Lupa.cz  »  Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál

David Slížek
Dnes
Doba čtení: 23 minut
přidejte názor

Sdílet

Jan Vobořil - Iuridicum Remedium
Autor: Iuridicum Remedium
Přes jasný verdikt Nejvyššího soudu český stát zatím nezrušil plošný sběr dat o naší elektronické komunikaci. Čeká prý na evropská pravidla. Ta by podle probíhající debaty mohla data retention ještě zpřísnit.

Plošné uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku je protiprávní, potvrdil na přelomu roku definitivně tuzemský Nejvyšší soud. Rozhodoval v civilním sporu datového novináře Českého rozhlasu Jana Cibulky. Výsledkem je, že se stát má Cibulkovi za protiprávní činnost omluvit. 

Jenže to je zatím vše, co se stalo. Český stát vůbec nespěchá protiprávní stav napravit. A ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu, která mají problém v gesci, zatím podle svých vyjádření čekají na to, až Evropská komise představí návrh celounijních pravidel pro data retention.

„Máme tady Nejvyšším soudem pojmenovaný protiprávní stav a my budeme roky čekat a budeme ho dál živit a budeme sbírat data v rozporu s právními předpisy o všech obyvatelích České republiky,“ komentuje to v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel sdružení Iuridicum Remedium Jan Vobořil, který Cibulku ve sporu se státem zastupoval.

„Samozřejmě se otevírá prostor pro každého, kdo používá mobilní telefon, jestli si necháme takový přístup k zásahům do našeho soukromí líbit. Podobnou žalobu, jako podal Honza Cibulka, může podat každý z nás,“ dodává.

Jak sběr a ukládání dat o naší komunikaci v Česku, tzv. data retention, funguje? Mají ji operátoři po verdiktu nejvyššího soudu ještě dodržovat? A jak by mohla vypadat chystaná celoevropská úprava?

Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Do studia jsem zval i zástupce státu, konkrétně ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva vnitra, ale bohužel odmítli přijít. Tato ministerstva přitom mají v gesci přípravu případné nové právní úpravy data retention, která bude reagovat na verdikt Nejvyššího soudu. Z ministerstva vnitra mám jen krátké vyjádření, které později ocituji. Pojďme na začátek popsat, jak data retention dnes v Česku funguje. Jde o ukládání takzvaných provozních a lokalizačních údajů, metadat o naší elektronické komunikaci. Možná bych měl na začátku ještě dodat, že jste byl právním zástupcem Honzy Cibulky v tomto sporu a Iuridicum Remedium se touto otázkou léta zabývá a stálo za celou řadou aktivit, aby se současná praxe změnila. Jak data retention dnes funguje a co se vám na tom nelíbí?

Téhle věci se věnujeme už od samého počátku, dnes už je to v podstatě dvacet let, co tady data retention máme. Co to vlastně je? Při využívání služeb elektronických komunikací, zejména pokud někomu telefonujeme nebo přistupujeme k internetu, vznikají provozní data. Pokud zůstaneme u mobilních telefonů, je to informace, z jakého telefonu voláme, komu voláme, jak dlouho hovor trval. Důležitá jsou pak i lokalizační data, tedy informace o BTS buňce, ke které se připojujeme. S různou mírou pravděpodobnosti se z nich dá určit, kde se zrovna v danou chvíli nacházíme. Kvůli hustotě BTS je přesnost vyšší ve městech a nižší na venkově.

Tahle data se shromažďují. Neměl by to být obsah komunikace. Mimochodem ale v březnu minulého roku ministerstvo vnitra přišlo s iniciativou, aby se rozšířil okruh sbíraných dat, třeba u internetového připojení, o zaznamenávání cílové strany komunikace. Vnitro by potom v podstatě vědělo, na jaké stránky přistupujeme. Zaslouženě se to setkalo s velkým odporem a tento původně poměrně nenápadný návrh změny prováděcí vyhlášky spadl pod stůl.

Ano, o tom jsme psali, bylo kolem toho velké haló a myslím, že kvůli tomu tlaku to nakonec neprošlo.

Určitě, to je skvělé. Každopádně operátoři tato data uchovávají, pokud zůstaneme u telefonů, tak jde o telefonní operátory. V České republice si údaje mohou vyžádat orgány činné v trestním řízení, Česká národní banka nebo zpravodajské služby, a to za zákonem daných podmínek. Podstatou kritiky ze strany Soudního dvora EU a teď i Nejvyššího soudu České republiky je to, že ta data jsou shromažďována úplně o každém uskutečněném hovoru. Ale také v případě, kdy se třeba mobilní telefon připojuje k internetu a dělá nějaké aktualizace. Vzniká v podstatě nepřetržitý záznam o pohybu každého z nás, což jsou samozřejmě velmi citlivá data.

