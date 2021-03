Kamil Houska (TV Nova): Chceme Televizní noviny posílit i na webu, naší předností je video

Už skoro osmnáct let pracuje na Nově novinář Kamil Houska. V posledních čtyřech letech řídí zpravodajství a publicistiku nejsledovanější komerční televize. Podoba Televizních novin se podle něj sice postupně posouvá od zábavy k serióznějším tématům, Nova ale nechce rezignovat na typické poznávací znaky svého zpravodajství. Stanice má teď před sebou zásadní výzvu: musí představit takovou podobu zpráv na webu, která bude zajímavá i pro mladou generaci diváků.

V osmém týdnu letošního roku si Televizní noviny zapínalo v průměru 39,02 % diváků ve věkové skupině 15–54 let, na kterou Nova cílí reklamu. Stále jde o nejsledovanější večerní zprávy v republice.

Každý týden z Novy dostávám statistiku sledovanosti, kde jsou Televizní noviny jedním z nejúspěšnějších, ne-li vlastně nejúspěšnějším pořadem stanice za celý týden. Co chcete udělat proto, aby to tak zůstalo?

My si uvědomujeme, že síla Televizních novin je zvláště v posledním roce daná vnějšími i vnitřními faktory. Ty vnější jsou podle mě způsobeny covidem. Lidi se víc zajímají o to, co se kolem nich děje, jsou víc doma, mají víc času sledovat televizi. A pak dlouhodobě tvrdím, že je to dané i napjatou politickou situací. Máme tady celou řadu politiků, kteří nějakým způsobem polarizují společnost. Pro lidi to znamená hodně témat, která je každý den zajímají. A pokud jde o vnitřní faktory, dlouhodobě se držíme toho, že děláme věci jednoduše a srozumitelně. Zvlášť v této době. Čísla ukazují, že máme lepší sledovanost, než jsme u Televizních novin měli třeba před rokem. U nás se neztratíte v informacích, protože je chronologicky, hezky a zjednodušeně lidem přeříkáme. Myslím, že v době, kdy se každou chvilku objevuje jiná informace a lidi mají ve spoustě věcí zmatek, je to naše velká přidaná hodnota.

Máte to v podstatě natrénované, loni jste dělali i mimořádné pořady. Ale covid tady nebude napořád, doufejme. Co jste si z té koronavirové krize vzali?

Máme teď v průměru o 100 až 200 tisíc diváků navíc každý den. Nedělám si iluze, že až se společnost stabilizuje, tak u nás všech těchto 200 tisíc diváků zůstane. Ale naším cílem je nechat si jich pro pravidelnou sledovanost Televizních novin pokud možno co nejvíc. Snažíme se je přesvědčit tím, že Nova už není taková jako před lety, kdy byla synonymem autonehod a zábavných šotů. Za posledních sedm osm let jsme se výrazně posunuli. Když jsem do Novy nastupoval před osmnácti lety jako politický reportér, dělali jsme jeden, maximálně dva politické příspěvky za den. Dnes politické příspěvky, domácí dění, zahraničí, vážná témata tvoří tři čtvrtiny zpráv. Stali jsme se mnohem víc relevantní, je v nich méně zábavy a více informací, o kterých si myslíme, že jsou pro lidi klíčové a důležité. Máme myslím velkou šanci přesvědčit lidi, že se zpravodajství Novy změnilo a je kvalitativně na vysoké úrovni. Tak věřím, že část z nich u nás potom zůstane i v dobách, kdy covid nebude a zpravodajství nebude mít pro lidi ve všech médiích takovou váhu jako teď, kdy se všechno mění ze dne na den.

Ve srovnání s jinými stanicemi ale postrádáte zavedené novinářské osobnosti. Ve spojení s Novou si spousta diváků vybaví asi moderátory, ale ne redaktory nebo reportéry. Chcete si vychovat a udržet nějaký stabilní tým?

Myslím, že každý, kdo se pohybuje v médiích, mi dá za pravdu, že personální situace je v posledních letech poměrně špatná. Sehnat dostatek kvalitních reportérů je opravdu problém. Jdeme tedy cestou, že se snažíme pracovat s lidmi, kteří začínají. Už jsme jich řadu vychovali a někteří z nich jsou třeba teď tváří konkurence. Snažíme se oslovovat vysoké školy, z nichž budou vycházet potenciální žurnalisté. Souhlasím, že je naší slabinou, když nemáme stabilnější a zkušenější novináře. Ale na druhou stranu nechci jít cestou přetahování novinářů zleva zprava. V posledním roce dvou tu máme řadu mladých lidí a učíme je. Je to samozřejmě pracnější, ale věříme, že třeba za pár let z nich budou stabilní a známé osobnosti mediálního světa.



