Jeden kodek vládne všem. Jaké jsou přístroje s podporou AV1?

MXV 4K

Autor: Videostrong

Nejnovější verze známého MXV disponuje čipsetem Amlogic S905W2 (64b čtyřjádro, ARM® Cortex™ A35, grafika G31 MP2 s podporou Vulkan) a lze ji za velmi slušný peníz pořídit i v paměťových variantách 4/32 a 4/64 GB a s open source Androidem ve verzi 11.

V této kategorii naleznete zcela běžnou nabídku portů, tedy RJ-45 LAN port, HDMI ve verzi 2.1, AV jack, 2× USB a čtečku paměťových karet TF/Micro SD. Přiložen je dálkový ovladač se základními možnostmi obsluhy a navigačním křížem. Konektivita Bluetooth 5.0, dvoupásmová Wi-Fi a 10/100 LAN.

Podpora HDR 10, HDR 10+, Dynamic HDR 4K × 2K při 60 snímcích za sekundu. Kromě již zmíněného kodeku AV1 je přítomna podpora VP9, H.265/HEVC a AVS2 až do rozlišení 4K×2K@60fps. Disponuje rovněž integrovaným AVE (Amlogic Video Engine) a AFRD (linuxový démon pro automatické nastavení ideální snímkové frekvence pro přístroje založené na čipsetech Amlogic).

Deklarovaná podpora pro Netflix ve FHD 1080p, předinstalované KODI, YouTube a Google Play.

Tanix W2

Autor: Tanix

Dalším přístrojem s podporou kodeku AV1 je Tanix W2. Lze vysledovat jen několik drobných odlišností od předchozího MXV: jeden ze dvou USB portů je v rychlejší specifikaci 3.0 a na zadním panelu přibyl port optického audia S/PDIF.

Lze jej také pořídit s různými typy dálkových ovladačů včetně těch s hlasovým ovládáním.

Bluetooth ve verzi 4.0, dvoupásmová Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), 10/100Mb LAN, HDMI 2.1 s HDCP, nabízen až do paměťové konfigurace 4/64 GB. Operační systém Android 11 (AOSP – open source).

Tanix X4

Autor: Tanix

Podporu kodeku AV1 deklaruje i větší model Tanixu s označením X4 (rovněž operační systém Android 11 AOSP). Ten je osazen čipsetem Amlogic S905X4, 64b čtyřjádrem s architekturou ARM Cortex A55 a grafikou ARM G31 MP2. Nejvyšší možná paměťová konfigurace zde je 4/128 GB, přístroj disponuje softwarem na zpracování videa AVE (Amlogic Video Engine) a také audio DAC převodníkem. Konektivita Bluetooth 4.x, dvoupásmová Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), gigabitový LAN port (10/100/1000 Mb).

Osazené porty HDMI 2.1 (s podporou CEC), S/PDIF (jack), USB 2.0, USB 3.0, LAN. Čtečka paměťových karet – obvyklý formát TF/Micro SD. Podpora HDR10 a Dynamic HDR, maximální rozlišení 8K×4K@24fps při použití AV1, H.265/HEVC a AVS2. Při použití H.264 AVC maximální rozlišení 4K×2K@30fps, zpětná kompatibilita se staršími kodeky při rozlišení 1080p (60 snímků za sekundu).

Tento model je vybaven tzv. Alice UX – upravitelným uživatelským rozhraním (ve verzi 2.0) s možností nahrání vlastních wallpaperů a vypínatelným root přístupem. Uživatel dostává přístup ke kompletnímu obsahu předinstalovaného Google Play, rovněž je předinstalován souborový manažer, dva prohlížeče (Chrome a Firefox), Netflix, Prime Video a YouTube. Možnost instalace aplikací třetích stran (kupříkladu z Aptoide).

H96 Max X4

Autor: Smart Digital

Dalším modelem s čipsetem Amlogic S905X4 a podporou kodeku AV1 je například nová verze přístroje H96 Max X4, který je na trhu již od roku 2021. Celou modelovou řadu H96 Max jsme si představovali v tomto článku.

Aktuální verzi „x čtyřky“ pořídíte s open source Androidem ve verzi 11 (loňská verze měla instalovaná AOSP Android 10 a mírně pozměněný design horního panelu) až do paměťové konfigurace 4/64 GB, přičemž si můžete taktéž vybrat z několika typů dálkových ovladačů. Dostanete totéž, co majitelé předtím představeného Tanixu X4 založeného na stejném čipsetu, s výjimkou rozhraní Alice UX.

Ke „kulatému Maxu“ ještě drobná odbočka stranou: autor na jednom z asijských online obchodů narazil na jeho předělávku do podoby třísystémové herní konzole (možnost sledovat streamované video zůstala samozřejmě ponechaná). Zařízení doprovázejí smíšené názory kupujících, krátce si jej zde představíme jako zajímavost.

Jako základ je použita předchozí verze s čipsetem Amlogic S905X3 a konfigurací 4/32 GB pamětí, kde byl k OS Android (podle informací Android TV 9) doplněn CoreELEC (včetně 4GB systémové karty) a EmuELEC ve verzi 4.2 (v grafice uváděno 4.1).

Výsledné zařízení se nazývá Super Console X MAX, umožňuje kromě sledování streamovaného videa (až ve 4K) hrát více než 30 000 her z různých platforem ve více než padesáti emulátorech, a to až pěti lidem. Obdržíte k němu i dva herní ovladače, které jako by z oka vypadly Sixaxisu od Sony. Nemají však možnost nabíjení přes kabel (jsou napájeny bateriemi typu AA) a přiložena je i bezdrátová dongle. Podrobnosti ve více než třicetiminutovém videu (originální znění bez titulků) zde.

