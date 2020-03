 »  Josef Tětek (TopMonks): Myšlenka open financí nedávný masakr Etherea přežije

O decentralizovaných financích DeFi (pokročilých finančních nástrojích, které umožňují nad kryptoměnami vytvářet decentralizované derivátové produkty – pozn. redakce) se po splasknutí ICO bubliny hovořilo jako o hlavním hnacím motoru Etherea. Po obřím propadu ceny Etheru z minulého týdne, která dostala do existenčních problémů největší DeFi projekt vůbec, ovšem situace už tak růžově nevypadá a řada uživatelů si začíná klást znepokojivé otázky.

O tom, proč se situace vyhrotila až do bodu, kdy MakerDAO zvažovalo nouzové vypnutí sítě, jakou mají DeFi nástroje budoucnost a jak lze pracovat s nadstandardním rizikem, jsme mluvili s Josefem Tětkem, členem Paralelní polis, ekonomem a kryptoměnovým analytikem ve společnosti TopMonks. Josef se ve společnosti až do pozastavení projektu věnoval také práci na bitcoinovém DeFi projektu Debnk.

Od letošního února pozoruji, jak moc jsou vlastně smart kontrakty typu Collateralized Debt Position citlivé na zvýšenou volatilitu špatným směrem. Minulý týden situace eskalovala návrhem na nouzové vypnutí DeFi projektu MakerDAO po největším propadu ceny Etherea minimálně za poslední rok. Vypnutí sice bylo prozatím odloženo, ale signál je jasný. Myslíš si, že bylo jen otázkou času, než k podobné situaci dojde, a lze vůbec s podobným rizikem nějak inteligentně pracovat?

Propad ceny ETH byl dokonce nejhorší v historii. V kontextu toho, že ethereová síť je i v běžném provozu poměrně dost využívaná, přinesla mimořádná situace obří nárůst transakčních poplatků a prodloužení průměrné doby potvrzení transakce. Následkem toho selhávaly aukce dluhových pozic, velká část likvidátorů nakonec vypnula své (nyní ztrátové) obchodní roboty a došlo k tomu, že se některé dluhové pozice zlikvidovaly za nulový příhoz do likvidační aukce. Držitelé těchto pozic tak přišli o plnou výši vkladu (namísto očekávaných 13 %) a nyní se řeší, co s tím.

Tvůrci MakerDAO spoléhali na to, že provozovatelé likvidačních robotů budou mít vždy dostatečnou motivaci likvidovat pozice – a že jich bude dostatek na to, aby se v aukci cena vyšplhala na tržní úroveň. To samo o sobě může na papíře i v simulacích fungovat, nicméně nefunguje to už v případě, že samotná smart contract platforma (Ethereum) je zahlcená a celý trh (i mimo kryptoměny) zažívá tzv. liquidity squeeze – úprk k likviditě.

Je pravda, že systém nebyl na takovou černou labuť připraven. Asymetrická rizika nicméně společnost zná a jejich mitigací je pojištění. To však teprve na Ethereu vzniká v posledních měsících. Celý ekosystém je prostě příliš mladý a experimentální.

Znamená současný stav těžce zadluženého MakerDAO konec boomu DeFi projektů nad Ethereem? Sám ses v minulosti podílel na bitcoinovém DeFi projektu, myslíš, že by zde situace probíhala výrazně odlišně?

Zdá se, že letos vskutku DeFi již zažilo svůj vrchol (měřeno hodnotou „zamčenou“ v DeFi). Pokud by se mělo MakerDAO rozpustit, položí to i některé další DeFi projekty, které se stablecoinem DAI pracují. Na druhou stranu nemyslím, že se jedná o konec ethereového DeFi jako takového. Celé odvětví je třeba vnímat jako jeden velký iterativní experiment. Jeden (třebaže velký) projekt selže, druhý se poučí z chyb a postaví lepší produkt.

Uživatelé by měli počítat s tím, že se jedná o vysoce rizikové experimenty. V tom vidím trochu chybu komunikace některých představitelů Etherea a DeFi – často vychvalovali přednosti těchto projektů, aniž by dostatečně poukazovali na rizika. Na druhou stranu z uživatelského hlediska byly projekty stále poměrně těžce přístupné a jejich uživatelé měli dostatečnou sofistikovanost na to, aby rizika chápali.

Nyní k bitcoinovému DeFi. Logika finančních produktů v rámci našeho Debnk byla značně odlišná od čehokoli na Ethereu, nepracovali jsme zde s předzajištěnými půjčkami, nýbrž s tzv. peer-to-peer CFD kontrakty. To znamená, že lidé si netvoří např. hedge či pákové pozice vůči smart kontraktu, ale vzájemně v síti uzlů.