A chcete po nich ještě zábavné stand-upy v reportážích? Na jednu stranu jste říkal, že se zpravodajství proměňuje, ale když se na zprávy podívám, tak tam sklony k jejich zábavnějšímu pojetí vidím doteď. Chcete si je ponechat jako prvek typický pro Novu?

Já myslím, že se to nevylučuje s tím, že jsme v posledních letech změnili vážnost, relevanci, serióznost a důvěryhodnost zpráv. Klademe velký důraz na politiku, spotřební témata, zahraniční události a podobně. Ale vedle toho si zachováváme některé věci, které Novu dělají Novou. Je správné, když některé věci pojímáme odlehčeněji, zábavněji. Mix zpráv nemá být jenom o smutných a vážných věcech. Chcete se i zasmát, vidět, co se dělo venku, a stejně tak zvířátko na konec. Není podle mě pravda, jak si někteří lidé myslí, že musíte buď dělat seriózní zprávy, anebo zábavné. Můžete dělat seriózní zprávy s prvky zábavy, aniž byste tím zprávy nějak srážel.

Vaši konkurenti na trhu se profilují i pomocí politických rozhovorů. Vy žádnou stabilní politickou diskusi nemáte. Nechybí vám ve skladbě pořadů takový formát?

V této chvíli jdeme cestou, že když se něco důležitého děje, třeba volby, tak máme občas mimořádné Střepiny Speciál. Pokud potřebujeme udělat rozhovor s politikem, tak si na to umíme najít prostor. Na druhou stranu bych byl jako novinář do budoucna rád, aby televize měla zpátky diskusní pořad. Věřím, že to dobře dopadne, ale je to otevřená věc, protože pokud se rozhodneme vyrábět diskusní pořad, tak musí být něčím nový a zajímavý. Nemá smysl kopírovat standardní pořady, kde kolem jednoho člověka sedí další dva nebo tři a struktura je plus mínus stejná. Touto cestou jít nechceme. Pokud diskusní pořad na nějaké pravidelné bázi, tak za předpokladu, že vymyslíme formát, který bude jiný. Jako hlavní hráč na trhu máme přicházet s novinkami, ne se pořád držet v zajetých kolejích.

Loni neodstartoval jenom covid, ale také komerční zpravodajská konkurence se světovou značkou. Veřejnoprávní ČT24 měla navíc rekordní čísla. Jak se to projevilo na vašich výsledcích?

Nerad se vyjadřuji ke konkurenci. Je logické, že když tady startuje cokoliv nového, tak všichni na trhu zbystří a snaží se přemýšlet, co by mohli dělat lépe. Každý takový impuls je pro trh dobrý v tom smyslu, že vás nutí být ve střehu, nutí vás přemýšlet nad tím, co děláte dobře nebo špatně. Sami se dostaneme do nějakých otáček a snažíme se. Nejenom my, ale i veřejnoprávní televize a další média. Je to logická reakce na to, že se blíží něco nového. Myslím ale, že příchodem nového média se trh žádným způsobem v tomto smyslu nepřepsal. Všechno zůstalo plus mínus tak, jak to bylo do té doby. Nemyslím si, že by to na nás mělo bezprostředně nějaký dlouhodobější vliv.

Když se podívám do minulosti, tak Nova vždy po několika letech osvěžovala a obměňovala zpravodajství, ať už vizuální podobu, nebo strukturu. Poslední větší změny byly v roce 2018. Jsou nějaké úpravy na obzoru, třeba podoby studia?

Rozumím, kam směřujete a co byste chtěl ode mě slyšet. Já vám můžu jenom v téhle chvíli obecně říct, že v letošním roce u nás zaznamenáte ve zpravodajství řadu vývojových změn. Některé budou opravdu zásadní. Já vám je v této chvíli nemůžu specifikovat, protože na nich teď intenzivně pracujeme. Ale jak jste řekl, jednou za dva, tři, čtyři roky se něco změní. To je cyklus, kterého se budeme držet.



Zohledníte při těchto změnách snahy nového vedení CME, které dává velký důraz na online prostředí? Máme třeba čekat posílení internetového zpravodajství?

