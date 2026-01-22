„Je to byznys, ne náboženství.“ Netflix popsal, o co mu jde při nákupu HBO a filmových studií

Netflix se tento týden pochlubil rekordními finančními výsledky za loňský rok. Splnil nebo překročil všechny cíle, které si naplánoval. Jeho celkové tržby meziročně vzrostly o 16 procent na více než 45 miliard dolarů a počet předplatitelů překročil historickou hranici 325 milionů. Letos očekává tržby přesahující 50 miliard dolarů (v přepočtu zhruba bilion korun).
Klíčovým tématem navazujícího hovoru se zástupci investorů se nepřekvapivě stal chystaný nákup filmového studia Warner Bros. a streamovací služby HBO Max. Oba generální ředitelé Netflixu podrobně vysvětlovali, proč změnili svůj odmítavý názor na fúze s tradičními mediálními podniky.
Ted Sarandos i Greg Peters nastínili, že původně žádnou integraci s Warnery neplánovali. Jejich výchozí pozice totiž nebyla, že konkurenční firmu koupí, ale že využijí příležitost důkladně prozkoumat její podnikání. „Šli jsme do toho s otevřenýma očima i vstřícnou myslí, a teprve když jsme nahlédli pod pokličku, oba nás tato úžasná příležitost nadchla,“ popsal Ted Sarandos.
Finanční ředitel Spencer Neumann potom zdůraznil, že ohlášená akvizice není žádným uhnutím z dlouhodobého směru, ale naopak posílením stávajícího byznysu. „Odhadujeme, že zhruba 85 procent tržeb kombinované společnosti po uzavření transakce bude pocházet z hlavního byznysu, ve kterém podnikáme už dnes. Proto tuto dohodu vnímáme primárně jako akcelerátor naší klíčové strategie,“ vysvětlil Neumann.
Pokud bude akvizice Warner Bros. úspěšně dokončena, odrazí se také v dlouholetém postoji Netflixu k uvádění filmů v kinech. Pro filmy studia Warner Bros. plánuje zachovat tradiční distribuční model, který dává kinosálům náskok 45 dnů před premiérou na digitálních platformách. Ted Sarandos k tomu pragmaticky dodal: „Už mnohokrát jsem řekl, že tohle je byznys, ne náboženství. Podmínky se mění a součástí naší firemní kultury je, že věci přehodnocujeme.“
Netflix si tím pádem připíše tržby z kinosálů, které Sarandos globálně vyčíslil na více než čtyři miliardy dolarů. Spoluředitel Greg Peters doplnil, že dříve na budování kinodistribuce neměli kapacity, ale nyní získávají „vyzrálý a dobře vedený byznys“, který hodlají plně využít.
„Pak jsou tu jejich televizní studia. I to je zdravý podnik. Skvěle doplňuje naše vlastní aktivity a rozšiřuje naše produkční kapacity. Získáme špičkové producenty i tvůrce a rozhodně máme v úmyslu dál vyrábět pořady i pro třetí strany a zůstat předním dodavatelem pro celé odvětví,“ ujistil Greg Peters.
Fenomén HBO
Stejná slova chvály měl také pro streamovací divizi. „HBO je fenomenální značka. Je synonymem pro prestižní televizní tvorbu víc než cokoliv jiného. Zákazníci ji znají, milují ji a vědí, co představuje. Zkrátka když máte v nabídce program od HBO, každý přesně ví, jakou kvalitu může čekat. I v tomto případě jde o službu, která se s tou naší výborně doplňuje. Vlastnictví HBO nám umožní dále rozvíjet strukturu našeho předplatného, nabídnout více seriálů, více filmů a celkově vyšší hodnotu pro zákazníky. Využijeme při tom náš globální dosah a zkušenosti se streamingem, abychom tuto službu posunuli ještě dál,“ přislíbil Greg Peters.
Podle Teda Sarandose zatím běží úřední posuzování transakce podle plánu. Netflix spolupracuje s regulátory včetně amerického ministerstva spravedlnosti a Evropské komise. Vedení firmy má za to, že transakce projde, protože ji prezentuje jako vertikální dohodu, která rozšíří výrobní kapacity. Ohrožení hospodářské soutěže prý určitě nehrozí. „Tato dohoda je ve prospěch spotřebitelů, inovací i pracovních příležitostí,“ prohlásil Sarandos. Schválení by měla urychlit úprava podmínek akvizice, kdy se Netflix rozhodl nabídnout celou částku v hotovosti, nenabízí tedy už kombinaci hotovosti a akcií.
