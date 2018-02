 »  Jičínský Microrisc prodal čtvrt milionu modulů pro internet věcí. Vyčlenil IQRF a chce expandovat

Český průmysl postavený kolem internetu věcí (IoT) by do budoucna mohl mít slušného exportéra těchto technologií postaveného na vlastním výzkumu s přidanou hodnotou. Jičínská společnost IQRF Tech už nyní ročně prodává desítky tisíc IoT modulů a celkově jich doposud na trh dodala přes 250 tisíc. Do budoucna chce roli výrazně posílit.

IQRF Tech vyvíjí moduly pro IoT velké asi jako mobilní SIM karta, které tvoří jádro různých senzorů určených pro sběr dat a ovládání samotných zařízení. Například v Izraeli se tato technologie používá k řízení 40 tisíc světel veřejného osvětlení. Přes 10 tisíc senzorů ve Skotsku hlídá okraje železničních tratí a technologie se používá i pro sledování průjezdu automobilů v Praze, kdy jsou senzory zabudovány do dlažebních kostek.

Firma IQRF Tech formálně vznikla v loňském roce, kdy byla vyčleněna z již od roku 1991 fungujícího podniku Microrisc. Ten v průběhu let prošel několika změnami, přičemž v roce 2004 představil první bezdrátový transceiver modul IQRF postavený na stejnojmenné technologii.

Jičínský Microrisc na IQRF získal přes 30 evropských i amerických patentů. Toto know-how včetně vývoje, výzkumu, asi patnáctičlenného týmu a prodeje přešlo pod novou společnost mimo jiné z důvodu expanze. IQRF Tech jako firma i technologická část jsou připraveny na vstup investora, který by pomohl s růstem v zahraničí. Jednání s investory už se vedou.

Jako integrovaný obvod

Plány jsou nastaveny také v technologické části. IQRF moduly by to budoucna mohly být předělány do formy integrovaného obvodu. Tím by se mimo jiné dalo dosáhnout na snížení ceny. Dnes se cena jednoho modulu při sérii tisíce kusů pohybuje okolo sedmi eur, v případě integrovaného obvodu by mohlo jít o zhruba tři eura za kus.



Autor: IQRF Ekosystém IQRF Alliance

Bavit se lze i o tom, že by design těchto modulů šel prodávat dalším výrobcům. Fungoval by zde tedy podobný model, jaký aplikuje britský ARM. Ten se díky němu stal dominantní silou zejména v chytrých telefonech.

Moduly IQRF se vyrábí v České republice. Desky se sice dováží z Číny, návrh nicméně probíhá v Jičíně, osazování v JabloPCB (součást Jablotronu) a nahrávání softwaru (operační systém) a kontrola opět v Jičíně.

IQRF Tech jako takový nevyrábí přímo koncové senzory a dodává čistě IQRF moduly. O jejich implementaci do senzorů se pak starají partneři. Pro ty byla vytvořena IQRF Alliance, do které se vedle výrobců zapojují i další členové ekosystému, jako jsou systémoví integrátoři, operátoři, provozovatelé cloudů a podobně.

Vytvořit spolupracující ekosystém

Zájemci o nasazování a využívání IQRF nemusí být členy aliance, stačí si koupit moduly. Myšlenkou aliance každopádně je vytvořit ekosystém, který bude vzájemně spolupracovat. V současně době má spolek asi 90 členů.

„Dříve jsme moduly prodávali do firem, které dělají vše od A do Z. To bylo hodně nepružné. Nyní chceme mít sadu řešení, která si může vzít systémový integrátor, zkombinovat je a nasadit,“ popisuje šéf IQRF Alliance Šimon Chudoba. Tito integrátoři by si mohli vzít výrobky od různých společností a nasadit řešení na klíč i se službami. Podobně, jako je to třeba u nasazování serverového hardwaru a dalších IT technologií.



Autor: IQRF Schéma IQRF

Výrobců koncových produktů už je řada. Slovenská společnost Austyn International například v podobě retrofitu vyrábí chytré termostaty na topení. Komunikují bezdrátově a na baterie vydrží dva roky. Austyn na základě IQRF modulů vyvíjí také systém pro automatizované vytápění produkčních hal.

Více řešení rozvíjí také česká společnost DATmoLUX, která IQRF používá pro řízení osvětlení v průmyslových halách nebo v kině v Uherském Brodě. Protronix zase dělá senzory na měření CO 2 , Aledo lokalizační systém a Tesla Blatná pak vyrábí smart city senzor pro monitoring několika hodnot (vlhkost, prach a další). Brněnský CITIQ dělá několik zařízení pro chytrá města.

Centrální repositář

Mezi členy patří i zahraniční společnosti. Tchajwanské duo ZyXEL a Aaeon spadající pod Asus třeba umožňují provozovat IQRF gatewaye.

Samotný IQRF Tech vyrábí USB dongle nazvaný IQRF Daemon, který lze připojit i do zařízení Raspberry Pi. IQRF sítě fungují s protokolem IQMESH a určeny jsou zejména pro lokální instalace (teoretický dosah mezi zařízeními je 500 metrů). Jde o formu fog či edge computingu.

Aliance se snaží pomocí interoperability a definovaných standardů vytvořit sjednocený systém. Na něj je navázaný i IQRF repositář, což je takový App Store. Jde o databázi certifikovaných výrobků, která umí například říci, že je k dispozici upgrade softwaru.

Podrobnější informace o technologické části IQRF jsou na oficiálním webu. Věci kolem interoperability a ekosystému zase řeší stránky aliance. Technologii se v seriálu věnoval také Root.cz.