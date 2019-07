 »  Jiří Zemánek (ČVUT): Digitální materiály budou fungovat trochu jako kostky v Minecraftu

Letos jste získal Fulbright-Masarykovo stipendium a v akademickém roce 2019/2020 vás čekají dva semestry v laboratoři CBA na nejlépe hodnocené (alespoň dle žebříčku QS) univerzitě světa – Massachusetts Institute of Technology (MIT). Proč jste chtěl zrovna sem a co vás tam očekává?

Formálně to, že strávím 10 měsíců v laboratoři Center for Bits and Atoms. Na té je zajímavé například to, že byla v minulosti součástí pracoviště Media Lab, které je pověstné svým antisystémovým a antidisciplinárním přístupem. To v praxi znamená, že neuznávají klasické obory, respektive obory vůbec, je to vlastně taková výzkumná a tvůrčí anarchie. To je pro někoho zvyklého na naše akademické prostředí trochu kulturní šok, ale mně se to vlastně strašně zamlouvalo. Odpovídá to totiž přesně mým vlastním sklonům spojovat věci, které se normálně nespojují – třeba vědu a umění, hledat ve výzkumu nějaké hravé přesahy a podobně. Dalším benefitem samozřejmě je, že mají také hodně (a na naše poměry skutečně hodně) peněz, protože jsou sponzorováni přímo průmyslem, který má pak přístup ke zde odhaleným objevům a vyvinutým technologiím.

Celý původní ústav (Media Lab) je pak orientovaný hlavně na tvorbu různých technologických dem, kdy jde o to především něco ukázat, demonstrovat potenciál nějaké nové technologie. Vznikla zde celá řada zajímavých projektů: elektronický inkoust, programovatelné LEGO Mindstorms NXT a podobně, což mi bylo také sympatické. Oproti tomu samotná vědecká stránka věci zde ale zase tak silná není. Samotné Center for Bits and Atoms je pracoviště, které by si mělo brát kus z původní hravosti Media Lab a přidat k tomu ještě právě tu vědu, což je pro mě ideální spojení. Pro mě se zde tedy protnula touha si hrát s možností publikovat v prestižních vědeckých časopisech a dělat pořád opravdovou vědu.

Pak je zde ještě třetí přesah, právě zde totiž vznikl koncept takzvaných fab labů (z fabrication laboratory), což je druh dílny, kam může člověk přijít, něco si tam vyzkoušet a to, na co přijde, pak přenést někam jinam a vyrobit na základě toho třeba reálný produkt. Fab laby jsou čistě akademické, stojí za nimi školy a mají standardizované vybavení, jinak jde ale o podskupinu hackerspaců a makerspaců, což je moje další oblíbené téma.

Čím se vám podařilo Fulbrightovu komisi přesvědčit, abyste stipendium dostal právě vy, a jak bylo obtížné se dostat na samotný MIT a do Center for Bits and Atoms?

Byl jsem přizvaný do výzkumu digitálních materiálů, což je téma, které lze pěkně navázat na výzkum, kterému se věnuji nyní doma (distribuovaná manipulace), a to hrálo základní roli při získávání podpory od Fullbrightovy komise. Nicméně tak jednoduché to samozřejmě nebylo. Komise posuzuje řadu věcí, které mají velkou váhu při finálním rozhodování. Vedle toho, že člověk musí mít jasno, co tam bude dělat a co tam bude zkoumat, by měl mít už víceméně jasnou představu o tom, co bude dělat, až se s výsledky svého výzkumu vrátí domů, jinými slovy, jak tu investici vrátí zpátky.

Mně hodně pomohlo, že jsem měl v tomto ohledu jasno a sám svému výzkumu dost věřil – projekt pak působil daleko více smysluplně. Komise také velmi kladně hodnotí relevantní aktivity, které člověk dělá mimo svoji vědeckou práci – třeba ve svém volném čase. Zde se mi velmi hodil Maker Faire, ale také další aktivity na škole, jako práce v akademickém senátu a podobně. Další roli hrají doporučení, která byla také dobrá. Musíte mít už nějakou pracovní historii, jasnou představu, co tam chcete dělat, co budete dělat, až se vrátíte, mít svoji práci podloženou doporučeními od lidí, kteří vás znají (alespoň část musí být mimo vaši domovskou instituci) a musí tam být alespoň nějaký zájem ze strany, kam jedete.

Jak obtížné bylo získat pozvání na MIT?

Tady musím přiznat, že to bylo docela obtížné a sám jsem z toho byl nejprve dost rozčarovaný. Měl jsem představu, že když za někým přijdu a nabídnu mu, že pro něho budu zadarmo pracovat, tak rozhodně vzbudím větší zájem. Na první e-maily se ale ani většina amerických profesorů vůbec nenamáhala odpovědět. Američané na prestižních univerzitách a vědeckých ústavech jsou navíc zvyklí, že kdokoli chce pro ně pracovat nebo u nich studovat, tak přichází s dokonale vymazleným portfoliem projektů, na kterých dělal, a vůbec se očekává prezentace na trochu jiné úrovni, než na jakou jsme zvyklí tady.

Když jsem pak absolvoval první schůzky, byl z toho skoro trapas, protože jsem pochopitelně nic takového formálně zpracované neměl. Mně se tam nakonec podařilo zachytit oklikou – a to tak, že jsem se nejprve seznámil s lidmi, kteří už tam dělali, a ukázal jim, co dělám já. Jakmile tam byl tento osobní kontakt, tak už se mnohem snáze dostávalo k dalším, nebo bylo někdy možné tyto spojky využít k tomu, aby podstrčily moji práci těm správným profesorům, ke kterým se jinak prakticky nedalo dostat. I když musím říci, že ten, se kterým nakonec budu spolupracovat, je trochu výjimka, protože tolik na vnější pozlátko nedá. Také se mi tam dvakrát podařilo fyzicky dostat, což určitě také hrálo roli, protože pak už nejste jen anonymní tvář, ale konkrétní člověk. Když to shrnu, dobrý a zajímavý projekt je prakticky samozřejmost, jenom s ním si ale ani omylem nevystačíte.