní stránky. Co chci ale změnit úplně od základů, je mobilní aplikace. Ta opravdu není dobrá. Pravděpodobně půjdeme cestou outsourcingu jejího vývoje, takže se bavíme o technických podmínkách. Kromě toho spouštíme tento týden na přání prodejců volitelnou možnost plovoucího konce aukcí, kdy dojde k prodloužení aukce o deset sekund, pokud byl v posledních deseti vteřinách učiněn příhoz. Mnoho prodejců si stěžovalo, že část kupujících nestihla přihodit včas. Dále integrujeme do doprav přímé napojení na Českou poštu a Zásilkovnu tak, aby bylo jednodušší odeslat zásilku a sledovat její stav.

Jak jste na tom, co se týče zisku?

Řekl bych, že jsme zajímavě ziskoví. Mám velké štěstí, protože kolegové z Aukra a PFC odvedli skvělou práci. Nastoupil jsem tak do Aukra, které je stabilní a na růstové trajektorii. Za ten první půlrok byl růst přes 40 %. Směřujeme tedy k 3,7 miliardy GMV při EBITDA ve vyšších desítkách milionů.

Na trhu použitých věcí je relativně hodně hráčů. Hyperinzerce.cz například nedávno spustila nový portál, pak jsou tu stálice typu Sbazar.cz nebo Bazoš.cz. Jak konkurenci ze strany dalších inzertních webů vnímáte?

Myslím si, že konkurence jde jiným směrem než my, což znamená, že je tu pro všechny mnoho prostoru. Máme jinou strukturu kategorií, jiný monetizační model, ale také jiná pravidla pro bezpečnost a kontroly. U nás tvoří většinu aukce a dominantní jsou kategorie sběratelství, starožitnosti a umění. Tvoří 45 % našeho aktuálního byznysu. Musím říct, že je celkově skvělé, že je v této oblasti tolik subjektů, které pomáhají naplňovat společnou vizi. Je dobré, když věci nekončí v popelnici, ale cirkulují mezi lidmi. Udržitelnost je pro nás klíčovým tématem.

Objeví se Aukro na Heurece?

Komunikujeme s Heurekou, jejíž tým momentálně celou problematiku řeší interně a výsledek zatím neznám. Netýká se to totiž jenom nás. Řeší otázku, zda k sobě na Heureku mají pouštět marketplace nabídky, tedy i prostředníky. Nicméně já bych za to byl rád.

Plánujete Aukro posunout od online bazaru blíž k e-shopu?

Nechci z Aukra dělat další marketplace v řadě. O to, kdo bude velkým českým marketplacem, se utká pravděpodobně Mall, Heureka či Alza. Nebo tu dominanci v budoucnu získá na českém trhu třeba Amazon. Snaha udělat z Aukra e-shop, respektive marketplace, tu již byla a vedla k odlivu zákazníků. Rád bych zůstal C2C tržištěm, ale samozřejmě z dat vím, že již nyní máme mnoho subjektů, pro které jsme hlavním prodejním kanálem. Většina z nich ale nepřesáhne jeden milion korun za rok.

Co ovšem chceme, je pomoci celé české e-commerce s prodejem zboží druhé jakosti. Jedná se o zboží rozbalené, použité či poškozené. S prodejem takových věcí mají e-shopy problém, protože se je zdráhají zařadit do nabídky. Raději volí hromadný odprodej, za který však dostanou třeba jen 10 % nákupní ceny. My ho naopak dokážeme monetizovat velmi dobře, naši zákazníci jsou na zboží druhé jakosti zvyklí. Věřím, že najdeme obrovskou vzájemnou synergii. Příkladem je spolupráce s Alzou, která u nás tento typ zboží již delší dobu úspěšně prodává.

Napadlo vás aukční model aplikovat na nabídku služeb?

Napadlo nás to, nicméně zatím tímto směrem nechceme jít. Letos ani za rok tedy určitě ne.