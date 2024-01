Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. Barrandov vysílá na naftu

Od sobotního rána zažívá česká mediální scéna unikátní situaci. Elektrickou energii pro provozování tří televizních programů skupiny Barrandov zajišťují pronajaté dieselagregáty. Jinak by neměla jak vysílat, protože její dosavadní dodavatel elektřiny ji odpojil. Došla mu trpělivost s dlouhodobě nezaplacenými fakturami.

Budova televize stojí na Kříženeckého náměstí v areálu barrandovských filmových ateliérů. Za běžných okolností odebírá elektřinu z lokální distribuční soustavy, kterou provozuje společnost Barrandov Studio. V obrovském areálu ateliérů je to standardní řešení.

Televize však za elektřinu dlouhodobě neplatila. Dluhy narostly na mnoho milionů korun. A firma Barrandov Studio dala televizi ultimátum: buď v pátek 19. ledna uhradí alespoň tři miliony korun, nebo o sobotní půlnoci přijde o elektřinu.

V současné situaci ovšem tři miliony korun pro televizi Barrandov představují výdaj, u kterého musí zvažovat priority. Stanice nemohla takovou částku poslat, protože podle spolumajitele Jana Čermáka potřebovala dát lidem výplaty. Nabídla zaplatit milion.





Sobotní půlnoc si každá ze stran vyložila po svém. Majitel distribuční soustavy mluvil o půlnoci z pátku na sobotu, vedení televize si myslelo, že to bude půlnoc ze soboty na neděli. Na odpojení elektřiny se ale připravovalo a objednalo záložní řešení, naftové elektrocentrály.

Kdo v noci z pátku na sobotu náhodou přepnul na stanice Barrandova, uviděl vypnutí a restartování televize „v přímém přenosu“. Signál všech tří stanic se odmlčel v 1:07 hod., na hlavním programu to bylo shodou okolností během pořadu Jaromíra Soukupa Moje zprávy.

Mezi 4:30 hod. a 4:45 hod. naskočila černá obrazovka (v některých distribučních platformách s příznakem HD) a od 7:20 hod. byl ve všech sítích místo všech programů monoskop. „Ve čtyři hodiny ráno tam najeli technici, do šesti ráno jsme zprovoznili dodávku náhradní energie a zprovozňovali jsme nahození serverů a veškeré televizní techniky,“ popsal Jan Čermák v rozhovoru pro Deník N.

Obnovit vysílání celkově zabralo devět hodin, hlavní program se vrátil do éteru v 10:04 hod., dvě zbývající stanice Barrandov Krimi a Kino Barrandov v 10:39 hod.

Poloviční vlastník televize Jaromír Soukup ve vyjádření pro média mluvil o „krátkodobém výpadku technického charakteru“. Sdílnější byli druhý spolumajitel Jan Čermák a výkonná ředitelka Andrea Geyer. Dluh za dodávky elektřiny dosahuje 12 až 14 milionů korun, přičemž mezi dodavatelem a televizí bylo v minulosti dohodnuto několik splátkových kalendářů. Ty ale zjevně nedodržovala, proto přišlo páteční ultimátum.





S výpadkem elektřiny se musela TV Barrandov vyrovnat už ve čtvrtek 23. listopadu 2023. Tehdy to byl krátkodobý výpadek, od sítě ji odřízla pro změnu Pražská energetika. Příčinou byl starší dluh, který sice televize zaplatila, ale zdrželo se potvrzení o platbě. „Naštěstí se vše povedlo ještě během čtvrtečního večera vysvětlit, zejména díky vstřícnosti vedení PRE,“ řekla tehdy Andrea Geyer serveru Extra.cz.

Barrandov má na naftu fungovat přechodně, výroba energie tímto způsobem je dražší a televize musí platit pronájem generátorů. „Doufám, že během pár dnů najdeme právní řešení, abychom mohli zase naběhnout do normálního stavu. Pevně tomu věřím,“ poznamenal Jan Čermák v už citovaném rozhovoru.

Televize Barrandov není v jednoduché situaci, potíže má prakticky všude, kam se podívá. Peněz se domáhali zaměstnanci a spolupracovníci, spolupracující agentury, televizní asociace, České Radiokomunikace… Její fungování zkomplikovalo také zablokování bankovních účtů kvůli exekuci.

Teď je ve fázi, kdy má soudem povolené individuální moratorium. Měsíc je „krytá“ před jedním z velkých věřitelů, agenturou Knowlimits, jíž dluží 70 milionů korun. Musí ale potom předložit ozdravný plán a věřitelé ho musí většinově schválit.

Pro celou skupinu je televize ekonomicky nejdůležitější, proto ji potřebuje udržet v chodu. Problém je v tom, že její sledovanost stále klesá. Průměrný denní podíl na trhu v loňském roce byl 2,63 % diváků starších 15 let, jak ukazují data zpracovaná agenturou Nielsen pro Asociaci televizních organizací. To je pro představu zhruba srovnatelné s výkonem filmového programu Prima Max, jehož průměrná denní sledovanost loni byla 2,53 %.

Výsledky v hlavním vysílacím čase jsou ještě horší. Průměrná sledovanost Barrandova v čase od 19 do 22 hodin byla loni jen 1,93 %. Víc diváků v tu dobu mívá i romantická stanice pro ženy Prima Love.

V prosinci 2023 byl průměrný celodenní podíl TV Barrandov 2,33 %, nejméně za celý rok. Peníze může vydělat díky zadavatelům reklamy, k tomu však potřebuje diváky, kteří jsou pro inzerenty zajímaví. A ty nebude mít bez atraktivních pořadů, které se ovšem bez vyrovnaných závazků těžko pořizují.

Nový spolumajitel televize Jan Čermák je specialista na řešení pohledávek, takže se snaží napravit vztahy s věřiteli. Server Extra.cz napsal, že Barrandov dřív neplatil ani honoráře umělcům v řádech pouhých jednotek tisíců korun. V tomto roce by se ale mělo znovu začít s výrobou dabingu, což by znamenalo investice do nákupu zahraničních pořadů.

Programové zpestření Barrandov nutně potřebuje. Nejen kvůli jisté divácké únavě z nekonečného seznamu pořadů, které moderuje Jaromír Soukup. Televize nedodržuje licenční podmínky a kvůli tomu ji už delší dobu prověřuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.





V srpnu 2023 dostal Barrandov pokuty v celkové výši 100 tisíc korun za nedodržování licenčních podmínek stanic Kino Barrandov a Barrandov Krimi. Kino Barrandov má vysílat právě pořady nakoupené ze zahraničí, ale když vysílací rada zkontrolovala, co skutečně běželo, potvrdilo se, že žádnou zahraniční tvorbu nenabídla.

Ještě složitější je situace se stanicí Barrandov Krimi. Ta dostala licenci jako rodinný program, a přestože v průběhu let měnila název, základní programovou specifikaci ze zákona změnit nemůže. Pokud se chce vyhnout pokutám a neohrožovat licenci, měla by se vrátit k programové struktuře, s níž vznikla.

Přestože se tedy Barrandov Krimi tváří názvem i obsahem jako stanice zaměřená na detektivky a podobný obsah, ve skutečnosti má oficiálně nabízet pořady pro děti, zpravodajské pořady, publicistiku, dokumenty nebo třeba seriály.

V říjnu 2023 dostala varování přímo hlavní stanice Barrandova. V programových podmínkách se stanice zavázala vysílat několikrát denně zpravodajský přehled. To ale nedělá.