Získá Netflix také HBO Max? Souboj mediálních firem o Warnery jde do finále

Už brzy by mělo být jasné, zda a kdo koupí Warner Bros. Discovery, jednu z největších filmových a televizních společností na světě. Mají o ni zájem hned tři konkurenti: Paramount Skydance, Netflix a Comcast. Ať už by uspěl kterýkoliv z nich, znamenalo by to velké pohyby v celosvětovém zábavním průmyslu.
Podle informací agentury Bloomberg a deníku The New York Times předložily společnosti Comcast, Netflix a Paramount Skydance na začátku tohoto týdne vylepšené nabídky. Hodnota potenciální transakce by mohla dosáhnout téměř 70 miliard dolarů, trojnásobku tržní ceny Warner Bros. Discovery ze začátku září.
Bulvární deník The New York Post dokonce tvrdí, že představenstvo Warner Bros. Discovery by o vítězi aukce mohlo rozhodnout ještě tento týden. Situace se podle jeho zdrojů blízkých jednání vyvinula ve vyrovnaný souboj Netflixu a Paramountu.
Mírným favoritem je však přece jen společnost Paramount Skydance, kterou ovládá rodina Ellisonových v čele se spoluzakladatelem Oraclu Larrym Ellisonem. Jejich nabídka je jako jediná koncipována jako stoprocentně hotovostní a cílí na převzetí celé společnosti, tedy včetně divize lineárního televizního vysílání.
Finanční krytí transakce zajišťují kromě Ellisonových také investiční společnost Apollo Global Management a státní investiční fondy ze Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů.
Pokud by Paramount v aukci neuspěl a představenstvo Warner Bros. Discovery by se přiklonilo k nabídce Netflixu, mají Ellisonovi připravený záložní plán. Podle už citovaného deníku New York Post jsou připraveni obejít vedení firmy a obrátit se s nabídkou přímo na akcionáře. Bylo by to v podstatě nepřátelské převzetí, o kterém se začalo mluvit poté, co Warneři třikrát odmítli předešlé nabídky Paramountu.
Paramount hodlá argumentovat tím, že jeho návrh je jediný, který má šanci hladce projít schvalovacím procesem amerických úřadů. Ellisonovi totiž mají blízko k prezidentu Donaldu Trumpovi. Naopak případné spojení s Netflixem by mohlo vést k úředním průtahům, možná i dlouholetým soudním sporům.
V každém případě by transakci neposuzovali jen američtí regulátoři. Warner Bros. Discovery i potenciální kupci působí na mezinárodních trzích, takže dokončení obchodu potrvá řadu měsíců. Deník Los Angeles Times v této souvislosti upozornil, že pokud vyhraje Paramount, mohly by zahraniční úřady mít výhrady kvůli zapojení blízkovýchodních investorů do budoucí vlastnické struktury vlivné zpravodajské stanice CNN.
Netflix má zájem výhradně o filmová studia a streamovací služby. Klasické televizní kanály ho nezajímají. Streamovací gigant by byl ochotný vydat dluhopisy v řádu desítek miliard dolarů a nabídnout převážně hotovost. Jeho aktivní zájem je největším překvapením poslední doby, protože dlouhodobě tvrdil, že dává přednost budování vlastního podnikání před mediálními fúzemi. Nakonec se ale rozhoupal k podání nabídky.
Někteří kalifornští politici však už vyjádřili obavy, že by taková fúze dala Netflixu přílišnou moc nad Hollywoodem. Například republikánský kongresman Darrell Issa varoval, že spojení by vytvořilo subjekt s tržním podílem přesahujícím 30 procent. Připomněl, že to už je v americkém antimonopolním právu vnímané jako problematická hranice. Netflix se podle médií hodlá bránit argumentem, že tradiční pravidla hospodářské soutěže nelze úplně uplatňovat v prostředí digitálních platforem a internetových služeb.
Analytici Bank of America nedávno poznamenali, že pokud Netflix získá Warner Bros., „streamovací války tím budou fakticky u konce“. Vznikl by neotřesitelný celosvětový hráč, který by v sobě spojil sílu Netflixu a HBO Max. Přestože se předplatitelé těchto dvou streamovacích služeb částečně překrývají, mohly by vzniknout cenově výhodné balíčky služeb.
Třetím uchazečem v pořadí zůstává telekomunikační a mediální konglomerát Comcast. Ten navrhuje spojení své divize NBCUniversal s filmovými studii Warner Bros. a platformou HBO, přičemž akcionářům nabízí kombinaci hotovosti a akcií. Ani Comcast to nemusí mít u amerických úřadů jednoduché, protože mu patří spíše liberální zpravodajská stanice MS NOW (dříve MSNBC).
Analytická společnost Reelgood, která se specializuje na streamingové služby, odhaduje, že Netflix by z případného obchodu vytěžil nejvíc obsahu. Jeho americký katalog se jen zanedbatelně překrývá s HBO Max. Na obou platformách je pouze 0,4 % shodných titulů. Sloučená knihovna by podle propočtů zvětšila filmovou nabídku Netflixu o 52 %.
Oproti tomu Paramount Skydance má už teď dost velký katalog, ale spojením s Warnery by zvýšil jeho hodnotu. Dosáhl by totiž na prémiové tituly z produkce HBO, které se líbí divákům i filmovým kritikům. Pro Comcast je motivací především snaha o vylepšení pozice na trhu, protože jeho služba Peacock má v současnosti nejmenší knihovnu titulů a akvizice by její rozsah více než zdvojnásobila.
Zástupci společností Paramount, Comcast, Netflix ani Warner Bros. Discovery se k probíhajícím jednáním nevyjádřili, což je před dokončením citlivých obchodních transakcí obvyklý přístup.