Jestli tomu dobře rozumím, tak vám – a Nejvyššímu soudu – na tom vadí ta plošnost. To, že se údaje ukládají úplně o všech, nejenom třeba o lidech, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu. Argumentuje stejně i evropský soud, který opakovaně data retention napadl?

Ano, základním problémem je ta plošnost, tedy že se to skutečně shromažďuje o každém. Soudní dvůr Evropské unie v celé řadě judikátů už od roku 2014 v podstatě říká, že nelze tímhle způsobem data shromažďovat, že vždycky musí být nějaké další faktory. Hovoří třeba o tom, že by měl být nějaký vyšší stupeň ohrožení bezpečnosti. Což třeba ve Francii vyřešili tak, že tam je ten vysoký stupeň ohrožení někdy od roku 2021 a tím odůvodňují, proč plošný sběr probíhá. To je za mě samozřejmě hranou toho, co tím soudní dvůr chtěl sdělit.

Může tam být i územní omezení na nějaké obvody se zhoršenou bezpečností, nebo omezení na osoby, u kterých je z nějakého důvodu odůvodněné sledovat jejich komunikaci. Rozhodně by se to nemělo týkat všech a pořád, jako je to v České republice. A právě tohle kritizoval i Nejvyšší soud.

My se tomu věnujeme, jak jsem říkal, už spoustu let. Dvakrát jsme s tím byli u Ústavního soudu — v roce 2011 jsme uspěli s návrhem na zrušení tehdejší úpravy. Ta byla zrušena a v letech 2011–2012 jsme tady právní úpravu neměli a sběr neprobíhal. Pak se to vrátilo, protože tehdy ještě byla účinná evropská směrnice, která data retention upravovala. Přijetí nové právní úpravy se tehdy odůvodňovalo tím, že musíme směrnici implementovat. Když pak směrnici pro rozpor s právním řádem EU zrušil Soudní dvůr Evropské unie, naše právní úprava tady zůstala. Od roku 2014 je evidentní, že je v rozporu s evropským právem. Celou dobu ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu hovoří o tom, že situaci vyhodnocují, a zjevně ji budou vyhodnocovat i po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nikdo se nemá k tomu, aby ten zjevně protiprávní stav změnil.

Ale v roce 2019 vynesl svůj verdikt o data retention také český Ústavní soud. Podání k tomuto soudu jste pomáhali připravovat, pokud si to dobře pamatuji…

Ano, připravili jsme to my. Ve spolupráci s klubem Pirátů jsme sehnali podporu asi 56 poslanců, a to skutečně napříč politickým spektrem. V roce 2017 jsme podávali návrh na zrušení tehdejší úpravy a v roce 2019 rozhodoval Ústavní soud, který tomu návrhu nevyhověl.

Pozice Ústavního soudu se změnila. Jasně, nová úprava se oproti té předchozí lišila, došlo třeba k zavedení větší soudní kontroly vyžadování dat, ale princip je pořád stejný — plošný sběr dat o všech lidech. Bylo to pro nás samozřejmě velké zklamání a hledali jsme cestu, co dělat dál: když Ústavní soud řekl, že to není v rozporu s Listinou, tak jestli existují nějaké další cesty, jak to napadnout.

V roce 2020 jsme se rozhodli, že to jen tak nenecháme. Dohodli jsme se s Honzou Cibulkou, udělali jsme crowdfunding, vybrali jsme na soudní spor peníze od lidí a od roku 2021 jsme vedli spor s ministerstvem průmyslu a obchodu. Požadovali jsme omluvu pro Honzu Cibulku jako novináře, jehož data jsou sbírána. Samozřejmě to má dopad na jeho práci, když třeba komunikuje se zdroji. Novináři obecně jsou největším cílem při zneužívání těchto dat napříč Evropskou unií.

Domáhali jsme se omluvy, ale podstatou je, že soud nejdřív musí konstatovat, že dochází k porušení nějakého práva. Po poměrně složitých peripetích jsme na konci loňského roku došli k rozhodnutí Nejvyššího soudu, které dopadlo přesně tak, jak jsme si představovali. Soud přiznal nejen tu omluvu, ale naprosto natvrdo konstatoval, že česká právní úprava skutečně odporuje evropskému právu. Svým způsobem se vymezil i proti Ústavnímu soudu, respektive řekl, že to nekoliduje s jeho rozhodnutím — Ústavní soud mohl konstatovat, že to neodporuje české Listině, ale to nemá nic společného s tím, že to může ve světle judikatury paralelně odporovat evropskému právu. Takže tady máme poměrně jasný verdikt.

