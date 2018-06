 »  Jiří Hlavenka (Kiwi.com): Začínáme s pozemní dopravou. Všechno bude na jednom lístku

Brněnský vyhledávač letenek Kiwi.com je na prodej a jeho podílníci si zřejmě přijdou na velké peníze. Firma kontinuálně hlásí růst tržeb a nahoru jde také zisk. „Jsme schopní aplikovat škálu, takže s rostoucími tržbami ještě rychleji roste profitabilita. Doufám, že se nám ještě několik let podaří plus minus dvojnásobný růst udržet,“ říká jeden z hlavních akcionářů, internetový podnikatel a investor Jiří Hlavenka.

Kiwi.com podle něj uspělo hlavně ze tří důvodů: „Technologie, kterou nebyl schopný vyvinout nikdo jiný, vývojářský tým světové úrovně a schopnost řešit problémy,“ popisuje. Firma teď připravuje rozšíření svého záběru i mimo letenky. „Začínáme integrovat pozemní dopravu, to je přirozená extenze, protože naším cílem je zjednodušit celý svět osobní dopravy. Princip je znát všechny jízdní řády a ceny a být schopný je integrovat do jednoho lístku. To nás podle mě bude charakterizovat do budoucna,“ říká Hlavenka.

Rozhovor s Jiřím Hlavenkou si můžete stáhnout také jako audio (mp3).

Jaké největší překážky muselo Kiwi překonat? Proč Hlavenka investoval také do startupu na řešení školní šikany? Co si jako zakladatel prvního tuzemského e-shopu myslí o české e-commerce? A jak by se podle něj mělo změnit české vzdělávání? O tom mluví v dalším ze série videorozhovorů, které připravujeme ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK):

Jiří Hlavenka - Kiwi from Internet Info on Vimeo.

