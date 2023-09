Nový šéf ČT představil svůj tým. Chce výrazně posílit digitální služby

Od 1. října nastoupí do České televize nový generální ředitel Jan Souček. Už při zvolení oznámil, že chce snížit počet manažerů na prvním stupni vedení. Škrty se měly podle jeho dřívějších oznámení týkat asi třetiny nebo pětiny lidí, některé divize například plánoval sloučit.

Na pondělní tiskové konferenci se však ukázalo, že počet manažerů na prvním stupni vedení zůstane stejný.

Klíčoví spolupracovníci Jana Součka od 1. října 2023 budou následující:

„Chceme být otevření, transparentní a spolupracující, zároveň technologicky pokročilí a uznávaní. Nová éra bude znamenat i novou úroveň komunikace mezi vedením, zaměstnanci a odbornou veřejností,“ sdělil Jan Souček.

ČT zamýšlí zlepšit personalizaci a využití uživatelských účtů a posílit digitální platformy jako klíčový kanál pro distribuci obsahu ČT. Souček zdůraznil, že investice do online obsahu budou zvýšeny, do popředí zájmu ČT chce dostat uživatelský komfort a prioritou bude i lepší dostupnost archivního obsahu. „Chceme hledat nové cesty, utvářet trendy a posouvat laťku diváckých očekávání výš. Srdcem naší vlastní tvorby zůstane veřejná služba,“ prohlásil Jan Souček.

Na podzim 2024 nebo na jaře 2025 se vrátí kanál ČT3 v inovované podobě. Kanál se zaměří na diváky ve zralém věku a na jejich aktivní životní styl odpovídající současnosti. Zabývat se bude více i mezigenerační komunikací, mediální, finanční a digitální gramotností.

Tiskovou konferenci Jana Součka jsme sledovali online:

12:12 Tisková konference skončila.

12:07 Milan Fridrich zdůraznil, že na videotékách soukromých stanic jsou teď věci, které České televizi "nevadí", protože jsou stejně v iVysílání. "Identický seznam, který dostala Nova, by měla podle mých informací dostat televize Prima," poznamenal. Zlatý fond prý soukromé stanice nedostanou, takže to nebude mít dopad na atraktivitu a divácký potenciál služeb ČT. Podle Jana Maxy dokonce první zkušenosti naznačují, že se sledovanost věcí v iVysílání po jejich souběžném zpřístupnění na Voyu mírně zvýšila. "Voyo nám vlastně dělá reklamu na náš archiv," dodal.

12:04 Vývoj ve financování České televize může vést k přehodnocování licenčních smluv se soukromými stanicemi, které využívají pořady ČT na svých videoplatformách, připustil Jan Maxa. Prodávání hotových věcí pro videotéky bylo určitým řešením v situaci podfinancování ČT.

12:01 Jan Souček si neumí představit hlubokou spolupráci s komerčními televizemi, která by vedla k tomu, že by měly přehled o chystaných pořadech už ve fázi vývoje.

11:58 "V posledním roce se nám podařilo ČT3 zlevnit, ale pokud ji budeme chtít obohatit, bude to něco stát," uznal Milan Fridrich. "Letošní rok nás naučil, že ČT3 chybí. Diváci ji měli rádi a s Honzou Součkem jsme se shodli, že bychom ji chtěli vrátit. Nikdo nemá tak velký audiovizuální fond jako Česká televize," dodal programový ředitel. Komerční stanice se podle něj u České televize inspirovaly a zavedly své retro kanály, i když tak bohatý archiv nemají. "Bavíme se v tuhle chvíli o horizontu podzimu 2024 nebo ledna 2025," upřesnil Jan Souček. "Mám signály od některých komerčních subjektů, z obchodní sféry, kteří by rádi spolupracovali s ČT3, a současně s ředitelem obchodu Hynkem Chudárkem chci vést diskusi, jak bychom mohli umístit obchodní sdělení na tomto kanálu."

