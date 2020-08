Je možné vydat státem vyvinutou aplikaci jako open source? Přečtěte si právní analýzu

Nejenom odborné publikum zaujal náš nedávný rozhovor s náměstkem pro IT v Nemocnici Na Bulovce Martinem Konířem. Ten v něm popsal, jak jeho tým chtěl zveřejnit interně vyvinutou aplikaci pro eNeschopenky jako otevřený software (open source), ale narazil na nemocniční právníky. Argumentovali stanoviskem, že by šlo o okrádání státu.

„Narazil jsem na to, že ve státní správě takřka nikdo nic takového nedělá, skoro nikdo to neumí a naši právníci to neznají. Neví, kudy vede cesta, a těžko se jim celá problematika open source vysvětluje. Aktuálním stanoviskem našich právníků je, že vývoj open source a jeho poskytování dál by mohlo být obcházením paragrafů o rozkrádání veřejného majetku, a že když se státními zaměstnanci za státní prostředky něco vyvinu, nemůžu to dát nikomu mimo nemocnici zadarmo. Snad by to šlo v případě, kdybych stavěl na nějakém open source a dle licence v něm musel zůstat,“ popsal Koníř pro Lupu.

Dále uvedl, že by vůči státu a právníkům nejspíše bylo dobré vystupovat s materiály, které jasně říkají, že zveřejňování softwaru jako open source je možné. Už se to ostatně podařilo radnici Prahy 3, která jako první vlaštovku vydala svůj dotační software (předchozí boj za tuto možnost v rozhovoru popisuje místostarosta Štěpán Štřébl) a dříve také městské firmě Operátor ICT, jež zveřejnila pražskou datovou platformu Golemio.

Právě Golemio – byť jde o projekt městské, nikoli státem zřizované firmy – by mohlo posloužit jako příklad, jak v dalších veřejných institucích k otevřenému softwaru postupovat. Operátor ICT poskytl Lupě právní analýzu pro představenstvo společnosti k problematice uveřejnění zdrojového kódu datové platformy jako open source. Na tomto základě představenstvo o vydání rozhodlo. Analýzu si lze prostudovat zde (PDF), případně níže pod textem.

Analýza konkrétně řeší, který orgán společnosti je kompetentní k udělení souhlasu s publikací zdrojových kódů, jaký je vliv na trh, pokud se uveřejní produkt financovaný z veřejných prostředků, a zda existují smluvní omezení dle aktuálně účinných smluv.