Naším cílem je, aby byl online odrazem a rozšířením Televizních novin po všech stránkách. Vizuálně, osobnostmi, moderátory, lidmi… Zkrátka chceme, aby TN.cz nebylo TN.cz, ale aby to byly Televizní noviny v novém prostředí. Uvědomujeme si, že naše pozice není úplně ideální, a chtěli bychom se posouvat dopředu. Ale nechceme jít cestou, že bychom posilovali psaní článků a vytvářeli další textový zpravodajský web. Těch je tady hodně a řada z nich je na vysoké úrovni. Naší předností je video, protože máme obrovské množství videoobsahu. Máme dostatek možností cokoliv živě přenášet, protože máme několik SNG vozů a po všech regionech přenosové batohy. To je naše přednost. Chceme posilovat videoobsah a živé vysílání na webu. Tam můžeme výrazně poskočit ve vztahu ke konkurenci.

Pokud se nepletu, tak tady takový koncept byl už za generálního ředitele Jana Andruška pod názvem Nova News. Tento projekt pak skončil. Mám to tedy chápat tak, že se k němu zase vracíte?

Nechceme vytvářet internetovou televizi, to podle nás není cesta. Chceme, aby lidé věděli, že pod TN.cz se dozvědí všechny důležité informace, ale většinu z nich mohou vidět, nemusí je jenom číst. A většinu z nich mohou hlavně vidět ve chvíli, kdy se dějí. Ono se to nezdá, ale když se podíváte na naši internetovou konkurenci, málokdo z nich má možnosti, jaké máme my. A teď nepočítám to, že dnes můžete dělat přenosy z mobilního telefonu. Když vynechám telefony, které máme všichni u sebe, tak my disponujeme v každém regionu minimálně jedním nebo dvěma způsoby, jak můžeme živě vysílat. Nejenom že si přečtete, co dělá vláda nebo že je někde autonehoda, ale pokud možno co nejdřív to uvidíte živě. Ke každému článku bude nějaké video, to je ten cíl. Chceme cílit na mladé lidi a pro ně je text trochu obstarožní, chtějí video.

Na druhou stranu, ten videopřenos si už dnes mohou pustit klidně na Facebooku…

Ale to se nevylučuje, dnes už nemůžete budovat stránku, aniž by zároveň nefungovala na všech možných sociálních sítích. Dnes přenosy jedeme na TN.cz, na profilu na Facebooku, jsme schopni z toho dávat videa na Instagram, do budoucna se chceme soustředit i na další sociální sítě. Je to komplexní balíček, ale základ je, že informace chceme předávat pomocí videa a ukazovat vám, co se právě teď děje, abyste se na to mohl podívat.

Pro mě jako příznivce textu je to dost základní zklamání, ale chápu, že vám jde o zviditelnění značky na nejrůznějších platformách.

Ano, přesně tak. Dnes už je člověku jedno, jak tu informaci přijímá. Všichni jdeme na Instagram, Facebook nebo web. Cílem tohoto snažení je, aby když se něco bude dít, tak to na vás blikne z každého místa, na které zrovna přijdete, takže by vám to nemělo utéct. Měl byste mít návyk, že sledovat TN.cz na všech platformách má smysl.

Střídavě používáte značky Televizní noviny a TN.cz, v televizi máte i Rychlé noviny. Jakou značku považujete za základní?

Hlavní značka jsou Televizní noviny. „Rychlé noviny“ používáme kvůli problémům s češtinou. Taky miluji texty, jsem původně píšící novinář a čeština je jazyk, se kterým si můžete fantasticky hrát. Neumí ovšem jednu věc. V angličtině zní perfektně termín „breaking news“, ale my žádný takový český ekvivalent nemáme, všechny znějí špatně.

Jste spokojený se současným nastavením zpravodajských relací v průběhu dne?

Pokud se mě zeptáte jako novináře, nemůžu vám odpovědět jinak než že čím víc zpráv budu vysílat, tím budu šťastnější. Ale třeba Snídaně s Novou od 6.00 do 8.45 už je ze dvou třetin zpravodajská a informační. Pak máte Polední Televizní noviny, Odpolední Televizní noviny a večerní Televizní noviny. Jednu dobu jsme kvůli covidu vysílali ještě zprávy ve tři odpoledne. Myslím, že máme dostatečný prostor, abychom mohli v průběhu celého dne publikovat zprávy. Nova umí hrozně rychle reagovat, v covidovém roce jsme to dokázali milionkrát. S programovou ředitelkou jsem schopen se rychle domlouvat na mimořádném vysílání a vstupech. To je silná stránka Novy, tady se o ničem dlouho nepřemýšlí, rychle a efektivně se rozhoduje.