11:55 Jan Souček se sešel o prázdninách se šéfy Českého rozhlasu a ČTK. Ti pošlou své lidi do pracovní skupiny, která bude diskutovat o pozitivech a negativech potenciální společné platformy. "O prohloubení spolupráce máme zájem, ČT je dlouhodobě členem podobného projektu v rámci EBU, který se jmenuje European Perspective. Funguje výměna mezi stanicemi, zhlédnete video jiné evropské televize s českými titulky, přečtete si články, které se píší ve Francii a podobně. Dává mi to naději, abychom společnou cestu našli," poznamenal Petr Mrzena.

11:52 Jan Souček se sešel s lidmi z týmu pořadu Reportéři ČT i s bývalými spolupracovníky této redakce. Chtěl si udělat obrázek o vztazích, fungování a atmosféře na pracovišti. S protokoly interních komisí, které se situací zabývaly, se bude moci seznámit až 1. října. Neshledal ale zatím nic, co by vyžadovalo radikální zásah. Česká televize by se ale mohla omluvit členům týmů, že nebyla schopna zajistit adekvátní pracovní prostředí.

11:47 "Vnímám výroky Andreje Babiše jako příspěvek do diskuse, jaká by média veřejné služby měla být," okomentoval Jan Souček výroky bývalého premiéra, že pokud se ANO dostane k moci, zruší televizní a rozhlasové poplatky. Nastupující generální ředitel připomněl, že bezpoplatkové modely sice v Evropě existují, ale Andrej Babiš neřekl, jak by k němu chtěl dospět u nás.

11:43 "Nikdo z nás, jak tu sedíme, nepochybujeme, že celý mediální provoz se překlápí do digitálního prostoru. Ve zpravodajství a publicistice je tento trend zřetelný delší dobu. Pokud si státy zřizují veřejnoprávní média jako hlídacího psa, je nesmysl nechávat tohoto hlídacího psa stranou písečku," řekl Jan Souček k výtkám, zda má veřejnoprávní televize mít silný digitální obsah.

11:41 Pokud projde reforma financování ČT, televize nepoužije všechny peníze na výrobu pořadů, ale na investice do nemovitostí nebo techniky. Měl by vyrůst nový studiový dům na Kavčích horách a nový studiový komplex v Ostravě.

11:38 Jan Souček považuje mediální novelu připravenou ministerstvem kultury za vyvážený nástroj pro financování ČT. Podrobnosti představí ministerstvo na zítřejší tiskové konferenci ve sněmovně.

11:36 Na kanálech ČT by měli pracovat editoři pro získávání obsahu, ať už pro koprodukce nebo akvizice. Jan Souček chce posílit pozici nezávislých producentů v České republice, zejména mimo Prahu.

11:34 Počet manažerů na prvním stupni řízení bude nakonec stejný jako dosud. Po volbě Jan Souček mluvil o redukci počtu manažerů.

11:33 Jan Souček: "Dnes jsem vzal sem manažery, v jejichž divizi dochází ke změně, nebo jsou novými tvářemi." Nemění se ředitel výroby Václav Myslík, finanční ředitel David Břinčil ani ředitel techniky Michal Kratochvíl. Souček odmítl, že by se ve vedení konal nějaký exodus manažerů.

11:30 "Marketing v ČT vnímám jako službu - instituci, produktům, pořadům, zkrátka všemu, co v ČT vzniká," poznamenala Štěpánka Sunková.

11:30 Ředitelkou personalistiky bude Petra Lautnerová, která dosud tuto pozici zastávala v Brně. Měla by z trhu nalákat do České televize nejlepší lidi a udržet je tam. "Chtěl bych, abychom pod divizí, kterou povedu, pracovali na rozvoji zaměstnanců ČT, mohli se chlubit tím, že zaměstnáváme odborníky, kteří stojí o to, aby v ČT pracovali," podotkl Michal Fila. Česká televize má v komunikaci "myslet out-of-the-box", pomoci v tom má marketing pod vedením nové šéfky Štěpánky Sunkové. Štěpánka Sunková se své pozice ujme od ledna 2024.

