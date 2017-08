 »  Jírovec spojí Koloniál a Košík, Trump útočí na Amazon a Alibaba investuje

Co se za týden událo na tuzemské i světové scéně, sledujeme pravidelně už několik let. Pravidelný týdenní přehled eŠopák jsme rozjeli až letos. Pokud byste měli pro eŠopák nějaké tipy, dejte nám vědět.

Josef Koller se zbavil společníků v Košíku, rozloučil se s ředitelem Jakubem Šultou a najednou našli v Rockaway společnou řeč. Na obzoru se tak objevuje soulodí Košík & Koloniál a podle zástupců Mall Group v těchto dnech probíhá převzetí společnosti a vzniká nové vedení.

A na podobné projekty mají v Rockaway specialistu. Jan Jírovec v rámci skupiny, kterou finančně zajišťuje PPF nebo duo Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, drží pozice v sedmnácti firmách. Skoro v polovině z nich působí jako jednatel. A k tomu ještě stíhá s Leošem Marešem posílat zásilky Mallu dronem.



Autor: Merk.cz Kde všude působí Jan Jírovec.

Teď má nově na starosti zapojení Košíku do Mall Group. „Teď, když máme možnost spojit to nejlepší z obou firem, budeme umět zákazníkům nabídnout unikátní službu. Navíc budeme těžit ze zázemí Mall Group, která má v segmentu FMCG už teď velmi silnou pozici,“ dodává Jan Jírovec, který má propojení a vedení Koloniálu a Košíku na starosti.

Z domova

– ČOI nadělovala pokuty. Inspekce rozdala bločky v hodnotě 1,27 milionu korun. V druhém čtvrtletí vyhrály soutěž o nejvyšší z celkem 269 pokut obchody hobbyeshop.cz, mobilyatablety.cz a okay.cz.

– Facebook zatopí všem tuzemským on-line bazarům. Během tohoto týdne spustil i v Česku svůj blešák jménem Marketplace. Sociální síť prostřednictvím svého nového tržiště zjistí další informace o nákupním chování svých uživatelů.

– Mezi módní řetězce, které zkouší štěstí i na webu, se zařadila tuzemská pobočka Gantu. Recenzi nového webu si vystřihl Jakub Michalovský na blogu Acomware.

– IKEA vyvíjí nový e-shop. Už to chtělo. V Česku zatím udělá obchod s nábytkem v on-line světě přibližně 4 procenta svých tržeb. Prozradil to šéf tuzemské pobočky Marek Feltl deníku E15.

Ze světa

– Donaldu Trumpovi leží v žaludku ledacos, ale teď už i Amazon. Americký prezident označil největší globální e-shop za firmu, která ničí retail a zabíjí pracovní místa po celých USA. „Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt – many jobs being lost!“ tvrdí Trump.

– Seznam to neustál, ale jsou tu i firmy, které se toho nebojí. PayPal stáhne své služby ze stránek, které propagují nenávist, násilí a nesnášenlivost. Napomohly tomu i poslední události v americkém Charlottesvillu.

- Alibaba pokračuje v kolonizaci jihovýchodní Asie. Tento týden vedla 1,1miliardovou investici do indonéské e-commerce firmy Tokopedia. Osm let stará firma funguje jako tržiště, tedy podobně jako Alibaba nebo Amazon.

Personálie

– Rohlík ulovil ze Slevomatu novou posilu. Martin Snížek dosud ve slevovém serveru šéfoval produktu a IT, v Rohlíku si bude muset vystačit jenom s produktem.

– V Mitonu shání byznysového analytika nebo analytičku. Hlásí to David Špinar už i na Twitteru.

– Mall.cz jmenoval dalšího vysokého náčelníka. Kompletní B2B strategii v oblasti partnerského prodeje povede Miroslav Matyáš. Zkušenosti sbíral v HSBC bank, UniCredit Bank nebo v OMV.