Občas jsem u těch mimořádných formátů litoval Reye Korantenga, protože to vypadalo, že na Nově není jiný moderátor. Ten je teď mimochodem hodně aktivní i na Twitteru. Znamená to, že budete pracovat s moderátory, aby byli nositeli zpravodajství ve veřejném prostoru?

Ano. Myslím, že obecně v médiích, a to jste musel zaregistrovat po celém světě, končí doba, kdy moderátor byl jen někdo, kdo měl čtecí zařízení a přečetl zprávu. Dnes musí mluvit spatra, musí být schopni vést rozhovory. Někdo to umí, protože to v sobě má, někdo se to učí, takže neříkám, že je vždycky všechno dokonalé. Ale ano, cílem je, že moderátor by měl být součástí novinářského týmu, a to s sebou v současné době nese přítomnost na všech platformách. Budete se s nimi setkávat čím dál víc na internetu a na sociálních sítích, ale nebudou se prezentovat jen jako osobnosti. Rey je jedna z nejdůležitějších tváří této televize. Je velmi inteligentní, mám ho jako svého zástupce. Spoustu věcí s ním konzultuji. Když před pár lety začal moderovat předvolební diskusi, řada lidí říkala, že to nezvládne a bude špatný. Je schopen vést několikahodinové volební kontinuální vysílání, dělal prezidentské a politické debaty. Teď bude zase naší hlavní tváří v předvolebních debatách. Je vidět, že je schopný se dál vyvíjet a posouvat.



Vraťme se k záměru živého videa na internetu. Chcete pracovat s pořady, které pro web připravujete už teď, jako je třeba Napřímo, nebo spíš přenášet jednotlivé události?

Jedna z prvních věcí v horizontu týdnů bude internetové studio. Pracovně mu říkáme Social Hub. Bude to studio, které bude lehce obsluhovatelné, nebude na to potřeba velká posádka v režii. Když se bude něco dít, odbavíme odtamtud živá studia a zprávy, okomentujeme sociální sítě. Jsou v něm interaktivní obrazovky umožňující procházet obsah. A budou tam i pořady. Nejenom Napřímo, ale třeba sportovní nebo showbusinessové. Chceme být na internetu mnohem víc přítomni.

Co studio Social Hub umí?

Když vysíláte cokoliv jiného, potřebujete moderátora, dva kameramany, pět lidí v režii. Tady bude potřeba člověk, který moderuje, jeden člověk na obsluhu a jeden grafik, který bude chystat na obrazovku podklady. Na zprovoznění potřebujete pár minut a jste schopen okamžitě vysílat. Na interaktivních obrazovkách si rozkliknete třeba Twitter, nebo přejdete na Instagram. Můžeme zprostředkovat jakýkoliv živý obraz. Moderátor třeba při mimořádné události ukáže první obrázky, spojí se telefonicky s někým, kdo mu k tomu řekne víc, mezitím nasadíme obraz z místa… Zkrátka, když bude potřeba, vyrobíte jakékoliv kontinuální vysílání s minimem lidí a minimem finančních prostředků. A hlavně s důrazem na velkou rychlost.

A kam budete posílat výstup?

Kamkoliv si řekneme. I když je studio udělané tak, aby se lehce ovládalo, tak výsledek je v televizní kvalitě. Pokud by mi někdo teď teoreticky řekl, že odtamtud mám vysílat televizní pořad, tak jako divák nepoznáte, že je připravený jinou technologií primárně určenou pro internet. Je to kvalitní obraz a kvalitní zvuk. Můžete vysílat do televize, na Facebook, na web, anebo všechno najednou. Je to samostatné studio vedle našeho standardního velkého.

Jak to bude s mobilními aplikacemi? Nechystáte nějakou platformu pro divácká videa?

Omlouvám se, že vám nemohu říct bližší detaily. Ale součástí změn, které chystáme, nejsou jenom ty, které uvidíte jako televizní divák. Výraznými změnami v řádu několika málo měsíců projde celý web a celá naše webová strategie.

Pod koho teď internetové zpravodajství spadá?

Je tu ředitel online aktivit, ten má na starost filozofii, jak má vypadat internetová přítomnost této firmy. A pak jsou tu lidé, kteří vyrábějí obsah, ti jsou v mém oddělení. Je to dané tím, že jsme takoví univerzální vojáci. Máme zpravodajství, sport, publicistiku a online v jednom, vzájemně si vypomáhají, zastupují se. Řada lidí některý den pracuje pro internet, jiný den pro televizi, a dokonce jindy pro sport. Výrobní část je pod námi, ale onlinový ředitel udává směr, kam bychom měli jít, jaké jsou trendy a kam bychom se měli posunout.