Netflix svou přesvědčovací strategii pro úřady založil na argumentu, že trh se zábavou se zásadně změnil a konkurence je tvrdší než kdy dříve. Sarandos upozornil na stírající se hranice mezi klasickou televizí, streamingem a sociálními sítěmi. „Televize už není to, na čem jsme vyrůstali. Televize je dnes skoro všechno,“ prohlásil a jako hlavní příklad nové konkurence uvedl YouTube.
„Ve Spojeném království překonal YouTube v průměrném měsíčním diváckém zásahu BBC. Už to nejsou jen videa s kočkami. Mají celovečerní filmy, NFL i Oscary. BBC dokonce brzy začne vyrábět obsah přímo pro YouTube,“ varoval Sarandos s tím, že o pozornost diváků a reklamní rozpočty dnes soupeří všichni se všemi, od Amazonu přes Apple až po sociální sítě.
Právě reklama už pro Netflix začíná být zajímavým zdrojem příjmů. Tržby z ní se v uplynulém roce zvýšily více než 2,5krát a přesáhly 1,5 miliardy dolarů. Pro letošní rok vedení očekává další zdvojnásobení, na úroveň tří miliard.
Greg Peters nicméně připustil, že výnosnost uživatelů levnějších tarifů s reklamou zatím nedohnala standardní předplatné. „Mezi průměrným příjmem z reklamního a standardního tarifu jsou stále rozevřené nůžky, ale ty se zavírají,“ řekl Peters. Firma plánuje v roce 2026 zpřístupnit inzerentům více dat pro přesnější cílení.
Další investice do obsahu
Na letošek Netflix slibuje další masivní investice do programové nabídky, náklady porostou o zhruba 10 procent. Ted Sarandos k tomu sebevědomě dodal: „Naším cílem a naší misí je utratit tu další miliardu dolarů za program lépe než kdokoliv jiný na světě.“ Diváci se mohou těšit na čtvrtou řadu Bridgertonových, druhou sérii hrané adaptace japonské mangy One Piece či nové projekty bratrů Dufferových, tvůrců Stranger Things. Z filmové nabídky budí očekávání adaptace Letopisů Narnie od Grety Gerwigové, film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž s Cillianem Murphym či thriller Apex s Charlize Theronovou.
Vedení opakovaně zdůraznilo, že i přes velké akviziční plány zůstává prioritou zdravý organický růst a vylepšování služby pro téměř miliardové publikum po celém světě. Greg Peters shrnul optimistický výhled slovy: „Stále na nás připadá méně než 10 procent času stráveného u televizorů na všech hlavních trzích, kde působíme, a stovky milionů domácností po celém světě se ještě nepřipojily. Takže před námi je spousta prostoru.“
Pro Netflix mají význam také živé přenosy vybraných sportovních utkání, které sice tvoří jen zlomek celkové sledovanosti, ale zároveň fungují jako skvělý marketing při získávání předplatitelů. „Obvykle mívají mimořádně pozitivní dopad na byznys, co se týče vyvolání společenské diskuse a získávání nových zákazníků. A začínáme pozorovat i jistý přínos pro udržení těch stávajících,“ poznamenal Sarandos. Firma na některých trzích plánuje rozšířit živé sportovní vysílání, například japonskému publiku nabídne baseballový turnaj World Baseball Classic.
V USA se na Netflixu nedávno objevily i podcasty. „Je to sice ještě velmi, velmi čerstvé, ale z dosavadních výsledků jsme nadšení. Víte, na video podcasty nahlížíme jako na moderní talk show. Ale místo toho, abyste měli jeden pořad definovaný konkrétní značkou, máte jich stovky. Jde tedy spíše o šíři nabídky než o jednu masovou show nebo formát.“
Postupně se objeví nové podcasty odvozené od sportovních dokumentů, komediální show a oblíbený žánr true crime. „Asi jste už zaslechli, že na Netflixu nějaké ty kriminálky máme,“ žertoval Sarandos.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem