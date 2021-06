Jeff Bezos chce do vesmíru, Facebook plánuje vlastní chytré hodinky a FaceTime bude na webu

Apple aktuálně snímkuje Česko pro vlastní mapy s pomoci vlastních vozidel vybavených LiDARem a shromažďujících uliční městské záznamy. Potvrzují to i Snímky v Apple Maps.

Skoro dvě procenta z nejprodávanějších aplikací v App Store jsou podvodné aplikace. Škody jimi způsobené dosahují 48 milionů dolarů. To vše ve velmi striktně ovládaném prostředí Applu, který si z této částky navíc strhl třetinu. Via Apple’s tightly controlled App Store is teeming with scams, kde jsou vyjmenované i typické podvody – VPN nutící uživatele k nákupu softwaru, který nepotřebují, protože mají prý napadené zařízení. Čtečka QR kódů za 5 USD týdně, ač tato funkčnost je přímo součástí mobilu. Aplikace vydávající se za Amazon, Samsung a další značky. Nechybí záplava falešných recenzí, která těmto aplikacím pomáhá dostat se do žebříčků.

Google dostal ve Francii pokutu 220 milionů eur za zneužití dominantního postavení v oblasti online reklamy a zvýhodňování svých služeb na úkor vydavatelů a konkurentů. Spouštěčem stížnost byli News Corp, Le Figaro (stížnost ale později stáhli) a skupiny Rossel La Voix. Google obvinění nerozporoval a souhlasil s dohodou. Vedle zaplacení pokuty se ještě zavázal ke zlepšení interoperability Google Ads Manageru s platformami třetích stran. Viz též The Autorité de la concurrence hands out a €220 millions fine to Google for favouring its own services in the online advertising sector.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Bing cenzuruje hledání „tank man“ dokonce i v USA, nejenom v Číně. V Česku nicméně v neděli 6. června výsledky vrací, nebo se už v Microsoft věnovali nápravě. Mluvčí Microsoftu totiž Motherboardu sdělil, že jde o „lidskou chybu a pracují na nápravě“.

MAFRA se pochlubila pětimilionovou návštěvností „Zpravodajství“. Jak už to tak bývá, je to ale hlavně výsledek kreativní práce se zařazováním obsahu do nově vytvořené „kategorie“. Tolik let Netmonitoru a stále stejné triky.

Výpadek Fastly odstavil v úterý desítky webů, včetně médií, jako jsou Guardian či The Verge. Fastly je obdoba Cloudflare, CDN zrychlující přístup k webům a snižující reálnou zátěž. Výpadek nebyl celosvětový, některé regiony postiženy nebyly. Podle Service Status záznamů se závadu podařilo zhruba po hodině nalézt. Viz též Website Outage Hits Reddit, News, U.K. Government Pages.

Za masivním výpadkem Fastly je jeden zákazník, který vyvolal chybu softwaru. Prostě nastavil síť a chyba v softwaru od Fastly způsobila, že všechno přestalo fungovat.

PlayPhrase.me vám najde citace ve filmech. Navíc vám je rovnou ukáže ve filmu, ne jenom jako text.

62 % diváků streamovacích služeb v USA se dívá za předplatné, 32 % v těch, které jsou financovány z reklamy. Spíše to ale vypovídá o tom, že zdarma dostupných (a z reklamy placených) video streamovacích služeb je podstatně méně než těch za předplatné, které navíc mají širší a zajímavější nabídku obsahu. Trh vede Netflix a Amazon Prime Video, stoupá Disney+ a HBO Max.

Jsou české e-shopy přístupné pro nevidomé? Test deseti významných e-shopů najdete v Nevidomí otestovali přístupnost českých e-shopů: kde se jim nakupovalo nejlépe? A není to veselé čtení.

HARDWARE

Cena Li-Ion baterií za tři dekády klesla o 97 procent.

Facebook chce příští léto uvést na trh chytré hodinky. Budou mít dvě kamery na oddělitelném displeji pro natáčení. Bez nutnosti připojeného telefonu. Uživatelé by je měli používat tak jako teď telefony, tedy pro videovolání, focení a natáčení videí. Via Facebook plans first smartwatch for next summer with two cameras, heart rate monitor.

Samsung představil 50megapixelový čip pro foťáky a kamery. Vyniká i rekordně malou velikostí snímacích bodů. Na konci roku bychom mohli v prodeji vidět zařízení s tímto čipem.

SOFTWARE

Přinese iPad OS 15 konečně něco, co z iPadu udělá použitelný operační systém? Osobně se obávám, že ne, tedy že stále zůstaneme u omezeného operačního systému, který neumí ani to, co iOS (na iPhonu), tedy například widgety na ploše, App Library. V How iPadOS 15 can finally make Apple’s tablet live up to its potential to ostatně popisují velmi správně. Včetně stále nepoužitelného „multitaskingu“ (tak Apple nazývá možnost mít „dvě okna“ na displeji, skutečný multitasking není ani na iPhonu, natož na iPadu). Stejně tak stále chybí použitelné Home/Domácnost, tedy dobře zpracovaná chytrá domácnost. Ale těch podivných a dlouhotrvajících nedostatků je záplava.

Udržujete Open Source? Tvrdá práce a málo peněz je nejčastější doprovodný jev. Ve výzkumu společnosti Tidelift vyšlo i to, že skoro polovina lidí není placená vůbec. Nejčastěji se zapojují, protože mohou mít pozitivní dopad na svět (71 %). Via Hard work and poor pay stresses out open-source maintainers.

Absurdita roku? Některé z novinek pro macOS nebudou na Intel verzích, jen na M1. Včetně tak obyčejné věci jako rozmazání pozadí ve videovoláních. Ale ani Live Text (vytahování textů z fotek) nebo interaktivní 3D Země, detailní mapy měst v Mapách. Nedorazí ani text-to-speech ve více jazycích a diktování na zařízení, tedy bez nutnosti odesílat vše Applu pro zpracování. Zvláštní strategie.

Nový prohlížeč Vivaldi 4.0 umí e-mail, kalendář a RSS. Je dostupný pro Windows, Mac, Linux, Android. Jon Stephenson von Tetzchner poněkud zůstává v minulosti, kdy se z Opery pokoušel vytvořit podobné monstrum, které umí všechno.

Co se na WWDC nedozvíte o potlačování konkurence, se můžete dozvědět z Integrated Apple and App Store Risk. Užitečné čtení o tom, jak Apple kupuje konkurenty jenom pro to, aby je zlikvidoval, a jak ve vlastních aplikacích využívá API a funkce, které konkurentům buď nezpřístupňuje, nebo rovnou zakazuje. Skvělé dlouhé čtení.

Microsoft chce Xbox (Game Pass) dostat na chytré televize. Hry tam bude možné hrát s pomocí streamingu z herních serverů u Microsoftu. Viz Bringing the Joy and Community of Gaming to Everyone.

MARKETING A KOMUNIKACE

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos se chce příští měsíc vydat do vesmíru na palubě Blue Origins. Říká k tomu, že to dělá i proto, že to chtěl udělat celý život.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

TikTok bude shromažďovat biometrická data uživatelů v USA. Docela zajímavá změna v Podmínkách ochrany soukromí, kam si TikTok přidal, že „může shromažďovat biometrické identifikátory a biometrické informace“ z obsahu od uživatelů. Včetně „otisků obličeje a hlasových otisků“. Něco takového Facebook a řada dalších shromažďuje už roky, takže je jenom dobře, že to TikTok alespoň na rovinu napsal. Nejpodstatnější je, že to nejsou jen „vaše“ informace, ale kohokoliv, koho na TikTok nahrajete.

Apple zaplatil milionové kompenzace studentce, jejíž fotky z iPhonu skončily, kde neměly. V roce 2016 poslala iPhone na opravu a zaměstnanec servisu nahrál její důvěrné fotografie a videa z telefonu na její Facebook. Via Apple pays out millions in compensation to student after iPhone repair facility shared her explicit personal images online.

V Británii mají problém. Děti tam na OnlyFans ve velkém prodávají choulostivá videa a obrázky. A to i přes to, že tam dochází k ověřování totožnosti. Účty si zakládají na cizí či falešné doklady. Via The children selling explicit videos on OnlyFans.

USA se podařilo získat zpět výkupné od DarkSide, hackerů, kteří napadli Colonial Pipeline. Jak se dostali do peněženky, ve které byly bitcoiny uloženy, známo není. Byť tedy z původních 4,4 milionu dolarů je nyní 2,3 milionu. Hacknutí hackeři.

Americký prezident Joe Biden stahuje nařízení svého předchůdce Donalda Trumpa snažící se o zákaz TikToku a WeChatu. Současně probíhá nová analýza toho, zda tyto aplikace představují bezpečnostní riziko. Stáhnuto bylo i lednové Trumpovo nařízení, které se snažilo zablokovat dalších osm aplikací. Trump loni řešil i to, že by „americký“ TikTok měl koupit Oracle. A pak mu to zkazil soud, který jeho snahy zablokoval. Teď ještě co se změní v otázce Huawei.

Electronic Arts napadli hackeři, získali zdrojové kódy FIFA 21 či Frostbite. Celkem si odnesli 780 GB dat, které nabízejí k odkoupení na hackerských fórech.

Sdružení Iuridicum Remedium a novinář Jan Cibulka žalují stát za to, že nařizuje operátorům plošně sbírat metadata z mobilů. Ve hře je sběr dat o tom, s kým si telefonujete či odkud se připojujete k internetu (tzv. data retention). Operátoři je schovávají 6 měsíců a údaje reálně k ničemu neslouží, zato se ale opakovaně zneužívají k nelegálnímu získávání informací o kontaktech vlivných osob, zdrojích novinářů či účastnících demonstrací. Podrobnosti též na Konec plošnému skladování metadat o našich životech.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook ponechá Donalda Trumpa zablokovaného minimálně další dva roky. Ban by mohl vypršet 23. ledna 2023 za předpokladu, že Trump nebude rizikem pro veřejnou bezpečnost. Týká se to jak Facebooku, tak Instagramu. Pokud mu bude umožněn návrat, tak nejenže budou platit pravidla jako pro každého uživatele, ale bude se i přísněji sledovat, zda pravidla dodržuje a zda znovu není hrozbou.

Facebook narazil v Indii se snahou propojit Facebook a WhatsApp. Přitom právě tohle propojení je zásadní pro další existenci WhatsApp – chybí tam totiž obchodní model. Indie je zároveň jeden z největších světových trhů (530 milionů uživatelů WhatsApp je z Indie). Nejzajímavější na tom je, že Facebook se cítí natolik silný, že indickou vládu zažaloval. Co bude dělat s Německem, které integraci také odmítá a žádá, aby ho zakázala Evropská unie, zůstává otázkou.

Americký Forbes píše, že služba Clubhouse umírá. Pravdou je, že po počáteční horečce zájmu o Clubhouse se vše vrátilo do běžných nezajímavých úrovní. Nedávno uvedená verze pro Android na druhou stranu zaznamenala slušný zájem, ale nijak extra se to neprojevilo na dění uvnitř Clubhouse. V květnu Clubhouse uváděl 10 milionů týdenních aktivních uživatelů. Dost málo, nutno dodat. Navíc prakticky všichni konkurenti už mají nebo spouštějí totéž.

MOBILNÍ APLIKACE

15 procent dospělých v USA je pouze mobilními uživateli internetu. Nemají tedy žádné připojení domácnosti k internetu a plně závisí na chytrém telefonu. A také je zajímavé, že 15 % dospělých nevlastní chytrý telefon. Detailní data v Mobile Technology and Home Broadband 2021.

FaceTime bude mít webovou verzi použitelnou ve Windows či na Androidu. A také plánování a možnost zvát účastníky přes webovou adresu. Úspěch Zoomu či Teams je pro Apple asi dost velká pobídka k tomu, aby „trochu“ odemkl vlastní walled garden. Dříve než na podzim ale nic nečekejte, novinky jsou součástí příští verze iOSu. A prozatím Apple uvádí, že pouze na Chrome či Edge.

Populární počasí Dark Sky na konci roku 2022 skončí. Aplikaci (a web) v březnu 2020 koupil Apple. Verze pro Android byla ukončena v září 2020, stejně tak jako podoba pro Wear OS.

STARTUPY A EKONOMIKA

Zaměstnanci Applu odmítají nová pravidla návratu do kanceláří. Chtějí pružnější uspořádání než tři dny v kanceláři a pouhé dva dny na dálku. Před příchodem koronaviru Apple práci na dálku odmítal, Twitter či Facebook nově zaměstnance ujišťují, že budou moci pracovat na dálku bez omezení i po ukončení pandemického stavu. Kompletní dopis od zaměstnanců vedení Applu si přečtěte v Apple employees push back against returning to the office in internal letter.

Jack Dorsey, šéf Twitteru, považuje Bitcoin za nejdůležitější věc ve svém životě. Snad to nebude znamenat, že na to doplatí Twitter (a Square). Dorsey k Bitcoinu samozřejmě přistupuje čistě utopicky.

iContact Marketing Corp kupuje Moz. Otázkou zůstává, co to bude pro budoucnost znamenat. iContact je čistě marketingová společnost věnující se automatizaci e-mail marketingu.

Facebook koupil Unit 2 Games, studio za herní platformou Crayta, stylem a provedením podobné Robloxu.

Dobrá otázka: Co se stane s vašimi bitcoiny, až umřete? Pokud se k vašim bitcoinům po smrti nikdo nedostane, tak je dost zbytečné nad tím přemýšlet. Jinak právně to samozřejmě je věc klasické pozůstalosti, dědictví a podobných věcí.