Super Console X MAX Autor: Archiv výrobce

A95X F3 Air II

Autor: Vontar

Pod touto zkratkou se ukrývá další z přístrojů s podporou kodeku AV1. Tentokráte jde o jeden z řady TV boxů s programovatelným RGB podsvícením, osazený čipsetem Amlogic S905W2 a běžící stejně jako ostatní zde zmiňované TV boxy pod AOSP „jedenáctkou“.

Lze snadno zaměnit za velmi podobně vyhlížející F3 Air (mírně odlišné barevné provedení horního panelu) s čipsetem Amlogic S905X3 a OS Android 9, který nabízí standardní podporu kodeku H.265/HEVC a bývá k němu dodáván odlišný dálkový ovladač v základním vybavení.

Porty přístroje Air II: AV jack, S/PDIF optické audio, LAN port 10/100 a HDMI ve verzi 2.1 na zadním panelu, 2× USB 2.0 a čtečka paměťových karet TF/Micro SD na jednom z bočních panelů. Další konektivita: dvoupásmová Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0.

Přiložen je dálkový ovladač se základními možnostmi obsluhy a navigačním křížem, opět možno dokoupit jeden z příplatkových ovladačů nebo bezdrátovou miniklávesnici. Přístroj má integrovanou plnou podporu PLEX media serveru, přehrávání 4K až do 75 snímků za sekundu, HDR10 a Smart XDR, RGB osvětlení s vlastní aplikací, možnost nahrávání vlastních obrázků jako wallpaper. V prodeji opět až do paměťové konfigurace 4/64 GB.

X96 X4 (2022)

X96 X4 (2022) Autor: Vontar

Přístroj pod značkou X96, osazený čipsetem Amlogic S905X4 (64b čtyřjádro, architektura ARM Cortex A55, grafika ARM G31 MP2, podpora Vulkan 11, OpenGL ES.3.2, AV1, 8K@24fps, 4K@60fps, Amlogic Video Engine).

Konektivita (u paměťových konfigurací 4/32 a 4/64 GB) Bluetooth 4.1, duální Wi-Fi 2,4 + 5 GHz 802.11 b/g/n/ac, Ethernet 10/100, standard RJ-45. Dostupný i v základní verzi 2/16 s jednopásmovou Wi-Fi 2,4 GHz. Podpora DLNA, Airplay, Miracast.

Osazení porty na zadním panelu (zleva): AV analog jack 3,5“, HDMI 2.1 s HDCP, RJ-45 ethernet, optické audio S/PDIF, externí napájecí zdroj. Porty na bočním panelu: uprostřed čtečka paměťových karet microSD, po stranách USB porty, 1× 3.0 a 1× 2.0. Při spodní hraně LED pásek s 20 barevnými nastaveními v aplikaci.

V základním vybavení dálkový ovladač s numerickou částí, navigačním křížem a tlačítky přímého vstupu do nastavení, aplikací a multimediálního centra (fork KODI). Jako tradičně lze dokoupit Air Mouse, ovladač s integrovaným mikrofonem nebo bezdrátovou klávesnici.

X98Q

Autor: SmartView Digital

S podporou AV1 a k dispozici ve dvou designových verzích, s tištěným nebo raženým logem značky je nabízen základní X98Q. Používá čipset Amlogic 905W2, ve verzi se základním dálkovým ovladačem a 1/8 GB paměti jej můžete v asijských e-shopech pořídit v přepočtu od cca 700 Kč. Verzi s dvojnásobnou kapacitou pamětí (2/16 GB) nebo s ovladačem typu Air Mouse pořídíte v přepočtu od cca 900 Kč.

I za tuto nízkou cenu dostanete k AOSP Androidu 11 dvoupásmovou Wi-Fi, HDMI 2.0, podporu rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu nebo HDR 10+, také DLNA, Miracast a Airplay. I nabídka dostupných portů je základní: HDMI a RJ-45 na panelu zadním (plus tlačítko Reset a zástrčku napájecího zdroje) a čtečku karet microSD + dva USB porty na panelu postranním.

X98 Plus

Autor: Vontar

Na závěr další model X98, tenkrát označený jako „Plus“. Osazen rovněž čipset Amlogic S905W2 s grafikou Mali-G31 MP2, paměťové varianty začínají na 2/16 GB a pokračují přes 4/32 GB až k nejvyšší variantě 4/64 GB. Po stránce konektivity k výše zmíněnému tradiční dvoupásmová Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 a RJ-45 Ethernet 10/100 Mb. Operační systém stejně jako u všech předchozích přístrojů open source Android 11.





HDMI 2.1 s HDCP, podpora rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu a HDR 10+, podpora kodeku H.265 HEVC, Miracast, DLNA, Airplay. Na zadním panelu konektor externího napájecího zdroje, optické audio S/PDIF, HDMI 2.1, RJ-45, AV jack. Na bočním panelu čtečka paměťových karet microSD a 2× USB port specifikace 2.0. K dispozici s volitelnými několika typy dálkových ovladačů.

Podporou kodeku AV1 disponuje i řada přístrojů X4 značky UGOOS (představovali jsme zde) a také model Vontar X4, což je označení společnosti YoJia Technology pro RBOX X4, který byl představován v tomto článku.