11:27 Novou tváří v top managementu bude od 1. října ředitel divize Korporátních služeb Michal Fila. Ten dříve vedl zpravodajství v ČT Brno, nově bude mít na starosti komunikaci, marketing a lidské zdroje. "Chtěl bych, abychom komunikovali velmi otevřeně, aby komunikace s médii byla otevřená a skrze vás pak s veřejností. Chtěl bych, aby komunikace byla otevřená i dovnitř televize, aby všichni zaměstnanci věděli, co ČT dělá a proč to dělá," řekl Michal Fila. Zaměstnanci by měli být schopni tlumočit vizi České televize i mezi kamarády v hospodě nebo na sportovištích.

11:25 Jiří Ponikelský: "Program ČT Sport chce klást důraz na digitální budoucnost. Když jsme před rokem přejmenovali HbbTV ČT Sport na ČT Sport+, netušili jsme, jaké prostředí dokážeme českému sportovnímu prostředí nabídnout." ČT Sport+ by měla být domovem českého sportovního zpravodajského obsahu. Z LOH v Paříži bude na ČT Sport+ více než 100 hodin vysílání. Stanici ČT Sport čeká výjimečný rok s olympijskými hrami, Česká televize bude mít studio přímo v Paříži a posílí tam zpravodajské štáby. Bude také MS v hokeji, které se uskuteční v Praze.

11:21 ČT2 by měla nabízet například výrazné autorské talk show s hloubkovými rozhovory na různá témata. Měla by se na ni vrátit také satira. Měla by být prestižním vzdělávacím kanálem. ČT art bude víc klást důraz na alternativní kulturu a současné trendy. Dětské Déčko posílí vzdělávání i hravost, měl by pro něj vzniknout dětský hraný seriál.

11:19 ČT1 bude stále sázet na dramatiku, ale přinese i zahraniční filmy a seriály, které dosud byly spíše na jiných kanálech ČT. Seriály nebudou pouze detektivní. "Debatovali jsme o tom mnohokrát i s Jiřím Kokmotosem, máme na to stejný názor," řekl Milan Fridrich.

11:19 Česká televize by chtěla vrátit stanici ČT3, ale v jiné podobě než za covidu. Přinese sice věci z archivu, ale bude průvodcem, rádcem a pomocníkem pro seniory, kteří chtějí poklidné vysílání.

11:18 Staronovou tváří v managementu je Milan Fridrich, který zůstane v čele divize Program. "Nicméně dochází k několika změnám. Divize Program bude s výjimkou kanálu ČT24 pod sebou sdružovat všechny lineární kanály včetně ČT Sport, nově bude mít každý kanál svého manažera. Nově budou mít tedy své manažery i kanály ČT1 a ČT2," řekl Jan Souček. "Máme pět kanálů, každý má svého manažera. Na ČT1 to bude Jiří Kokmotos, na ČT2 Jan Štern, na Artu zůstává Tomáš Motl, na Déčku Petr Koliha, na pozici manažera ČT Sport zůstává Jiří Ponikelský," oznámil Milan Fridrich.

11:16 ČT udrží silné zahraniční zpravodajství včetně Ukrajiny, zváží podle vývoje zřízení nového postu. V řídící struktuře zpravodajství se má objevit více žen. Petr Mrzena chce dosáhnout cíle 50 % mužů a 50 % žen.

11:14 Ředitelem Zpravodajství a publicistiky bude Petr Mrzena. "Pod mým vedením se budeme řídit základními principy, každý kdo mě zná, ví, že je dodržujeme po léta. Budu klást důraz na věcnost a správnost vysílaných informací," podotkl Mrzena. Slíbil intenzivní rozvoj regionálního zpravodajství, do vysílání ČT24 by se měla víc zapojit zejména studia v Brně a v Ostravě. V rámci ČT24 by se mělo kontinuální vysílání rozšířit i do nočních hodin, objeví se nové diskusní pořady. Zpravodajství se bude podílet na vzniku nové mobilní zpravodajské aplikace a bude víc vidět na iVysílání.