Čistě z laického pohledu — Ústavní soud, který je považován za asi největší autoritu, řekne, že je to v pořádku. Pak za pár let Nejvyšší soud řekne, že to v pořádku není. Jak se v tom laik má vyznat a jak to vlastně v tomhle případě je?

Já jsem v tom samozřejmě silně zainteresován, takže je to do jisté míry subjektivní pohled (smích). Nicméně za mě to rozhodnutí Ústavního soudu nezohlednilo věci, které zohledňovat mělo. Evropské právo je součástí našeho ústavního práva. Ústavní soud se sice má řídit především ústavou a nemusí ho tolik zajímat podústavní právní předpisy, ale evropské právo je součástí ústavního pořádku a má přednost před naším právem. Měly být zohledněny už tehdy známé rozsudky Soudního dvora Evropské unie, a Ústavní soud se tomu téměř nevěnoval.

Myslím si, že rozhodnutí Ústavního soudu nebylo dostatečně precizně připravené a zargumentované. Bylo poměrně dost kritizované i ze strany právnické veřejnosti. Nejvyšší soud z něj naštěstí nevycházel, ale řídil se vlastním rozumem a posouzením věci. Máme tady tato dvě rozhodnutí, která se na první pohled možná zdají rozporná, ale je potřeba říct si, že to, že něco není v rozporu s Listinou základních práv a svobod, neznamená, že je to v souladu s jinými právními předpisy.

Mimochodem, už se stát omluvil Honzovi Cibulkovi podle toho verdiktu Nejvyššího soudu? Už přišla omluva?

Stát už se omluvil. Museli jsme ho znovu urgovat, už jsme přemýšleli, že podáme návrh na exekuci, ale nechtěli jsme živit nějakého exekutora, tak jsme s tím dlouho váhali, byť jsme to mohli udělat už před půl rokem. Ale stát se omluvil a tu omluvu jsme vyvěsili na našich webových stránkách. Je poměrně bizarní — omlouvají se za to, že porušili a nadále porušují práva Jana Cibulky. Takže je asi legitimní otázka, jestli s tím stát něco bude dělat, když porušuje práva, nebo jestli je to stav, se kterým se spokojí.

Na to jsem se také chtěl zeptat. Máme verdikt, který říká, že současná úprava porušuje pravidla Evropské unie, kterými se my jako Česká republika musíme řídit. Co to znamená v praxi? Mluvil jsem s několika právníky, kteří říkají, že kdyby třeba policie chtěla něco dokazovat na základě dat získaných prostřednictvím data retention, mohly by nastat problémy — soud by ty důkazy nemusel přijmout. Je to podle vás pravda? Je bezpečné ta data v rámci soudního řízení použít?

Je potřeba zdůraznit, že u Ústavního soudu jsme vždycky usilovali o zrušení právní úpravy. Nejvyšší soud ale o tom, že se ruší nějaká právní úprava, rozhodnout nemohl. Maximálně mohl dát návrh na zrušení k Ústavnímu soudu, což jsme doufali, že učiní, ale neučinil.

Máme tedy judikaturu vysokého soudu, že sběr dat je v rozporu s evropským právem, kterou nelze pominout. To může mít dopad jednak na otázku, jestli by nadále měli operátoři, respektive povinné subjekty, data sbírat, pokud je to v rozporu s právními předpisy, které jsou prakticky nadřazeny našemu právu. Za mě by se operátoři měli primárně řídit právními předpisy, jakou jsou evropská nařízení, jako je třeba GDPR nebo bezpečnostní směrnice a podobně.

UXDay26

A druhá věc je využitelnost dat ze strany orgánů činných v trestním řízení. Já sám dělám trestního obhájce. Trochu je problém, že v těch řízeních se většinou s těmito daty nesetkáváme úplně často. Byť žádosti jsou v desítkách tisíc ročně, většinou slouží k nějaké operativě, nepoužívají se často jako důkaz. Nicméně ve chvíli, kdy by byla jako důkaz použita, otevírá se cesta ke zpochybnění celého sběru a vyžadování dat s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Otevírá se tím zajímavý prostor pro obhajobu. Takže to rozhodnutí rozhodně není bez praktického dopadu. Čas ukáže, jestli to budou advokáti využívat a jestli se třeba některý z operátorů postaví proti této povinnosti.

Nějaký praktický dopad to má. Zdaleka jsme to nedělali jen kvůli tomu, abychom si mohli na stránky vyvěsit omluvu ministerstva průmyslu a obchodu.

Celý obsah je dostupný pouze našim podporovatelům

Můžete se jím stát i vy. Získáte tak nejen přístup k přepisům všech našich podcastů, ale také Lupu bez bannerů, newsletter o zákulisí českého internetu a další výhody.

Chci se stát podporovatelem
Seriál: Rozhovory
Přečtěte si všechny díly seriálu Rozhovory nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).