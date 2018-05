 »  Josef Matějka (Nextech Ventures): S Golemem VR bychom rádi expandovali do světa

„Zajímají mě technologie, mobily, elektroauta, virtuání realita, proto do těchto oblastí investuji,“ říká Josef Matějka, kterého donedávna český trh znal především jako zakladatele a majitele e-shopu CZC.cz. Po jeho prodeji se prostřednictvím firmy Nextech Ventures začal věnovat investicím do nadějných startupů.

Peníze vložil například do atrakce Golem VR, která v pražském hračkářství Hamleys uživatele provádí ve virtuální realitě starou Prahou. „S Golemem bychom rádi expandovali do dalších hračkáren Hamleys, ale i jinam do světa,“ říká Matějka.

Mezi jeho další investice patří mladá firma i-Smarties, která pracuje na projektu založeném na Bluetooth beaconech. „Je to z části sociální síť a z části marketingová platforma pro retailové podniky,“ popisuje projekt Matějka.

Co říká současnému stavu české e-commerce a probíhající konsolidaci e-shopů? Proč nevěří tomu, že virtuální realita pronikne do domácí zábavy? A jak by se u něj měly startupy ucházet o investici? Podívejte se na náš videorozhovor:

Josef Matějka - Nextech Ventures from Internet Info on Vimeo.