11:11 Ředitelkou nové divize Obsah, pod kterou spadá i vývoj programových formátů, bude Tereza Polachová. "Je pro mě velkou výzvou navázat na práci Jana Maxy a přijímám tuto výzvu s velkým respektem," řekla. Společnost si podle ní prochází těžkými obdobími, tato zkušenost by se měla promítnout do zpracovávaných témat. Jako příklad uvedla mezigenerační porozumění, sociální nebo genderovou nerovnost. ČT by měla zůstat otevřená novým tvůrcům, utvářet nové trendy a tlačit diváckou laťku výš a výš. Jádro její tvorby by nemělo být zaměnitelné s komerční televizí, má být konkurenceschopná se zahraniční tvorbou, zdůraznila Polachová.

11:09 ČT do budoucna propojí uživatelské účty na webu s účty plátců televizních poplatků, ti budou mít na webu obsah a služby v nejvyšším standardu.

11:08 Jan Maxa chce podporovat a rozšiřovat platformy, na kterých jsou digitální služby ČT dostupné. "Chceme zvýšit investice do online obsahu, zlepšovat uživatelský komfort a zlepšovat provázanost produktů," zdůraznil. "Určitě se chystáme aktivněji pracovat se sociálními sítěmi, jak se zpravodajským obsahem, tak s ukázkami z pořadů."

11:07 Jan Maxa povede novou divizi digitálních služeb. "Od 1. října povede divizi Digitální služby, která bude zahrnovat především platformu iVysílání, ale i další digitální produkty," oznámil Jan Souček. "Je to oblast, kterou chceme povýšit na druhý, silný, zásadní pilíř distribuce obsahu ČT," řekl Jan Maxa. "Důraz je v současné době pořád na catch-up, tedy dosledování toho, co bylo v televizi," dodal s tím, že mnohem víc by se měly vyrábět pořady pro internet.

11:05 ČT by měla být vyhledávaný zaměstnavatel na mediálním trhu, je přesvědčen Jan Souček. "Pracujeme na přípravě konference, která by měla spolu s dalšími relevantními partnery v českém prostředí definovat a zpřesnit roli veřejnoprávní televize pro další dekádu. Nejde o debatu, jak by měl vypadat zákon o ČT, ale chceme dosáhnout zpřesnění akcentů, které jsou před námi, a které musí reflektovat společenskou realitu kolem nás, ale v tak stabilním dokumentu jako je zákon, nemohou být definovány." Konference o veřejné službě bude zřejmě v prvním kvartále 2024.

11:03 Jan Souček zdůrazňuje digitální budoucnost ČT. "Budu usilovat o to, aby byla lídrem českého digitálního audiovizuálního trhu. Netýká se to jenom platformy iVysílání, ale také dalších aplikací a digitálních produktů. Byl bych rád, kdyby ČT byla vnímána jako instituce robustní co do zdrojů, zázemí a spolehlivosti." Chce co nejpřehlednější programovou strukturu, otevřenou a komunikativní instituci.

11:01 Jan Souček: "Letošní léto jsem věnoval jednání s kolegy o tom, jak by působení v prvních měsících mělo vypadat, zda by o něj měli zájem a o jejich zařazení v pozměněné manažerské struktuře ČT. Základním úkolem je pro mě udržet a posílit pozici ČT jako nejrelevantnějšího audiovizuálního média v ČR, a to nejen ve vztahu ke zpravodajství a publicistice, ale také k dramatické tvorbě, dokumentární tvorbě, produkci pro děti nebo sportu."

10:49 Na tiskové konferenci jsou kromě cedulky se jménem generálního ředitele připravené jmenovky Terezy Polachové, Petra Mrzeny, Milana Fridricha, Michala Fily, Jiřího Ponikelského, Štěpánky Sunkové a Jana Maxy.