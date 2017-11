 »  Kamarád, kolega, redaktor Lupy Honza Beránek podlehl vážné nemoci

Po dlouhém boji s rakovinou v pondělí 13. listopadu zemřel náš kolega a kamarád Honza Beránek.

Drželi jsme mu palce, když s nemocí řadu měsíců statečně bojoval a zdálo se, že má už už vyhráno. Pak ale přišly komplikace a před několika týdny mu lékaři oznámili, že se už nedá nic dalšího dělat.

Poslední dny strávil doma, ve své rodné Volyni, v klidu a se svými příbuznými a manželkou.

Na fotce, kterou jsem v březnu 2014 vkládal do příspěvku oznamujícího Berryho příchod do redakce, Honza vesele, ironicky a trochu spiklenecky mrká do kamery, jako by říkal „to bude dobrý, woe“.

Takový byl a takového si ho budeme pamatovat.